Formula E
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Sıradaki Etkinlik
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Sıradaki Etkinlik
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-Prix
24 Nis
Canceled
R
Formula E
Valensiya ePrix
24 Nis
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Monako E-Prix
08 May
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Marakeş ePrix
22 May
Sıradaki Etkinlik
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-Prix
23 May
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-Prix
19 Haz
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-Prix
10 Tem
Sıradaki Etkinlik
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix I
24 Tem
Sıradaki Etkinlik
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix II
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
156 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Formula E, Diriyah pist düzeninde değişiklik yaptı
Formula E / Son dakika

Suudi Arabistan'daki FE yarışları, başka bir lokasyona taşınabilir

Ekleyen:

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Suudi Arabistan’daki FE yarışları, ülkedeki turizmi arttırmak için başka bir lokasyona taşınabilir.

paylaşım
yorumlar
Suudi Arabistan'daki FE yarışları, başka bir lokasyona taşınabilir

FE’nin, Suudi Arabistan Spor Bakanlığı ile imzaladığı 10 yıllık kontratın bitmesine sekiz yıldan biraz fazla bir süre kaldı. Bu kontrat, yarışların ülkede gerçekleştirilmesiyle ilgiliyken, kontratta herhangi özel bir lokasyon belirtilmiyor.

2021 Diriyah E-Prix gece yarışlarıyla Riyadh Sokak Pisti, üçüncü kez bir yarışa ev sahipliği yapacak. İlk defa 2018 sezonunda kullanılan pist, tamamen elektrikli serinin Orta Doğu’da yapılan ilk yarışı olma ünvanını almıştı.

Ancak, devletin turizmi desteklemek amacıyla ülkenin başka bölgelerini öne çıkarma çabalarından dolayı, yeni bir lokasyon değerlendirilme altında.

Bu, 2014 ve 2015 yılındaki fiyat düşüşlerinden sonra, ülkenin ekonomik gelişme açısından petrole bağlılığını azaltmak için planlandı.

Diriyah E-Prix yarış organizatörü CBX’in kurucusu Carlo Boutagy, Motorsport.com'a konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Fikir aslında bütün Suudi Arabistan Krallığı'nı, Formula E ile tanıtmak.’’

‘’Bir sokak pisti yapmanın maliyeti, kalıcı bir pistinkiyle kıyaslanamaz bile.’’

‘’Çeşitli lokasyonlar arasında hareket etmek aslında uygulanabilir ve hak verilebilir bir şey.’’

Boutagy, lokasyon değişimindeki son kararın, 2016 yılında ‘’Saudi Vision 2030’’ sunan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan geleceğini ekledi.

Salman’ın, Ürdün ve Mısır’ı birleştirecek 150 mil uzunluktaki mega şehir planlarına, başkent Riyadh, sahil şehri Cidde ve Neom’da dahil.

Yine de, Boutagy, bu lokasyonların herhangi birinin gelecekte FE’yi gerçekleştirme olasılığını rafa kaldırdı: ‘’Riyad’dan başka bir yere geçilmesine üzülür müyüm? Evet.’’

‘’Ancak, eğer gitmemiz kesinleşirse, nereye gidersek gidelim, heyecanlanırım.’’

‘’Bu kesinlikle çok farklı. Çok da uzakta değil.’’

‘’Bu gelişecek yeni bir şehirde olacak ve oraya gitmeye ve orayı dünyaya göstermeye çok heyecanlıyım. Bu oradaki ilk şey olacak.’’

 

Olası bir aday, 2023’te Formula 1’in gerçekleştireceği Qiddiya pisti. Bu pist, Riyad’dan 30 mil uzaklıkta bulunuyor. Aynı zamanda bu pist, inşa edilmekte olan büyük bir alışveriş ve eğlence kompleksinin bir parçası.

FE’nin kurucu ortağı ve şampiyonanın başkanı Alberto Long, Motorsport.com'a verdiği röportajda şunları söyledi: ‘’Suudi Arabistan’da, inanılmaz yarış gösterileri ve birinci sınıf eğlencelerle ve şovlarla geçen yarışların ardından, üçüncü yılımıza gireceğiz."

"Spor Bakanlığı'nın ve yerel organizatörlerin rehberliğinde, koşullarında da uygun olmasıyla, başka lokasyonlar keşfetmeye de açık oluruz.’’

‘’Diriyah’daki pist Formula E için yapıldı ve onu seviyoruz, bu muhtemelen takımlar için, takvimdeki en zorlayıcı ve heyecanlı yarış pistlerinden biri ve bu göz önünde bulundurulmalı.’’

‘’Bu sezon, Diriyah E-Prix’si seriye heyecanlı ve yeni bir unsur getiriyor, gece yarışı unsurunu.’’

Çeviri: Betim Aker

Formula E, Diriyah pist düzeninde değişiklik yaptı

Önceki haber

Formula E, Diriyah pist düzeninde değişiklik yaptı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar

1
Formula 1

AlphaTauri lansman saatini açıkladı

1s
2
Formula 1

Haas ve Williams için BWT iddiaları artıyor

4s
3
Formula 1

Vettel, Ferrari otomobil koleksiyonunu satıyor!

1g
4
Formula 1

Vettel, otomobil koleksiyonundaki araçları satışa çıkardığını doğruladı

22s
5
Formula 1

Norris: "Albon'un ayrılığı, F1'in ne kadar acımasız olabileceğini gösteriyor"

38 dk
Son Haberler
Suudi Arabistan'daki FE yarışları, başka bir lokasyona taşınabilir
Formula E

Suudi Arabistan'daki FE yarışları, başka bir lokasyona taşınabilir

1s
Formula E, Diriyah pist düzeninde değişiklik yaptı
Formula E

Formula E, Diriyah pist düzeninde değişiklik yaptı

17 Şub 2021
Alfa Romeo Formula E'ye geçiş yapabilir
F1

Alfa Romeo Formula E'ye geçiş yapabilir

12 Şub 2021
DS, Gen3’e bağlı kalacak ikinci FE üreticisi olacak!
Formula E

DS, Gen3’e bağlı kalacak ikinci FE üreticisi olacak!

11 Şub 2021
Mercedes, yeni FE güç ünitesinin "büyük bir risk" olduğunu kabul ediyor
Formula E

Mercedes, yeni FE güç ünitesinin "büyük bir risk" olduğunu kabul ediyor

11 Şub 2021
Son Videolar
Mercedes-Benz EQ Formula E Takımı: Valencia Testi 01:57
Formula E
18 Oca 2021

Mercedes-Benz EQ Formula E Takımı: Valencia Testi

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor 01:35
Formula E
29 Eki 2020

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır? 03:15
Formula E
27 Ağu 2020

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır?

Formula E: 2. Berlin E-Prix Türkçe Özeti 02:12
Formula E
7 Ağu 2020

Formula E: 2. Berlin E-Prix Türkçe Özeti

Formula E: 1. Berlin E-Prix Türkçe Özeti 03:14
Formula E
6 Ağu 2020

Formula E: 1. Berlin E-Prix Türkçe Özeti

More from
Matt Kew
Mercedes, yeni FE güç ünitesinin "büyük bir risk" olduğunu kabul ediyor
Formula E / Son dakika

Mercedes, yeni FE güç ünitesinin "büyük bir risk" olduğunu kabul ediyor

"Mercedes FE takımının yönetimi, F1 takımının yönetim kültürüne sahip"
Formula E / Son dakika

"Mercedes FE takımının yönetimi, F1 takımının yönetim kültürüne sahip"

Formula E, Gen3 döneminde seriden ayrılanlardan ücret alacak
Formula E / Son dakika

Formula E, Gen3 döneminde seriden ayrılanlardan ücret alacak

Çok Okunanlar Bugün

Haas ve Williams için BWT iddiaları artıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas ve Williams için BWT iddiaları artıyor

AlphaTauri lansman saatini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri lansman saatini açıkladı

Key: "F1 takımları, kaybettikleri yere basma gücünü 2021'de telafi edecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Key: "F1 takımları, kaybettikleri yere basma gücünü 2021'de telafi edecek"

Vettel, Ferrari otomobil koleksiyonunu satıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari otomobil koleksiyonunu satıyor!

Norris: "Albon'un ayrılığı, F1'in ne kadar acımasız olabileceğini gösteriyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Albon'un ayrılığı, F1'in ne kadar acımasız olabileceğini gösteriyor"

Alonso: "2021'de en azından ilk on içerisinde olmalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "2021'de en azından ilk on içerisinde olmalıyız"

Ferrari, Shell ile olan anlaşmasını yeniledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Shell ile olan anlaşmasını yeniledi

Vettel, otomobil koleksiyonundaki araçları satışa çıkardığını doğruladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, otomobil koleksiyonundaki araçları satışa çıkardığını doğruladı

Son Haberler

Suudi Arabistan'daki FE yarışları, başka bir lokasyona taşınabilir
Formula E Formula E / Son dakika

Suudi Arabistan'daki FE yarışları, başka bir lokasyona taşınabilir

Formula E, Diriyah pist düzeninde değişiklik yaptı
Formula E Formula E / Son dakika

Formula E, Diriyah pist düzeninde değişiklik yaptı

Alfa Romeo Formula E'ye geçiş yapabilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo Formula E'ye geçiş yapabilir

DS, Gen3’e bağlı kalacak ikinci FE üreticisi olacak!
Formula E Formula E / Son dakika

DS, Gen3’e bağlı kalacak ikinci FE üreticisi olacak!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.