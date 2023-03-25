Önceki / Sau Paulo E-Prix 2. antrenman: Da Costa lider, tüm grid 1.3 saniye içerisinde! Sonraki / Mahindra süspansiyon sorunlarını çözmeyi başardı
Formula E / Sao Paulo ePrix Sıralama turları raporu

Sao Paulo E-Prix: Da Costa'yı yenen Vandoorne, bu sezonki ilk pole'ünü aldı

2023 Formula E Dünya Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan Sau Paulo E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu, finalde Antonio Felix da Costa'yı yenen Stoffel Vandoorne'a gitti.

Stefan Mackley
Ekleyen:
Sao Paulo E-Prix: Da Costa'yı yenen Vandoorne, bu sezonki ilk pole'ünü aldı
Haberi dinle

Final eşleşmesinde Da Costa ile eşleşen Vandoorne, ilk sektörde rakibine kıyasla daha yavaştı ancak ikinci sektörde 0.1 saniye kadar bulmasıyla birlikte öne geçti. Orta sektördeki performansıyla avantajı eline geçiren Vandoorne, turun geri kalanında hata yapmadı ve 1:11.904'lük derecesiyle pole pozisyonuna uzandı. 

Son şampiyon Vandoorne, böylelikle hem kendisinin hem de DS Penske'nin bu sezonki ilk pole pozisyonunu almış oldu. 

Vandoorne'un 0.063 saniye arkasında kalan Da Costa, bu akşamki yarışa ikinci sıradan başlayacak. Da Costa, yarı finalde Jaguar pilotu Mitch Evans'ı yenerek finale kalmıştı. 

Porsche pilotu, son sektörde Evans'tan yaklaşık 0.2 saniye kadar daha hızlıydı ve yaklaşık 0.040 saniyelik bir farkla rakibini yenerek final biletini kapmıştı.

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vandoorne ise yarı finalde Edoardo Mortara'yı yenerek final biletini kapmıştı. 

Yarın finalde elenen Evans ve Mortara'nın arasında Evans'ın tur zamanı daha hızlı olduğundan, Evans önde başlayacak. Bu da gridde Evans'ın üçüncü, Mortara'nın dördüncü olacağı anlamına geliyor. 

Vandoorne, çeyrek finalde ise McLaren pilotu Jake Hughes'u eledi. Hughes, 7. virajda büyük bir hata yaparak 0.6 saniye kaybettiğinden, Vandoorne'un işi pek zor olmadı.

Da Costa ise Maximilian Günther'i yaklaşık 0.2 saniyelik bir farkla yenerek yarı finale çıkmıştı. Sam Bird ise çeyrek finallerde takım arkadaşı Mitch Evans'a yenilmişti, Evans da yarı final biletini bu şekilde almıştı.

Haydarabad'da takım arkadaşına çarpmasının ardından 5 sıra grid cezası alan ve Cape Town'da yarışamadığından bu cezayı çekemeyen Bird, cezasını Sau Paulo'da çekecek ve yarışa 10. sıradan başlayacak. 

Son çeyrek final eşleşmesinde ise Mortara, Nick Cassidy'i sadece 0.018 saniyelik bir farkla geçti.

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Grup aşamalarına bakacak olursak; A grubunda en hızlı derece Vandoorne'dan gelmişti. 1:12.761 yapan Belçikalı pilot, Cassidy'nin 0.091 saniye önünde A grubunun en hızlı isim oldu. Bu gruptan ayrıca Mortara ve Hughes çıktılar. 

A grubundaki en büyük kayıp şampiyona lideri Pascal Wehrlein oldu. Wehrlein, liderin yarım saniye gerisinde kalarak grubunu 8. sırada tamamladı. Bu da Alman pilotun gridde 18. sırada olacağı anlamına geliyor. 

B grubunda ise  en hızlı derece Bird'den geldi. Günther, da Costa ve Evans ise çeyrek finale kalan diğer isimler oldular. 

Şampiyonada ikinci sırada olan Jake Dennis, Wehrlein'ın vasat sıralama performansını fırsata çevirmeyi başaramadı ve grubunda 7. oldu. İngiliz pilot, yarışa 14. sıradan başlayacak. 

Yerel kahraman Lucas di Grassi ise, seansın ilk dakikalarında 8. virajda duvara çarparak sağ ön süspansiyonunu kırmasının ardından kendi evinde yarış son sıradan başlayacak. 

Sau Paulo E-Prix, TSİ 20.03'te başlayacak. 

Sau Paulo E-Prix sıralama sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Zaman
1 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing 1'11.904
2 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 1'11.967
3 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'12.022
4 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 1'12.109
5 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'12.037
6 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'12.150
7 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 1'12.657
8 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing 1'13.157
9 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 1'12.971
10 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 1'12.189
11 Germany René Rast United Kingdom McLaren 1'13.161
12 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 1'12.971
13 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 1'13.200
14 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'12.991
15 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 1'13.040
16 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 1'13.307
17 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 1'13.045
18 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'13.280
19 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 1'13.330
20 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt 1'13.671
21 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 1'13.382
22 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 1'24.491
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar

Sau Paulo E-Prix 2. antrenman: Da Costa lider, tüm grid 1.3 saniye içerisinde!

Mahindra süspansiyon sorunlarını çözmeyi başardı
Stefan Mackley Daha fazlası
Stefan Mackley
Mahindra süspansiyon sorunlarını çözmeyi başardı

Mahindra süspansiyon sorunlarını çözmeyi başardı

Formula E
Sao Paulo ePrix

Mahindra süspansiyon sorunlarını çözmeyi başardı Mahindra süspansiyon sorunlarını çözmeyi başardı

FIA'nın kararından sonra Britanya F3'ün ismi değiştirildi

FIA'nın kararından sonra Britanya F3'ün ismi değiştirildi

National

FIA'nın kararından sonra Britanya F3'ün ismi değiştirildi FIA'nın kararından sonra Britanya F3'ün ismi değiştirildi

Brands Hatch’teki kazada bir pist görevlisi hayatını kaybetti

Brands Hatch’teki kazada bir pist görevlisi hayatını kaybetti

National

Brands Hatch’teki kazada bir pist görevlisi hayatını kaybetti Brands Hatch’teki kazada bir pist görevlisi hayatını kaybetti

Son Haberler

MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı!

MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı!

MGP MotoGP
Portekiz GP

MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı! MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı!

NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda

NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda

NAS NASCAR Cup
Austin

NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda

Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci

Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci

MOT2 Moto2
Portimao

Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci

Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"

Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"

MGP MotoGP
Portekiz GP

Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor" Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.