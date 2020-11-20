Sette Camara, 2020/21 FE sezonunda Dragon ile yarışacak

Red Bull/AlphaTauri Formula 1 yedek pilotu Sette Camara, Formula E'ye ilk kez 2019/2020 sezonunun son altı yarışında katıldı ve burada Dragon takımı için mücadele etti.

Sette Camara bu süre zarfında tek bir puan dahi alamadı. Ancak takım arkadaşı Nico Müller de aynı yarışlardan eli boş döndü.

Buna karşılık Dragon, Brezilyalı sürücünün takımda kalacağını duyurdu.

Sette Camara, "Öğrendiklerimi ve sezonun dışında yaptığımız çalışmaları takım ile ilk tam sezonuma uygulayacağım için çok heyecanlıyım."

“Hedefim her yarışta mümkün olan en iyi sonucu elde etmek, mümkün olduğunda çok şey öğrenmek ve Dragon/Penske Autosport ekibiyle olan zamanımın tadını çıkarmak!"

"Hedefim takım ile büyümek ve Berlin'de birlikte yakaladığımız pozitif ivmeyle devam etmek ve düzenli olarak puan kazanmak için yarışmak." dedi.

Dragon, Ocak ayında Şili'de başlayacak olan 2020/21 sezonu için ikinci pilotunu açıklamadı, ancak Muller geçtiğimiz günlerde takımın Penske EV-5'ini test etti ve koltuk için çekişme içinde olduğuna inanılıyor.

Dragon geçen sezon şampiyonayı 12 takım arasında 11. sırada tamamlamıştı.