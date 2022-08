Seul E-Prix II: Mortara kazandı, Vandoorne ve Mercedes şampiyonluğa ulaştı!

Formula E, tarihinde ilk kez Güney Kore'ye geldi ve 8. Formula E sezonunun son 2 yarışı bu hafta sonu Seul'da gerçekleştirildi.

Hafta sonunun ilk yarışı öncesinde gözler şampiyonluk mücadelesindeydi. Seul yarışları öncesinde şampiyona lideri Stoffel Vandoorne, en yakın rakibi Mitch Evans'ın 36 puan önünde ilk sırada yer alıyordu.

Evans, dün hafta sonunun ilk yarışını kazandı, Vandoorne ise 5. sırada finiş gördü. Böylelikle final yarışı öncesinde ikili arasındaki puan farkı 21'e inmişti.

Evans'ın şampiyon olabilmesi için bugünkü yarışı kazanması şarttı ancak Yeni Zelandalı pilot, yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında sadece 13. sırayı alabildi ve yarış için işini zorlaştırmış oldu. Vandoorne ise 4. sırayı alarak yarış öncesinde büyük avantajını daha da büyüttü.

5 kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte Formula E'de Gen2'nin son yarışı başladı. Pole adamı da Costa, iyi bir startla liderliği korudu. Onun arkasında ise Edoardo Mortara, Jake Dennis, Stoffel Vandoorne ve Robin Frijns da iyi startlar aldılar ve sıralarını korudular.

Daha arkalarda ise büyük kaos yaşandı. Maximilian Günther, Lucas di Grassi'ye agresif bir atak yaptı ve ikili arasında temas yaşandı. Onların arkasındaki pilotlar bu ikiliye çarpmamak için yavaşlamak zorunda kalınca, birçok pilot arasında temas yaşandı ve ilk tur temaslarının ardından Andre Lotterer, Oliver Rowland ve Dan Ticktum yarışa veda ettiler.

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, the rest of the field on the opening lap

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images