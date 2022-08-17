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Formula E Haberler

Susie Wolff, Venturi Formula E takımından ayrılıyor

Eski F1 test pilotu ve DTM yarışçısı Susie Wolff, takımın gelecek yıl Maserati ile birleşmesinden önce Venturi Racing'teki CEO rolünden ayrıldığını açıkladı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
Susie Wolff, Venturi Formula E takımından ayrılıyor
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Wolff, Temmuz 2018'de Venturi'ye takım patronu olarak katılmıştı ve 2021'in sonlarında CEO rolüne geçmişti. Wolff'un CEO olmasıyla boşalan takım patronluğu rolüne ise eski F1 pilotu Jerome D'Ambrosio geçti. 

Wolff, Venturi ile ilk olarak 3 yıllık bir anlaşma yapmıştı ve bu anlaşma, Venturi'nin profilini ve Formula E'deki rekabetçilik durumunu yükseltmekle alakalıydı. 

Wolff, CEO rolünde Venturi'nin FE'deki en başarılı sezonunu geçirmesini sağladı. Takım, bu yıl Markalar Şampiyonası'nda Mercedes'in arkasında ikinci olurken; Pilotlar Şampiyonası'nda ise Edoardo Mortara ile üçüncü sırada yer aldı. 

Bu yılın ilk bölümünde, ünlü İtalyan araç üreticisi Maserati, Venturi ile anlaştığını ve 2022-2023 sezonunda Venturi'nin kendilerine batarya sağlayacağını açıklamıştı. 

2021/2022 FE sezon finalinin ardından, Salı akşamı sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Wolff ise Venturi'den ayrıldığını açıkladı.

Susie Wolff, CEO, ROKiT Venturi Racing

Susie Wolff, CEO, ROKiT Venturi Racing

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Wolff, açıklamasında şunları söyledi: "Venturi'nin FE'deki en başarılı sezonu sona erdi ve benim takımla olan kişisel yolculuğum da sona eriyor. Takım, Maserati ile yeni bir maceraya başlarken, takımdan inanılmaz bir onurla ayrılıyorum."

"Venturi FE'ye katıldığımda, hedefim sadece pist üstünde başarılı bir takım kurmak değildi. Daha büyük bir neden için duruş gösteren bir takım kurmak istedim. 

"Kapsayıcılığı ve çeşitliliği kutlayan bir yarış ailesi olduk. Bu yolculuk hâlâ devam ederken, göstermiş olduğumuz gelişimle gurur duyuyorum." 

"4 yıl önce takım olarak karşılaşacağımız meydan okumaların boyutları hakkında en ufak fikrim yoktu. Ancak o zor anlar; takım olarak birbirimize duyduğumuza inancı, güveni ve dayanıklılığımızı tanımladı."

"Sürekli olarak arkalarda yarışmaktan, istikrarlı bir şekilde galibiyet ve şampiyonluk için mücadele edebilir duruma geldik." 

"Gildo Pastor, vizyonun ve takıma olan inancın için teşekkürler. Ayrıca Alejandro Agag'a ve Formula E'deki herkese 4 yıllık güzel yarışlar için teşekkür ederim." 

"Son olarak Venturi FE takımıma teşekkür ederim. Bu kadar yetenekli ve motive olmuş bir grubun başında olmak bir onurdu." 

 

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