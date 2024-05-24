Şanghay E-Prix: Yazılım sorunu nedeniyle geciken seansta Evans lider

Jaguar pilotu 1'13.215s ile 30 dakikalık antrenman seansının zirvesinde yer alırken, sadece beş dakika sonra birkaç aracın pistte durması üzerine kırmızı bayrak gösterildi.

Duran araçlar arasında, Pascal Wehrlein ve Antonio Felix da Costa'nın Porsche'leri, Sergio Sette Camara ve Dan Ticktum'un ERT'leri ve Mahindra'dan Nyck de Vries yer alıyordu.

Andretti takım patronu Roger Griffiths, "Araçtaki ortak parçalara bakmamız gerekiyor ve görünen o ki tüm araçlar bir akü sorunu nedeniyle durmuş."

"Berlin'den buraya gelirken bir yazılım güncellemesi yapıldığını biliyoruz. Buraya geldiğimiz WAE (akü üreticisi) mühendisleri araçları güncelliyordu, bu yüzden yazılım güncellemeleri esnasında bir şeylerin yanlış gittiğinden ya da bir hata olduğundan şüpheleniyorum."

"Ne olduğunu tespit etmeye çalışıyorlar ve belki de çözüm, Berlin'de başarıyla çalışan yazılım sürümüne geri dönmektir."

Shanghai International Circuit Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

"Henüz bizi etkilemedi ancak bir tur daha atsaydık pistte kalmayacağımızın garantisi yoktu."

"Bence bu biraz şans işi ve biz hızlı turu tamamlayabilen birkaç araçtan biriydik."

"Bizi etkilemedi, ama tam sınırdaydı, biraz daha zorlasa ters tepebilirdi. Sonra pistte 22 araba durmuş olurdu ve hepimiz biraz aptal görünürdük." dedi.

Yaklaşık 50 dakikalık bir gecikmenin ve tüm araçların yazılımlarının güncellenmesinin ardından seans, bu hafta sonu ilk kez Formula E'ye ev sahipliği yapan Shanghai International Circuit pistinde 25 dakika boyunca devam etti.

Evans son dakikalarda zirveye çıkarken, +0.025 saniye ile Norman Nato onu takip etti. Üçüncü isim ise Jean-Eric Vergne oldu.

Evans'ın takım arkadaşı ve şampiyona lideri Nick Cassidy seansı 11. sırada tamamladı. McLaren'dan Sam Bird kırık elinin iyileşmesinden sonraki ilk seansında 16. sırada yer aldı.

Kırmızı bayrağa neden olan beş sürücü de seansa katılabildi ve da Costa aralarından en iyi dereceyle altıncı sırada yer aldı.