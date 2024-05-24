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Formula E Şanghay E-Prix

Şanghay E-Prix: Yazılım sorunu nedeniyle geciken seansta Evans lider

Mitch Evans, tüm Formula E araçlarının yaşanan sorunlardan kaynaklı olarak yazılım güncellemesinden geçmesi nedeniyle yaşanan 1 saatlik gecikmenin ardından, Şanghay E-Prix'sinin ilk antrenman seansını birinci tamamladı.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Mitch Evans, Jaguar Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Jaguar pilotu 1'13.215s ile 30 dakikalık antrenman seansının zirvesinde yer alırken, sadece beş dakika sonra birkaç aracın pistte durması üzerine kırmızı bayrak gösterildi.

Duran araçlar arasında, Pascal Wehrlein ve Antonio Felix da Costa'nın Porsche'leri, Sergio Sette Camara ve Dan Ticktum'un ERT'leri ve Mahindra'dan Nyck de Vries yer alıyordu.

Andretti takım patronu Roger Griffiths, "Araçtaki ortak parçalara bakmamız gerekiyor ve görünen o ki tüm araçlar bir akü sorunu nedeniyle durmuş."

"Berlin'den buraya gelirken bir yazılım güncellemesi yapıldığını biliyoruz. Buraya geldiğimiz WAE (akü üreticisi) mühendisleri araçları güncelliyordu, bu yüzden yazılım güncellemeleri esnasında bir şeylerin yanlış gittiğinden ya da bir hata olduğundan şüpheleniyorum."

"Ne olduğunu tespit etmeye çalışıyorlar ve belki de çözüm, Berlin'de başarıyla çalışan yazılım sürümüne geri dönmektir."

Shanghai International Circuit

Shanghai International Circuit

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

"Henüz bizi etkilemedi ancak bir tur daha atsaydık pistte kalmayacağımızın garantisi yoktu."

"Bence bu biraz şans işi ve biz hızlı turu tamamlayabilen birkaç araçtan biriydik."

"Bizi etkilemedi, ama tam sınırdaydı, biraz daha zorlasa ters tepebilirdi. Sonra pistte 22 araba durmuş olurdu ve hepimiz biraz aptal görünürdük." dedi.

Yaklaşık 50 dakikalık bir gecikmenin ve tüm araçların yazılımlarının güncellenmesinin ardından seans, bu hafta sonu ilk kez Formula E'ye ev sahipliği yapan Shanghai International Circuit pistinde 25 dakika boyunca devam etti.

Evans son dakikalarda zirveye çıkarken, +0.025 saniye ile Norman Nato onu takip etti. Üçüncü isim ise Jean-Eric Vergne oldu.

Evans'ın takım arkadaşı ve şampiyona lideri Nick Cassidy seansı 11. sırada tamamladı. McLaren'dan Sam Bird kırık elinin iyileşmesinden sonraki ilk seansında 16. sırada yer aldı.

Kırmızı bayrağa neden olan beş sürücü de seansa katılabildi ve da Costa aralarından en iyi dereceyle altıncı sırada yer aldı.

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 18

1'13.215

   0.000
2 France N. Nato Andretti Formula E 17 21

+0.025

1'13.240

 0.025 0.000
3 France J. Vergne DS Penske 25 18

+0.059

1'13.274

 0.034 0.000
4 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 18

+0.066

1'13.281

 0.007 0.000
5 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 19

+0.072

1'13.287

 0.006 0.000
6 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 20

+0.137

1'13.352

 0.065 0.000
7 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 18

+0.177

1'13.392

 0.040 0.000
8 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 21

+0.203

1'13.418

 0.026 0.000
9 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 19

+0.221

1'13.436

 0.018 0.000
10 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 19

+0.242

1'13.457

 0.021 0.000
11 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 20

+0.279

1'13.494

 0.037 0.000
12 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 19

+0.291

1'13.506

 0.012 0.000
13 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 20

+0.306

1'13.521

 0.015 0.000
14 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 21

+0.308

1'13.523

 0.002 0.000
15 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 17

+0.315

1'13.530

 0.007 0.000
16 United Kingdom S. Bird McLaren 8 19

+0.343

1'13.558

 0.028 0.000
17 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 19

+0.425

1'13.640

 0.082 0.000
18 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 18

+0.426

1'13.641

 0.001 0.000
19 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 20

+0.505

1'13.720

 0.079 0.000
20 India J. Daruvala Maserati Racing 18 20

+0.539

1'13.754

 0.034 0.000
21 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 19

+0.587

1'13.802

 0.048 0.000
22 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 19

+0.591

1'13.806

 0.004 0.000
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