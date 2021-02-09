Formula E
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Sıradaki Etkinlik
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-Prix
24 Nis
Canceled
R
Formula E
Valensiya ePrix
24 Nis
Sıradaki Etkinlik
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Monako E-Prix
08 May
Sıradaki Etkinlik
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Marakeş ePrix
22 May
Sıradaki Etkinlik
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-Prix
23 May
Sıradaki Etkinlik
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-Prix
19 Haz
Sıradaki Etkinlik
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-Prix
10 Tem
Sıradaki Etkinlik
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix I
24 Tem
Sıradaki Etkinlik
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix II
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
165 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula E / Son dakika

Suudi Arabistan FE yarışının gerçekleşmemesi hiç söz konusu olmamış

paylaşım
yorumlar
Suudi Arabistan FE yarışının gerçekleşmemesi hiç söz konusu olmamış
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili, Editör

Formula E sezonunun Suudi Arabistan’daki açılış yarışlarının COVID pandemisi sebebiyle iptal olması, etkinliğin organizatörlerine göre hiç söz konusu dahi olmamış.

26-27 Şubat tarihlerinde Diriyah şehir pistinde arka arkaya 2 yarış yapılacak ve bu, FE’de 3. kez takvime giren Suudi Arabistan E-Prix'sinin ilk defa gece saatlerinde düzenlenişi olacak.

Fakat geçtiğimiz hafta itibariyle Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı 20 ülkenin bulunduğu bir liste yayınlayarak krallığa girişin bu ülkelerin vatandaşlarına kapatıldığını söyledi ve listede Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya da yer alıyor.

Bu karar geçtiğimiz yılın sonunda Birleşik Krallık’ta mutasyon geçirmiş koronavirüs vakasına rastlandıktan sonra tedbiren alındı.

Şu anda Suudi Arabistan’da günlük pozitif vaka sayısı tekrardan 300’ün üstüne çıkmış durumda, en son 3 Ocak 2021 tarihinde ise krallık günlük 82 pozitif vaka sayısına kadar düşmüştü.

Çoğu FE takımı ve şampiyona çalışanları listedeki 20 ülkede yaşadığından, etkinlikte görev alacak çalışanlara Krallık tarafından özel izin verildi.

Diriyah E-Prix'si organizatörü CBX’in kurucusu Carlo Boutagy Motorsport.com’a, artan kısıtlamalara rağmen yarışın gerçekleşme ihtimalinin hiçbir zaman risk altına girmediğini söyledi.

Boutagy, “Yarış takviminden tasarlandığı tarihten itibaren her zaman 26-27 Şubat’ta gerçekleşecek şekilde planlandı.”

“Yarışı erteletmeyi veya iptal etmeyi hiç düşünmedik ve konuşmadık.”

“Şu anda öyle bir fikrimiz dahi yok. Yarışlar gerçekleşecek, size bunun garantisini verebilirim.” dedi.

İlgili İçerik:

Fakat yarışın gerçekleşebilmesi için bazı tavizler verilmesi gerekti, özellikle seyirci sayısı bakımından. Şu anda E-Prix için seyirci kapasitesi, halktan 4000-5000 kişiyle sınırlandırılmış durumda.

Boutagy buna ek olarak FE’nin, önceki sezon Berlin’de 6 yarış düzenleyerek ve Valensiya’da Circuit Ricardo Tormo’da sezon öncesi testlerini gerçekleştirerek iyi bir örnek teşkil ettiğini ve böylece Suudi Arabistan’ın takvimde kalabilmesi için şans yarattığını söyledi.

Boutagy, “Tüm önlemlerin alınacağından emin olabilmek adına yerel otoritelerle çok yakın bir şekilde çalışıyoruz; Krallık’la, Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı’yla.”

“Çok şanslıyız çünkü Formula E halihazırda Valensiya’da yaptığı testlerle ve Berlin’de düzenlenen yarışlarla %100 başarıya sahip 2 ayrı etkinlik gerçekleştirmiş durumda.”

“Böylece, Avrupa’da düzenlenen bu 2 etkinlikle elde edilen bilgi ve tecrübeyi Krallığa getireceğiz.”

“Krallık geçtiğimiz sene boyunca vaka sayılarını düşük tutabilmek için mükemmel bir iş çıkardı.”

“Tribünleri kullanamayacağız ve Krallığa gelemeyecek 20 ülkelik bir liste oluşturuldu fakat bu konulardaki özel iznimiz devam ediyor.”

“Hedefimiz seyircilerin olduğu bir etkinlik gerçekleştirmek fakat hem hükumetin hem de Formula E’nin önceliği insanların ve çalışanların sağlığı ve iyiliği.”

“Bunu yapabildiğimiz için mutluyuz. FE’nin önlemleri ve dünya genelinde öğrenilen şeyleri bir araya getiriyoruz. Sadece bu etkinliği düzenlemeye odaklanmış durumdayız ve sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Mahindra, Formula E'nin ilk net sıfır karbon emisyonlu takımı oldu

Önceki haber

Mahindra, Formula E'nin ilk net sıfır karbon emisyonlu takımı oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sürücü sözleşmeleri: Hangi pilotun kontratı kaç yıllık?

2s
2
Formula 1

F1 takımları bu hafta sprint yarışı fikrini oylayacak

1s
3
Formula 1

Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"

14s
4
Formula 1

Mercedes, "diva" F1 aracını nasıl evcilleştirdi?

17s
5
Formula 1

Ferrari 2022 için devrim niteliğinde bir motor tasarlıyor!

19s
Son Haberler
Suudi Arabistan FE yarışının gerçekleşmemesi hiç söz konusu olmamış
Formula E

Suudi Arabistan FE yarışının gerçekleşmemesi hiç söz konusu olmamış

21dk
FE’den ayrıldığı için üzülmeyen Jani, WEC’e dönüş şansının tadını çıkarıyor
WEC

FE’den ayrıldığı için üzülmeyen Jani, WEC’e dönüş şansının tadını çıkarıyor

6 Şub 2021
Bird’e göre FE, Valencia pist limitlerini bariyerlerle kaplamalı
Formula E

Bird’e göre FE, Valencia pist limitlerini bariyerlerle kaplamalı

5 Şub 2021
Formula E, Roma E-Prix'si için yeni pist düzenini duyurdu
Formula E

Formula E, Roma E-Prix'si için yeni pist düzenini duyurdu

3 Şub 2021
McLaren, bütçe sınırı olmadığı takdirde Formula E'ye katılmayacak
Formula E

McLaren, bütçe sınırı olmadığı takdirde Formula E'ye katılmayacak

2 Şub 2021
Son Videolar
Mercedes-Benz EQ Formula E Takımı: Valencia Testi 01:57
Formula E
18 Oca 2021

Mercedes-Benz EQ Formula E Takımı: Valencia Testi

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor 01:35
Formula E
29 Eki 2020

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır? 03:15
Formula E
27 Ağu 2020

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır?

Formula E: 2. Berlin E-Prix Türkçe Özeti 02:12
Formula E
7 Ağu 2020

Formula E: 2. Berlin E-Prix Türkçe Özeti

Formula E: 1. Berlin E-Prix Türkçe Özeti 03:14
Formula E
6 Ağu 2020

Formula E: 1. Berlin E-Prix Türkçe Özeti

More from
Matt Kew
Bird’e göre FE, Valencia pist limitlerini bariyerlerle kaplamalı
Formula E / Son dakika

Bird’e göre FE, Valencia pist limitlerini bariyerlerle kaplamalı

Formula E, Roma E-Prix'si için yeni pist düzenini duyurdu
Formula E / Son dakika

Formula E, Roma E-Prix'si için yeni pist düzenini duyurdu

McLaren, bütçe sınırı olmadığı takdirde Formula E'ye katılmayacak
Formula E / Son dakika

McLaren, bütçe sınırı olmadığı takdirde Formula E'ye katılmayacak

Çok Okunanlar Bugün

Sürücü sözleşmeleri: Hangi pilotun kontratı kaç yıllık?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sürücü sözleşmeleri: Hangi pilotun kontratı kaç yıllık?

F1 takımları bu hafta sprint yarışı fikrini oylayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 takımları bu hafta sprint yarışı fikrini oylayacak

Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"

Mercedes, "diva" F1 aracını nasıl evcilleştirdi?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Mercedes, "diva" F1 aracını nasıl evcilleştirdi?

Ferrari 2022 için devrim niteliğinde bir motor tasarlıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari 2022 için devrim niteliğinde bir motor tasarlıyor!

Saward: "McLaren, Mercedes'in gücünü Williams gibi boşa harcamamalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Saward: "McLaren, Mercedes'in gücünü Williams gibi boşa harcamamalı"

McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş

Hamilton Kaliforniya’da elektrikli Porsche sürerken görüldü
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton Kaliforniya’da elektrikli Porsche sürerken görüldü

Son Haberler

Suudi Arabistan FE yarışının gerçekleşmemesi hiç söz konusu olmamış
Formula E Formula E / Son dakika

Suudi Arabistan FE yarışının gerçekleşmemesi hiç söz konusu olmamış

FE’den ayrıldığı için üzülmeyen Jani, WEC’e dönüş şansının tadını çıkarıyor
WEC WEC / Röportaj

FE’den ayrıldığı için üzülmeyen Jani, WEC’e dönüş şansının tadını çıkarıyor

Bird’e göre FE, Valencia pist limitlerini bariyerlerle kaplamalı
Formula E Formula E / Son dakika

Bird’e göre FE, Valencia pist limitlerini bariyerlerle kaplamalı

Formula E, Roma E-Prix'si için yeni pist düzenini duyurdu
Formula E Formula E / Son dakika

Formula E, Roma E-Prix'si için yeni pist düzenini duyurdu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.