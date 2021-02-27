Suudi Arabistan'daki Formula E yarışında füze saldırısı iddiası!

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen Formula E'nin ilk yarış hafta sonu, pist üstündeki aktivitelerle sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Ancak Twitter'da çıkan iddialara göre Yemen ve Suudi Arabistan arasında gerginlik oluşturan Husi grupları yarış esnasında balistik füzelerle saldırılarda bulundular.

İddialara göre Husi milisler Yemen tarafından en az 3 kez saldırı gerçekleştirdiler ancak bu saldırılar Formula E yarışına ve çevreye zarar vermeden durduruldu.

Saldırı iddiaları karşısında Amerika Birleşik Devletleri Riyad Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarını saldırılar karşısında gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Konuyla alakalı ilk başta uluslararası basında haber çıkmasa da az önce Reuters, saldırı iddialarıyla alakalı bir haber yayınladı.

Saldırılar nedeniyle bölgeden geçen uçakların yönlerini değiştirdiklerine dair bilgiler basına yansıdı.

Suudi Arabistan, son günlerde motor sporları ve Formula 1 medyasında oldukça gündemde yer alıyor. Bildiğiniz üzere bu sene 5 Aralık'ta Suudi Arabistan GP'nin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ancak dünya çapında 45 örgüt, Suudi Arabistan’ın insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, Cidde’de yapılacak olan GP’yi boykot etmesi için Lewis Hamilton'a çağrıda bulunmuştu.