Sao Paulo E-Prix: Da Costa'yı yenen Vandoorne, bu sezonki ilk pole'ünü aldı

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Final eşleşmesinde Da Costa ile eşleşen Vandoorne, ilk sektörde rakibine kıyasla daha yavaştı ancak ikinci sektörde 0.1 saniye kadar bulmasıyla birlikte öne geçti. Orta sektördeki performansıyla avantajı eline geçiren Vandoorne, turun geri kalanında hata yapmadı ve 1:11.904'lük derecesiyle pole pozisyonuna uzandı.

Son şampiyon Vandoorne, böylelikle hem kendisinin hem de DS Penske'nin bu sezonki ilk pole pozisyonunu almış oldu.

Vandoorne'un 0.063 saniye arkasında kalan Da Costa, bu akşamki yarışa ikinci sıradan başlayacak. Da Costa, yarı finalde Jaguar pilotu Mitch Evans'ı yenerek finale kalmıştı.

Porsche pilotu, son sektörde Evans'tan yaklaşık 0.2 saniye kadar daha hızlıydı ve yaklaşık 0.040 saniyelik bir farkla rakibini yenerek final biletini kapmıştı.

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vandoorne ise yarı finalde Edoardo Mortara'yı yenerek final biletini kapmıştı.

Yarın finalde elenen Evans ve Mortara'nın arasında Evans'ın tur zamanı daha hızlı olduğundan, Evans önde başlayacak. Bu da gridde Evans'ın üçüncü, Mortara'nın dördüncü olacağı anlamına geliyor.

Vandoorne, çeyrek finalde ise McLaren pilotu Jake Hughes'u eledi. Hughes, 7. virajda büyük bir hata yaparak 0.6 saniye kaybettiğinden, Vandoorne'un işi pek zor olmadı.

Da Costa ise Maximilian Günther'i yaklaşık 0.2 saniyelik bir farkla yenerek yarı finale çıkmıştı. Sam Bird ise çeyrek finallerde takım arkadaşı Mitch Evans'a yenilmişti, Evans da yarı final biletini bu şekilde almıştı.

Haydarabad'da takım arkadaşına çarpmasının ardından 5 sıra grid cezası alan ve Cape Town'da yarışamadığından bu cezayı çekemeyen Bird, cezasını Sau Paulo'da çekecek ve yarışa 10. sıradan başlayacak.

Son çeyrek final eşleşmesinde ise Mortara, Nick Cassidy'i sadece 0.018 saniyelik bir farkla geçti.

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Grup aşamalarına bakacak olursak; A grubunda en hızlı derece Vandoorne'dan gelmişti. 1:12.761 yapan Belçikalı pilot, Cassidy'nin 0.091 saniye önünde A grubunun en hızlı isim oldu. Bu gruptan ayrıca Mortara ve Hughes çıktılar.

A grubundaki en büyük kayıp şampiyona lideri Pascal Wehrlein oldu. Wehrlein, liderin yarım saniye gerisinde kalarak grubunu 8. sırada tamamladı. Bu da Alman pilotun gridde 18. sırada olacağı anlamına geliyor.

B grubunda ise en hızlı derece Bird'den geldi. Günther, da Costa ve Evans ise çeyrek finale kalan diğer isimler oldular.

Şampiyonada ikinci sırada olan Jake Dennis, Wehrlein'ın vasat sıralama performansını fırsata çevirmeyi başaramadı ve grubunda 7. oldu. İngiliz pilot, yarışa 14. sıradan başlayacak.

Yerel kahraman Lucas di Grassi ise, seansın ilk dakikalarında 8. virajda duvara çarparak sağ ön süspansiyonunu kırmasının ardından kendi evinde yarış son sıradan başlayacak.

Sau Paulo E-Prix, TSİ 20.03'te başlayacak.

Sau Paulo E-Prix sıralama sonucu: