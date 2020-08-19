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Formula E / Son dakika

Sims, 2020/21 Formula E sezonunda Mahindra ile yarışacak

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Sims, 2020/21 Formula E sezonunda Mahindra ile yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Ağu 2020 10:03

Alexander Sims, 2020/21 Formula E sezonunda Mahindra Racing'e katılmak için BMW Andretti'den ayrılacak.

Alexander Sims aslında 2019/20 Formula E sezonuna iyi başlamıştı ve ikinci yarışta galibiyet de almıştı. Fakat sonrasında Maximilian Gunther'le aynı performansı sergileyemedi ve sezonu tek zaferle 13. bitirdi.

Sims, sezonun sona ermesinin ardından Mahindra Racing'le anlaştı ve 2020/21 sezonunda Jerome D'Ambrosio'nun koltuğunu devralacak.

BMW'de Sims'in yerini kimin alacağı belli değil. Ancak DTM sürücülerinden bir tanesinin, gelecek yıl da takımda kalacağı açıklanan Gunther'in takım arkadaşı olması bekleniyor.

Sims'in Mahindra'daki takım arkadaşının da Pascal Wehrlein'ın yerine Berlin yarışlarında piste çıkan Alex Lynn olması bekleniyor.

Daha önce BMW'nin M8 GTE programının da bir parçası olan Sims, "Mahindra Racing'e katılmaktan ve Formula E macerama devam edecek olmaktan mutluluk duyuyorum."

"BMW i Andretti Motorsport'a geçtiğimiz iki sezondaki tüm destekleri için teşekkür etmek istiyorum ve takıma gelecek için başarılar diliyorum. Formula E'ye geliş, benim için çok büyük bir öğrenme süreci oldu. Formula E, motor sporlarında çok farklı bir alan ve kendisiyle birlikte büyük yeni zorluklar getiriyor."

"Öğrenmeye devam edeceğim ve sahip olduğum bilgiyi Mahindra Racing'i desteklemek için kullanacak olmaktan ötürü çok heyecanlıyım."  dedi.

Açıklamanın ardından şu ana kadar tüm Formula E sezonlarında yer alan D'Ambrosio'nun geleceği belirsiz durumda.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Alex Lynn , Alexander Sims
Takımlar Mahindra Racing
Editör Rachit Thukral

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