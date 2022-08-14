Seul E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Da Costa'nın, Vandoorne dördüncü oldu
Antonio Felix da Costa, Seul Formula E final yarışı öncesinde Edoardo Mortara'yı 0.264 saniye ile geride bıraktı ve pole pozisyonunu kazandı.
Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turları yağmur altında geçmişti ancak pazar günkü sıralama turlarında pist kuruydu ve keyifli bir pole pozisyonu mücadelesi vardı.
Şampiyona ikincisi Mitch Evans, cumartesi günkü yarışı kazanmıştı ve şampiyonluk savaşında Stoffel Vandoorne'la arayı kapatabilmek adına her puana ihtiyacı vardı fakat kendisi için işler pek iyi gitmedi.
A Grubu'nda en hızlı zaman turu, cumartesi günü lastik patlatan ve yarışı bırakan Edoardo Mortara'dan gelirken, Stoffel Vnadoorne 0.041 saniye geride ikinci, Robin Frijns ise 0.064 saniye geride üçüncü oldu.
Bu grupta finale kalan son isim 0.125 saniye geride dördüncü olan Lucas di Grassi'ydi.
B Grubu'nda ise Jake Dennis 1:21.673 ile en iyi zamanın sahibi oldu. Onu 0.045 saniye geriden Antonio Felix da Costa, 0.094 saniye geriden Jean Eric Vergne ve 0.128 saniye geriden Dan Ticktum takip etti.
Evans, bu bölümü yedinci sırada bitirmesinin ardından çeyrek finale kalamadı ve şampiyonluk şansını zora soktu.
Ayrıca sakatlanan Antonio Giovinazzi'nin yerini de Sacha Fenestraz aldı ve seansı 11. bitirdi.
İlk çeyrek final karşılaşmasında Mortara, Ticktum'u 0.382 saniye ile mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Vandoorne, hata yapan Vergne'i 1.3 saniye ile geçti.
Da Costa 1:20.920'lik turuyla Frijns'ı 0.274 saniye farkla mağlup ederken, Dennis de Di Grassi'yi 0.174 saniye ile geçerek yarı finale kaldı.
İlk yarı final karşılaşmasında Mortara, Vandoorne'u 0.156 saniye ile geçip finale kalan ilk isim olurken, Da Costa da Dennis'i 0.125 saniye ile geçti.
Böylelikle finalin adı Da Costa-Mortara oldu.
Final karşılaşmasında Da Costa, güçlü performansını sürdürdü ve Mortara'yı 0.264 saniye ile geçerek sezonun son pole pozisyonunu kazandı.
Mortara ikinci olurken, Dennis üçüncü ve Vandoorne dördüncü başlayacak.
Frijns beşinci, Di Grassi altıncı, Ticktum yedinci, Vergne sekizinci, Maximilian Gunther dokuzuncu ve Camara 10. sırada yer alıyor.
Şampiyona ikincisi Evans ise ancak 13. sırada yer alıyor.
Sıralama turları sonucu:
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