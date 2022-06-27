Suudi Arabistan destekli Neom, McLaren'ın Formula E ve Extreme E isim sponsoru oldu

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McLaren, 2022 itibariyle Extreme E'ye katılmış ve geçtiğimiz haftalarda da Mercedes'in yerini alarak Formula E'de yer alacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistanlı Neom, daha önce Mercedes ile çalışmıştı ve şimdi McLaren ile çalışarak her iki elektrikli seriye de dahil olacak.

Anlaşma kapsamında McLaren takımlarının adı değişecek ve Formula E ekibinin adı NEOM McLaren Formula E Team olurken, Extreme E ekibinin adı NEOM McLaren Extreme E olacak.

McLaren'dan yapılan açıklamada, "Ortaklık, teknoloji ve inovasyon konusunda benzer hedeflere sahip iki organizasyonun birlikteliğini temsil ediyor" denildi.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "NEOM'u McLaren Racing ailesine davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu, Formula E projemizi hayata geçirdiğimiz bir dönemde bizim için harika." dedi.

Suudi Arabistan'da son beş yıllık süreçte motor sporlarına olan ilgi büyük oranda artarken, Aramco gibi ülkenin önde gelen şirketleri, başta Formula 1 olmak üzere pek çok seriye ilgi gösteriyor.

McLaren henüz gelecek yıl yarışacağı sürücüleri açıklamadı fakat geçtiğimiz günlerde güç ünitesi partneri olarak Nissan ile birlikte çalışacağını duyurdu.