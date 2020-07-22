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Formula E / Berlin E-prix / Son dakika

Sette Camara, Dragon'da Hartley'in yerine yarışacak

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Sette Camara, Dragon'da Hartley'in yerine yarışacak
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Çeviren: Abdullah Çelik
22 Tem 2020 09:30

Dragon Formula E takımı, 2019-2020 Formula E Şampiyonası'nın Berlin'de gerçekleştirilecek son yarışlarında Brendon Hartley'in yerine Sergio Sette Camara'nın yarışacağını duyurdu.

Böylece Red Bull ve AlphaTauri'nin yedek pilotu olan Sette Camara, gelecek ay Belin Tempelhof Havalimanı'nda gerçekleştirilecek yarışta Nico Muller'in takım arkadaşı olacak.

Sette Camara, sene başında Dragon FE'nin yedek takımı olarak açıklanmasının ardından Marakeş'teki çaylak sürücü testlerine katılmış ve en hızlı 2. zamanı elde etmişti.

Formula 1'in ilk 3 yarışında Red Bull ile padokta yedek pilot olarak yer alan Sette Camara, Formula E yarışına katılacağı için Silverstone'daki 2. yarışta Red Bull'un yedek pilotu olarak bulunamayacak.

Dragon takım patronu Jay Penske, "Marakeş'te Sergio'nun pist üstünde yaptıklarından çok etkilenmiştim. Simülatörde mühendislerimizle birlikte yaptığı çalışmalarla PENSKE EV-4 paketini geliştirmeye yardımcı oluyor."

"Berlin'de onu pist üstünde görmek için sabırsızlanıyorum. Onun takım ile ilk yarışında puan mücadelesi vermesini bekliyorum." dedi.

Sergio Sette Camara, Rookie Test Driver for GEOX Dragon, Penske EV-4

Sergio Sette Camara, Rookie Test Driver for GEOX Dragon, Penske EV-4

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Sette Camara, "Takım ve ben Marakeş'te gerçekten güçlü bir bağlantı kurduk. İyi bir program uyguladık ve iyi performans sergileyerek günü 2. sırada tamamladık."

"Takımla tekrar çalışma fırsatı yakaladığım haberlerini sizlerle paylaşmaktan mutluyum. Bu sefer yarışacağız ve daha özel olacak. Jay Penske'ye ve Geox Dragon takımındaki herkese bana bu fırsatı vermelerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Hartley ve Dragon, zorlu ilk sezonun ardından geçen hafta ayrılık kararı almışlardı. Yeni Zelandalı sürücü 5 yarışta ancak 2 puan alabildi.

Hartley bu ayrılığın ardından FIA WEC'de Toyota ile olan çalışmalarına yoğunlaşacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Berlin E-prix
Pilotlar Sergio SetteCamara
Takımlar Dragon Racing
Editör Jamie Klein

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