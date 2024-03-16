Sao Paulo E-Prix: Bird, McLaren'e ilk Formula E zaferini kazandırdı

Bird, Brezilya'daki yarışa beşinci sırada başladıktan sonra çeşitli noktalarda liderliği ele geçirmiş, ancak enerji yönetimi ve aşırı ısınma sorunlarının kritik hale gelmesi nedeniyle bitime altı tur kala liderliği Evans'a bırakmak zorunda kalmıştı.

Ancak iki güvenlik aracı periyodunun ardından üç tur uzatılan 34 turluk yarışın son turunda Bird, Evans'ı gölgede bırakarak hamlesini yaptı.

Bird, 10. virajın hızlı sol kıvrımına yaklaşırken Evans'ın savunmasıyla dışarıya doğru hareketlendi ve sondan bir önceki virajda liderliği almak için 11. virajda hamlesini tamamladı.

Bu, Bird'ün 2021'de New York'ta Jaguar ile kazandığı yarıştan bu yana ilk Formula E zaferi oldu. McLaren ise Formula E'deki ilk zaferini aldı.

Evans sezonun ilk podyumunu ikinci olarak alırken, Oliver Rowland son virajda geçiş yaparak Nissan ile art arda 2. podyumunu kazandı. Evans, son virajda hem Jake Dennis'i hem de Pascal Wehrlein'ı geçti.

Pole pozisyonundan başlayan Wehrlein çizgiden tamamen rakipsiz çıktı ve açılış turunda önemli bir liderlik elde ederken, arkasında Stoffel Vandoorne ikinci sıradaki yerini korudu.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Evans, Jean-Eric Vergne'in arkasından üçüncülüğe sıçradı, ancak en büyük ilerleme 8. sıradan 6. sıraya yükselen Antonio Felix da Costa'dan geldi.

Portekizli pilot ikinci turun sonunda Bird, Vergne ve Evans'ı geçerek üçüncü sıraya yükseldi ve üçüncü turun başında Wehrlein ve Vandoorne'un iki Atak Modundan ilkini almasıyla liderliği ele geçirdi.

Alman pilot üçüncü sıraya gerilerken, Vandoorne altıncı sıraya düştü ve geçen yıl Brezilya'da çok belirgin olan ve enerji tasarrufu sağlamak için hava koridorunda geçen bir yarış oldu.

Güvenlik aracı pistteki kalıntıları, özellikle de 1. virajda Nico Muller ile temas eden Norman Nato'nun ön kanadını almak için devreye girdiğinde, Bird kendisini her iki Atak Modunu da kullanan tek lider yarışçı olarak buldu.

Dokuzuncu turda yarış yeniden başladığında da Costa, Wehrlein ve Vergne'nin başını çektiği öndeki yarışçıların arkasına geçmesi onu güçlü bir konuma getirdi.

Sonraki birkaç tur boyunca hem Evans hem de son şampiyon Dennis, her iki Atak Modu aktivasyonunu alarak gerilemeden önce yarışa liderlik ettiler ve 15. turda Bird, Evans, Wehrlein ve Dennis'in önünde liderliğe geri döndü.

Öndeki dörtlünün arkasında, şampiyona puan lideri Nick Cassidy dokuzuncu sıradan başlamasının ardından ilerleme kaydetmekte zorlandı.

Jaguar sürücüsü ön kanadına daha erken bir zamanda hasar vermişti ve bu durum, kaportanın 10. virajda lastiğinin altına sıkışmasıyla feci sonuçlar doğurdu.

Kontrol kaybı onun duvara çarpması ve ikinci bir güvenlik aracının çıkmasına neden oldu. Bu da Bird ve arkasındakilere enerji tasarrufu yapma şansı verdi.

Yarış yeniden başladığında enerji yönetiminin daha az kritik olmasıyla, sürücüler çok az sayıda sollama ile pozisyonlarını belirgin bir şekilde korudular.

Ancak, Evans aşırı sıcak koşullar nedeniyle batarya zayıflaması sorunu yaşamasıyla, en yüksek hızdan yoksun kaldı ve son turda çaresiz kaldı.

İlk beşin arkasında da Costa, altıncı olarak yılın ilk puanlarını aldı. Onu Vergne ve Vandoorne takip ettiler.

Maserati MSG'den Maximilian Guenther, sıralamadan önce parça değiştirdiği için çok fazla cezası almıştı ancak iyi bir yükselişin ardından yarışı dokuzuncu sırada tamamladı. Sebastien Buemi hem kendisi hem de Envision takım arkadaşı Robin Frijns'in aşırı ısınan lastikleri nedeniyle ilk 10'a giremedi.

Yarış sonucu: