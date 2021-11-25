Susie Wolff, Venturi Formula E takımının CEO'su oldu

Wolff, 2018 yılının temmuz ayında, takımın seviyesini yükseltmek ve rekabetçi bir konuma gelmek amacıyla, üç yıllık bir süre için takım patronluğu görevine getirilmişti ve 2020'nin Aralık ayındaki değişikliklere rağmen de pozisyonunu korumaya devam etmişti.

Diğer tarafta eski Formula 1 ve Formula E sürücüsü D'Ambrosio, Mahindra Racing takımından ayrılmasının ardından emekli olmuş ve 2021 sezonu için takım patronu yardımcısı olarak Venturi'ye katılmıştı.

Yeni yapı ve Mercedes'in sağladığı güç ünitesiyle beraber Venturi, geçen sezon iyi bir çıkış yakaladı ve takımlar şampiyonasında 12 takım arasında yedinci olsa bile, Edoardo Mortara ile şampiyona ikincisi oldu.

Wolff şimdi Venturi CEO'su olarak atanırken, D'Ambrosio da artık takım patronluğu görevini yapacak.

Wolff, "Son üç yıldır takım patronu olarak görev aldıktan sonra, bu değişiklik için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum."

"2018'de bu rolü üstlendiğimden beri, bir organizasyon olarak kaydettiğimiz ilerlemeden ötürü, büyük bir gurur ve başarı hissi yaşadım."

"Jerome, geçen yıl takıma katıldığından beri pozitif bir etki yaptı ve Formula E'nin üçüncü nesline doğru ilerlerken, operasyon kısmının yönetimini çok yetenekli ellere bıraktığımı biliyorum." dedi.

Wolff'un bundan sonra daha az yarışa katılması beklenirken, Venturi'nin mevcut motor partneri Mercedes'in 2022 döneminin sonunda seriyi bırakmasının ardından, Gen3 dönemi için yeni bir güç ünitesi tedarikçisi arayışına liderlik edecek. Ayrıca akımın, stratejik ve ticari çalışmalarını da denetleyecek.

Jerome d'Ambrosio, Deputy Team Principal, Venturi Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images