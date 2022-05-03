Sao Paulo, Formula E yarışı için seriyle anlaşma imzaladı

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Sao Paulo ile yapılan ve yenileme opsiyonu içeren beş yıllık anlaşma, 2023 takviminde dört yeni pist göreceğimiz anlamına geliyor.

Formula E gelecek sezon Güney Afrika'daki Cape Town ve Hindistan'daki Hyderabad şehirlerinde yarışacak. 2023 takviminde yer alacağı açıklanan ilk yeni yarış ise şu anlık ertelenen Vancouver yarışı idi.

Sao Paulo daha önceden de geçici olarak Formula E takviminde bulunmuştu. Normalde 2017-18 sezonunda FE'ye ev sahipliği yapacak şehir, yerini Punta del Este'ya kaybetmişti.

Her ne kadar yarışın iptal edilmesinin resmi sebebinin "şehir yönetiminin isteği" olduğu belirtilse de, yarış sonraki yıllarda bir daha takvime girememişti.

Rio de Janeiro, Formula E'nin 2014-15'teki açılış sezonunda da bir yarışa ev sahipliği yapacaktı, ancak bu da iptal ediLMİŞTİ.

Formula E şampiyona şefi Alberto Longo, "ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın, Haziran ayında FIA'dan onay almasının ardından, ilk kez Brezilya'ya gidecek olmasından dolayı mutluyuz."

"Ülkenin motor sporlarına büyük ve köklü bir tutkusu var, dünyanın en büyük ülkelerinden biri olarak büyük bir pazar ve Sao Paulo'nun kendisi tarihi yarışlara ev sahipliği yapmış bir şehir."

"Brezilyalı hayranları ağırlamak için sabırsızlanıyoruz, buradaki hayranlar başka hiçbir yerde yok! Hayranlar, Gen3 ile göreceğimiz teknoloji ve performans atılımı sayesinde Formula E yarışlarının keyfini çıkarırken benzersiz bir atmosfer olacağı kesin." dedi.

Sao Paulo'nun takvime katılması için anlaşma Monako'da imzalandı ve yarış, Sao Paulo Turismo ve GL Events tarafından desteklenecek.

Sao Paulo belediye başkanı Ricardo Nunes, “Bir E-Prix'e ev sahipliği yapmak, şehrimize yönelik hedeflerle tamamen örtüşüyor: Sao Paulo'nun imajını tüm dünyaya tanıtan etkinlikleri çekmek, ekonomiyi hareket ettirmek ve etkinlik turizmi ile istihdam yaratmak; ayrıca, sürdürülebilir kalkınmayı da teşvik etmek.” dedi.

Sao Paulo Turismo, yarışın 2010-2013 yılları arasında IndyCar'a yarışına ev sahipliği yapan Anhembi Sambadrome'da gerçekleşeceğini ve yarışın Sao Paulo Karnavalı'ndan üç hafta sonra, 24-25 Mart'ta gerçekleşmesini planladığını söyledi.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Fotoğraf: Andreas Beil