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Formula E Sao Paulo ePrix
Yarış raporu

Sao Paulo E-Prix: Bird, McLaren'e ilk Formula E zaferini kazandırdı

Sao Paulo E-Prix'sinde Jaguar'dan Mitch Evans'ı son turda geçen Sam Bird yaklaşık üç yıl sonra ilk galibiyetini alırken McLaren de ilk Formula E zaferini elde etti.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Güncel:
Sam Bird, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04

Sam Bird, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04

Sam Bagnall / Motorsport Images

Bird, Brezilya'daki yarışa beşinci sırada başladıktan sonra çeşitli noktalarda liderliği ele geçirmiş, ancak enerji yönetimi ve aşırı ısınma sorunlarının kritik hale gelmesi nedeniyle bitime altı tur kala liderliği Evans'a bırakmak zorunda kalmıştı.

Ancak iki güvenlik aracı periyodunun ardından üç tur uzatılan 34 turluk yarışın son turunda Bird, Evans'ı gölgede bırakarak hamlesini yaptı.

Bird, 10. virajın hızlı sol kıvrımına yaklaşırken Evans'ın savunmasıyla dışarıya doğru hareketlendi ve sondan bir önceki virajda liderliği almak için 11. virajda hamlesini tamamladı.

Bu, Bird'ün 2021'de New York'ta Jaguar ile kazandığı yarıştan bu yana ilk Formula E zaferi oldu. McLaren ise Formula E'deki ilk zaferini aldı.

Evans sezonun ilk podyumunu ikinci olarak alırken, Oliver Rowland son virajda geçiş yaparak Nissan ile art arda 2. podyumunu kazandı. Evans, son virajda hem Jake Dennis'i hem de Pascal Wehrlein'ı geçti.

Pole pozisyonundan başlayan Wehrlein çizgiden tamamen rakipsiz çıktı ve açılış turunda önemli bir liderlik elde ederken, arkasında Stoffel Vandoorne ikinci sıradaki yerini korudu.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Evans, Jean-Eric Vergne'in arkasından üçüncülüğe sıçradı, ancak en büyük ilerleme 8. sıradan 6. sıraya yükselen Antonio Felix da Costa'dan geldi.

Portekizli pilot ikinci turun sonunda Bird, Vergne ve Evans'ı geçerek üçüncü sıraya yükseldi ve üçüncü turun başında Wehrlein ve Vandoorne'un iki Atak Modundan ilkini almasıyla liderliği ele geçirdi.

Alman pilot üçüncü sıraya gerilerken, Vandoorne altıncı sıraya düştü ve geçen yıl Brezilya'da çok belirgin olan ve enerji tasarrufu sağlamak için hava koridorunda geçen bir yarış oldu.

Güvenlik aracı pistteki kalıntıları, özellikle de 1. virajda Nico Muller ile temas eden Norman Nato'nun ön kanadını almak için devreye girdiğinde, Bird kendisini her iki Atak Modunu da kullanan tek lider yarışçı olarak buldu.

Dokuzuncu turda yarış yeniden başladığında da Costa, Wehrlein ve Vergne'nin başını çektiği öndeki yarışçıların arkasına geçmesi onu güçlü bir konuma getirdi.

Sonraki birkaç tur boyunca hem Evans hem de son şampiyon Dennis, her iki Atak Modu aktivasyonunu alarak gerilemeden önce yarışa liderlik ettiler ve 15. turda Bird, Evans, Wehrlein ve Dennis'in önünde liderliğe geri döndü.

Öndeki dörtlünün arkasında, şampiyona puan lideri Nick Cassidy dokuzuncu sıradan başlamasının ardından ilerleme kaydetmekte zorlandı.

Jaguar sürücüsü ön kanadına daha erken bir zamanda hasar vermişti ve bu durum, kaportanın 10. virajda lastiğinin altına sıkışmasıyla feci sonuçlar doğurdu.

Kontrol kaybı onun duvara çarpması ve ikinci bir güvenlik aracının çıkmasına neden oldu. Bu da Bird ve arkasındakilere enerji tasarrufu yapma şansı verdi.

Yarış yeniden başladığında enerji yönetiminin daha az kritik olmasıyla, sürücüler çok az sayıda sollama ile pozisyonlarını belirgin bir şekilde korudular.

Ancak, Evans aşırı sıcak koşullar nedeniyle batarya zayıflaması sorunu yaşamasıyla, en yüksek hızdan yoksun kaldı ve son turda çaresiz kaldı.

İlk beşin arkasında da Costa, altıncı olarak yılın ilk puanlarını aldı. Onu Vergne ve Vandoorne takip ettiler.

Maserati MSG'den Maximilian Guenther, sıralamadan önce parça değiştirdiği için çok fazla cezası almıştı ancak iyi bir yükselişin ardından yarışı dokuzuncu sırada tamamladı. Sebastien Buemi hem kendisi hem de Envision takım arkadaşı Robin Frijns'in aşırı ısınan lastikleri nedeniyle ilk 10'a giremedi.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Puan Yarış dışı
1 United Kingdom S. Bird McLaren 8 34

53'03.071

     25  
2 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 34

+0.564

53'03.635

 0.564   18  
3 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 34

+3.540

53'06.611

 2.976   15  
4 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 34

+3.629

53'06.700

 0.089   15  
5 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 34

+3.722

53'06.793

 0.093   10  
6 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 34

+5.567

53'08.638

 1.845   8  
7 France J. Vergne DS Penske 25 34

+6.006

53'09.077

 0.439   6  
8 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 34

+6.817

53'09.888

 0.811   4  
9 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 34

+8.085

53'11.156

 1.268   2  
10 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 34

+8.610

53'11.681

 0.525   2  
11 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 34

+9.277

53'12.348

 0.667      
12 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 34

+9.762

53'12.833

 0.485      
13 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 34

+10.819

53'13.890

 1.057      
14 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 34

+13.677

53'16.748

 2.858      
15 India J. Daruvala Maserati Racing 18 34

+14.379

53'17.450

 0.702      
16 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 34

+17.511

53'20.582

 3.132      
17 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 34

+17.884

53'20.955

 0.373      
18 France N. Nato Andretti Formula E 17 34

+18.889

53'21.960

 1.005      
19 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 34

+19.124

53'22.195

 0.235      
dnf United Kingdom J. Hughes McLaren 5 31

+3 Laps

49'27.979

 3 Laps     Yarış dışı
dnf Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 25

+9 Laps

41'45.422

 6 Laps     Yarış dışı
dnf New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 14

+20 Laps

22'38.676

 11 Laps     Yarış dışı
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