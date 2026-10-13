Formula E

Taylor Barnard, Formula E kariyerine Fortescue Zero Racing ile devam edecek

Fortescue Zero Racing, 2026/2027 Formula E sezonu öncesinde ilk sürücü transferini gerçekleştirerek Taylor Barnard'ı kadrosuna kattı.

Ed Hardy Zeynep Taş

Yayın tarihi: 13 Eki 2026 15:00

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Taylor Barnard, tamamen elektrikli seride geçirdiği iki buçuk sezonun ardından yeni sezon için koltuksuz kalmıştı. Formula E kariyerine McLaren ile başlayan Barnard, 2025/26 sezonunda DS Penske adına mücadele etmişti.

Ancak DS Automobiles'in şampiyonadan çekilmesi ve ortağı Penske'nin Fortescue tarafından satın alınması sürecinde Barnard takımsız kaldı. Buna rağmen Britanyalı sürücünün önceliği her zaman Formula E'de kalmaktı.

Barnard, geçen sezon Londra'daki sezon finalinde Motorsport.com'a verdiği röportajda da bu niyetini doğrulamıştı. Böylece Britanyalı sürücü, kasım ayında gerçekleştirilecek testler öncesinde Fortescue Zero Racing'in ilk transferi oldu.

Barnard, anlaşmayla ilgili şunları söyledi: "Fortescue Zero Racing'e katılmaktan ve her şeyi sıfırdan inşa etmenin bir parçası olmaktan dolayı inanılmaz heyecanlıyım."

“Bu, büyük hedefleri olan yeni bir takım ve ben de bu hedefleri pistte elde edilen sonuçlara dönüştürmeye yardımcı olmak istiyorum."

“Fortescue Zero, yüksek performanslı elektrik teknolojileri geliştirme konusunda güçlü bir geçmişe sahip. Takımla birlikte çalışmayı ve bu teknolojiyi her zamankinden daha ileriye taşımayı, daha hızlı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Önümüzde çok fazla çalışma olduğunu biliyoruz ancak bu fırsatı bu kadar heyecan verici kılan şey de tam olarak bu. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

Fortescue Zero Racing takım patronu Jim Wright ise Barnard'ın transferi hakkında şunları söyledi: "Taylor, yeni bir takımın steyeceği türden bir sürücü."

"Formula E'de ön sıralarda mücadele edebilecek hıza, disipline ve yarış becerisine sahip olduğunu şimdiden gösterdi."

"Barnard genç, hırslı ve çok büyük bir potansiyele sahip. En az bunun kadar önemlisi, mühendislerle nasıl çalışacağını ve araçtan mümkün olan en yüksek performansı ve verimliliği nasıl elde edeceğini biliyor."

"Büyük hedefleri olan yeni bir takım kuruyoruz. Taylor, bu yapının ilk parçası ve birlikte neler başarabileceğimizi görmek için heyecanlıyız."

Jaguar güç ünitesi kullanacak Fortescue Zero Racing, yeni Gen4 döneminde mücadele etmeye hazırlanıyor.

Taylor Barnard, DS Penske

Photo by: Malcolm Griffiths / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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