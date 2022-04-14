Sims, Mahindra Formula E aracında "biraz kaybolmuş"

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Sims, Rome's Circuito Cittadino dell'EUR pistindeki iki yarıştan ilkini 12. sırada bitirdi ve bir kez daha orta grupta yer aldı.

Sims, temponun "çok kötü hissettirmediğini" söylemesine rağmen, pakette güven eksikliği yaşadığını ve problemlerinin hemen çözülmesini beklemediğini söyledi.

Sims, Autosport'a, "Büyük bir ilerleme gördüğüm herhangi spesifik bir şey yok. Şu anda biraz kaybolmuş durumdayım ve güven eksikliğim var."

"Sadece bunun bir kısmının nereden geldiğini anlamalıyız ve bu ilerleyişi normalde olduğu gibi devam ettirmeye çalışmalıyız."

"Şansınızı aniden değiştirebilecek büyük bir an nadiren yaşanır. Bu yüzden şu anda çok çalışmak gerekiyor." dedi.

Sims, takımın özellikle sıralama hızında sıkıntı yaşadığını ve Monako öncesinde Mahindra'nın asıl odağının bu olması gerektiğini söyledi.

Crash, Alexander Sims, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro Photo by: Andreas Beil

Sims, Roma'daki ikinci yarışı "anlamanın zor olduğunu" ve etrafındaki araçların çoğunun, ilk etaplarda çok fazla enerji tasarrufu yaptığını düşündüğünü belirtti. Sims, tasarruf açısından rakipleriyle "birlikte" olmasına şaşırdığını söyledi.

Sims, "Tempomuz çok kötüymüş gibi hissettirmedi."

"Yarışta olanları anlamak zordu. Ancak herkes enerji saklıyor gibi göründü."

"Enerji açısından iyi bir iş yaptığımı hissetsem de, mühendisim diğerleriyle beraber olduğumu, bazılarından az ve bazılarından biraz daha fazla enerji koruduğumu söyledi. Sanırım etrafımdaki herkes tasarruf modundaydı."

"Daha yeni atak yapmaya başlamıştık ve kaza yaptım. Güneş ekstra gücüyle parlarken fırsattan yararlanmayı ve uzaklaşmayı umuyordum."

"Tempomuz korkunç değildi, büyük ihtimalle hafta sonunda en güçlü yanımız buydu. Bana kalırsa, sıralama yerimiz çok kötüydü. Bu yüzden asıl odaklanmamız gerekenin bu olduğunu düşünüyorum." dedi.