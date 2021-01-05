Suudi Arabistan Formula E yarışı planlandığı şekilde yapılacak

Formula E, FIA Dünya Şampiyonası statüsündeki ilk sezonuna Santiago'daki yarışla başlayacaktı ancak COVID-19 nedeniyle yarışın ertelenmesine karar verildi.

Şili'nin başkentindeki iki yarış için 16-17 Ocak tarihleri planlanmıştı, ancak Birleşik Krallık'ta COVID-19'un mutasyona uğramış halinin ortaya çıkmasından ötürü yarış ertelendi.

Mutasyona uğrayan bu virüsten korunmak amacıyla ülkeye giriş çıkışlar kapatıldı ve sadece bazı kişilerin ülkeye girişine izin verildi.

Ancak Formula E, bugün yaptığı açıklama ile Suudi Arabistan yarışının 26-27 Şubat tarihleri arasında yapılacağını doğruladı.

Açıklama, İngiltere başbakanı Boris Johnson'ın üçüncü bir tecrit dönemi öncesinde millete hitap etmesinden bir gün sonra geldi.

Duyuruda, Suudi Arabistan yarışının 26-27 Şubat tarihleri arasında planlandığı gibi gece yapılacağı ve yeni sezonun ilk iki yarışı olacağı belirtildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarına getirdiği sınırlamaları 3 Ocak'ta kaldırmıştı.

Şampiyona, Şili hükümeti ile yarışı yeniden planlamak için görüşmelere devam ediyor ve takvimin bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Tüm FE araçları şu anda Güney Amerika'da bulunuyor.