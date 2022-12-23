Sette Camara: "Gen3 araçları, GT araçlarıyla aynı hissiyatı veriyor"

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Serideki ilk iki tam sezonunda zayıf Dragon ile iyi işler yapmaya çalışan Sette Camara, çabalarının meyvesini Oliver Turvey'dan boşalan NIO 333 koltuğunu kaparak ve Gen3 döneminin ilk sezonunda kendini gösterme fırsatı yakalayarak aldı.

Yeni araçlar hakkında konuşan Sette Camara, yeni sistemlere epey güvenmeleri nedeniyle üstlerindeki sorumluluğun bir kısmını araca devrettiklerini, dolayısıyla aracın sınırlarına saygı duymaları gerektiğini belirtti.

Brezilyalı sürücü, "Birkaç gün test yaptıktan sonra araca hakim olmayı başarıyorsunuz. Sistemlerin araç üstündeki kontrolü büyük, önde motor var, arka motor frenlemeye etki ediyor, ve bu, tüm hayatınız boyunca alıştığınız her şeye oldukça ters."

"Gen2 araçları daha sezgiseldi, Gen3 araçları ise GT araçları gibi. Pek çok kişi sert lastikleri oldukça iyi çalıştırabileceğimizi söylüyor, nitekim araç buna müsait!"

"Ben ise buna katılmıyorum, aracın sınırlarına saygı duymanız gerekiyor. Yol tutuşu çok düşük ama araçta frenlemeyi kontrol eden sistemler mevcut."

"Aracın yapabileceklerine saygı duymalı, aşırıya kaçmamalısınız. Bundan hoşlanmasam dahi alışmaya çalışacağım." dedi.

Sergio Sette Camara, NIO 333 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Yeni bir takıma geçmenin nasıl hissettirdiği sorulan Sette Camara, takım değiştirmenin seri değiştirmekten dahi zor olduğunu söylüyor.

Sette Camara, "Takım değiştirmek oldukça büyük bir hamle; ancak insanlar aynı şampiyonada devam ettiğiniz için bunu hafife alıyor. Aslında takım değiştirmek seri değiştirmekten dahi büyük bir hamle."

"En basitinden Gen2'den Gen3'e geçiş büyük bir değişiklik, araçlar tamamen farklı, bunun yanı sıra Formula E her sene en az iki-üç pist değişikliği yapıyor."

"Gelecek sezon birçok açıdan neredeyse yeni bir seri gibi hissettirecek, her şeyi sıfırdan öğrenmeniz ve farklı numaralar keşfetmemiz gerekmekte."

"Ancak bu herkes için ortak bir değişken, herkes aynı zorluğu yaşayacak. Takım değiştiren sürücü sayısı ise çok daha az. "

"Takımınızı değiştirdiğinizde, farklı insanlarla nasıl çalışacağınızı öğrenmek zorundasınız. Sezon başlamadan önce takımla bir araya gelmek için elimden geleni yapıyorum. İngiltere'ye çok fazla gittiğim ve takımla uzun saatler geçirdiğim birkaç yoğun ay geride kaldı."

"Yarış mühendisimin de benimle birlikte Dragon'dan gelmesi çok iyi oldu, bu durum bana geçiş aşamasında kesinlikle yardımcı olacak. Herkes tamamen yeni olsaydı işler çok daha zor bir hal alabilirdi." dedi.