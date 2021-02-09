Suudi Arabistan FE yarışının gerçekleşmemesi hiç söz konusu olmamış

26-27 Şubat tarihlerinde Diriyah şehir pistinde arka arkaya 2 yarış yapılacak ve bu, FE’de 3. kez takvime giren Suudi Arabistan E-Prix'sinin ilk defa gece saatlerinde düzenlenişi olacak.

Fakat geçtiğimiz hafta itibariyle Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı 20 ülkenin bulunduğu bir liste yayınlayarak krallığa girişin bu ülkelerin vatandaşlarına kapatıldığını söyledi ve listede Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya da yer alıyor.

Bu karar geçtiğimiz yılın sonunda Birleşik Krallık’ta mutasyon geçirmiş koronavirüs vakasına rastlandıktan sonra tedbiren alındı.

Şu anda Suudi Arabistan’da günlük pozitif vaka sayısı tekrardan 300’ün üstüne çıkmış durumda, en son 3 Ocak 2021 tarihinde ise krallık günlük 82 pozitif vaka sayısına kadar düşmüştü.

Çoğu FE takımı ve şampiyona çalışanları listedeki 20 ülkede yaşadığından, etkinlikte görev alacak çalışanlara Krallık tarafından özel izin verildi.

Diriyah E-Prix'si organizatörü CBX’in kurucusu Carlo Boutagy Motorsport.com’a, artan kısıtlamalara rağmen yarışın gerçekleşme ihtimalinin hiçbir zaman risk altına girmediğini söyledi.

Boutagy, “Yarış takviminden tasarlandığı tarihten itibaren her zaman 26-27 Şubat’ta gerçekleşecek şekilde planlandı.”

“Yarışı erteletmeyi veya iptal etmeyi hiç düşünmedik ve konuşmadık.”

“Şu anda öyle bir fikrimiz dahi yok. Yarışlar gerçekleşecek, size bunun garantisini verebilirim.” dedi.

Fakat yarışın gerçekleşebilmesi için bazı tavizler verilmesi gerekti, özellikle seyirci sayısı bakımından. Şu anda E-Prix için seyirci kapasitesi, halktan 4000-5000 kişiyle sınırlandırılmış durumda.

Boutagy buna ek olarak FE’nin, önceki sezon Berlin’de 6 yarış düzenleyerek ve Valensiya’da Circuit Ricardo Tormo’da sezon öncesi testlerini gerçekleştirerek iyi bir örnek teşkil ettiğini ve böylece Suudi Arabistan’ın takvimde kalabilmesi için şans yarattığını söyledi.

Boutagy, “Tüm önlemlerin alınacağından emin olabilmek adına yerel otoritelerle çok yakın bir şekilde çalışıyoruz; Krallık’la, Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı’yla.”

“Çok şanslıyız çünkü Formula E halihazırda Valensiya’da yaptığı testlerle ve Berlin’de düzenlenen yarışlarla %100 başarıya sahip 2 ayrı etkinlik gerçekleştirmiş durumda.”

“Böylece, Avrupa’da düzenlenen bu 2 etkinlikle elde edilen bilgi ve tecrübeyi Krallığa getireceğiz.”

“Krallık geçtiğimiz sene boyunca vaka sayılarını düşük tutabilmek için mükemmel bir iş çıkardı.”

“Tribünleri kullanamayacağız ve Krallığa gelemeyecek 20 ülkelik bir liste oluşturuldu fakat bu konulardaki özel iznimiz devam ediyor.”

“Hedefimiz seyircilerin olduğu bir etkinlik gerçekleştirmek fakat hem hükumetin hem de Formula E’nin önceliği insanların ve çalışanların sağlığı ve iyiliği.”

“Bunu yapabildiğimiz için mutluyuz. FE’nin önlemleri ve dünya genelinde öğrenilen şeyleri bir araya getiriyoruz. Sadece bu etkinliği düzenlemeye odaklanmış durumdayız ve sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.