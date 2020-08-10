Son Berlin yarışlarında Calado'nun yerini Blomqvist alacak

Motorsport.com'un daha önce açıkladığı üzere Calado, 12/13 Ağustos'ta Tempelhop'ta yapılacak final Berlin yarışlarının Spa WEC yarışıyla çakışmasından ötürü Jaguar'la sezonu tamamlayamayacak.

Ferrari de geçen ay yaptığı açıklamada, Calado için önceliğin Ferrari 488 GTE Evo araçlarını yöneten AF Corse Ferrari için yarışmak olduğunu belirtmişti. Takım, Calado'nun ilk antrenmandan itibaren araçta olmasını istiyor.

Jaguar, 2018 Spa 24 Saat'i Philipp Eng ve Christian Krognes ile birlikte kazanan yedek pilot Tom Blomqvist'in Calado'nun yerini alacağını duyurdu.

Blomqvist, şöyle dedi: “Son birkaç yarışta Jaguar I-TYPE 4'ün direksiyonuna geçeceğim için çok heyecanlıyım. Bu yarışlarda yeni bir düzen olacak ve herkes için yeni bir fırsat haline gelecek."

"Formula E'ye dönüşümü sabırsızlıkla bekliyorum ve hem Mitch Evans hem de takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

Bu, Calado'nun Formula E macerasının sonu anlamına geliyor. Çünkü Jaguar, gelecek yıl için Calado'nun yerine Sam Bird'ü geçirme kararı aldı.

Blomqvist, daha önce 2017-18 sezonunda Andretti FE takımı ile altı yarışa çıktı ve Marakeş'te sekizinci olarak iyi puanlar aldı.

Mahindra Racing’den Alex Lynn (Aston Martin GTE Pro), Nissan e.dams sürücüsü Sebastien Buemi (Toyota Gazoo Racing LMP1) Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa (JOTA LMP2) da WEC'te yarışıyor ancak bu isimler Berlin yarışlarından sonra Spa'ya geçecekler.