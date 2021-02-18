Suudi Arabistan'daki FE yarışları, başka bir lokasyona taşınabilir

FE’nin, Suudi Arabistan Spor Bakanlığı ile imzaladığı 10 yıllık kontratın bitmesine sekiz yıldan biraz fazla bir süre kaldı. Bu kontrat, yarışların ülkede gerçekleştirilmesiyle ilgiliyken, kontratta herhangi özel bir lokasyon belirtilmiyor.

2021 Diriyah E-Prix gece yarışlarıyla Riyadh Sokak Pisti, üçüncü kez bir yarışa ev sahipliği yapacak. İlk defa 2018 sezonunda kullanılan pist, tamamen elektrikli serinin Orta Doğu’da yapılan ilk yarışı olma ünvanını almıştı.

Ancak, devletin turizmi desteklemek amacıyla ülkenin başka bölgelerini öne çıkarma çabalarından dolayı, yeni bir lokasyon değerlendirilme altında.

Bu, 2014 ve 2015 yılındaki fiyat düşüşlerinden sonra, ülkenin ekonomik gelişme açısından petrole bağlılığını azaltmak için planlandı.

Diriyah E-Prix yarış organizatörü CBX’in kurucusu Carlo Boutagy, Motorsport.com'a konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Fikir aslında bütün Suudi Arabistan Krallığı'nı, Formula E ile tanıtmak.’’

‘’Bir sokak pisti yapmanın maliyeti, kalıcı bir pistinkiyle kıyaslanamaz bile.’’

‘’Çeşitli lokasyonlar arasında hareket etmek aslında uygulanabilir ve hak verilebilir bir şey.’’

Boutagy, lokasyon değişimindeki son kararın, 2016 yılında ‘’Saudi Vision 2030’’ sunan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan geleceğini ekledi.

Salman’ın, Ürdün ve Mısır’ı birleştirecek 150 mil uzunluktaki mega şehir planlarına, başkent Riyadh, sahil şehri Cidde ve Neom’da dahil.

Yine de, Boutagy, bu lokasyonların herhangi birinin gelecekte FE’yi gerçekleştirme olasılığını rafa kaldırdı: ‘’Riyad’dan başka bir yere geçilmesine üzülür müyüm? Evet.’’

‘’Ancak, eğer gitmemiz kesinleşirse, nereye gidersek gidelim, heyecanlanırım.’’

‘’Bu kesinlikle çok farklı. Çok da uzakta değil.’’

‘’Bu gelişecek yeni bir şehirde olacak ve oraya gitmeye ve orayı dünyaya göstermeye çok heyecanlıyım. Bu oradaki ilk şey olacak.’’

Olası bir aday, 2023’te Formula 1’in gerçekleştireceği Qiddiya pisti. Bu pist, Riyad’dan 30 mil uzaklıkta bulunuyor. Aynı zamanda bu pist, inşa edilmekte olan büyük bir alışveriş ve eğlence kompleksinin bir parçası.

FE’nin kurucu ortağı ve şampiyonanın başkanı Alberto Long, Motorsport.com'a verdiği röportajda şunları söyledi: ‘’Suudi Arabistan’da, inanılmaz yarış gösterileri ve birinci sınıf eğlencelerle ve şovlarla geçen yarışların ardından, üçüncü yılımıza gireceğiz."

"Spor Bakanlığı'nın ve yerel organizatörlerin rehberliğinde, koşullarında da uygun olmasıyla, başka lokasyonlar keşfetmeye de açık oluruz.’’

‘’Diriyah’daki pist Formula E için yapıldı ve onu seviyoruz, bu muhtemelen takımlar için, takvimdeki en zorlayıcı ve heyecanlı yarış pistlerinden biri ve bu göz önünde bulundurulmalı.’’

‘’Bu sezon, Diriyah E-Prix’si seriye heyecanlı ve yeni bir unsur getiriyor, gece yarışı unsurunu.’’

Çeviri: Betim Aker