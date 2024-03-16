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Formula E Sao Paulo ePrix

Sao Paulo E-Prix 2. Antrenman: Bird antrenmanı lider tamamladı, Evans sorun yaşadı

McLaren'den Sam Bird, bu hafta sonu Sao Paulo E-Prix'si öncesinde ikinci Formula E antrenman seansında birinci olurken, kırmızı bayrak son dakikalardaki heyecanı öldürdü.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Sam Bird, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04

Sam Bird, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04

Andrew Ferraro / Motorsport Images

Britanyalı pilot 1:12.773 ile DS Penske'den Stoffel Vandoorne'un neredeyse 0.1 saniye farkla liderliğe yerleşirken, antrenman seansı sona erdiğinde ilk 10 pilot arasında yarım saniyeden daha az bir fark bulunuyor.

Şampiyona lideri Nick Cassidy seansın ilk 10 dakikasının ardından zaman tablosunun zirvesinde yer alırken, Jaguar pilotu 1:13.849'luk derecesiyle Abt pilotu Nico Muller'in sadece 0.003s önünde yer aldı.

Ancak Maserati MSG'den Maximilian Guenther'in 1:13.807'lik derecesiyle sezon açılışı Mexico City E-Prix'sinin galibi Pascal Wehrlein'in ikinci sıraya yerleşmesiyle her ikisinin de sıralamada aşağılara düşmesi uzun sürmedi.

Zamanlar 30 dakikalık seansın yarısına yaklaşırken hızlanmaya başladı ve Andretti'den Norman Nato 1:13.173'lük bir derece elde etti.

Son Formula E şampiyonu Jake Dennis 1:13 barajının altına inen ilk pilot oldu ve 1:12.943'lük bir derece elde etti. Britanyalı pilot etkinlik öncesinde Andretti takımının Diriyah'taki son turda kendisini rahatsız eden yol tutuş sorunlarını çözdüğüne inandığını belirtmişti.

Vandoorne son 10 dakika içinde en hızlı zamanı 0.071 saniye geliştirerek en hızlı isim olurken, Bird bitime altı dakikadan fazla bir süre kala 1:12.773s ile zirveye yerleşti.

Ancak kısa bir süre sonra Mahindra'dan Edoardo Mortara'nın 1. virajdaki kaçış alanına girerek durması üzerine kırmızı bayrak gösterildi.

Seans bir dakika kala yeniden başladı ve sürücülerin lastikleri ısıtma turları yapmasına izin verildi ancak herhangi bir hızlı tur atmak için yeterli zaman kalmadı.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Nissan'dan Oliver Rowland üçüncü olurken, Dennis seansı Wehrlein'ın ardından dördüncü olarak tamamladı ve Porsche sürücüsünün takım arkadaşı Antonio Felix da Costa ilk altıyı tamamladı.

Sezona pek de ideal olmayan bir başlangıç yaptıktan sonra Sao Paulo yarışı öncesinde 'yakında büyük bir sonuca ihtiyacı olduğunu' açıklayan Mitch Evans, antrenmanın ilk bölümünde bir ön aks sorunu yaşadı.

Jaguar pilotu seans boyunca sadece yedi tur atabildi ve takım arkadaşı Cassidy'nin 12. sırayı almasıyla zaman sıralamasında sonuncu oldu.

Cuma akşamı 1. antrenmanda Evans 1:12.555'lik derecesiyle en hızlı isim olmuş ve takım arkadaşı Cassidy ise 0.221 saniye geride kalmıştı. 

Mortara, ERT'den Dan Ticktum ve Wehrlein'in ardından üçüncü olarak cuma gününü daha şanslı tamamladı.

Guenther seansı altıncı sırada bitirdi ancak Maserati MSG takımının 2. antrenman seansı öncesinde aracının vites kutusunu değiştirmesinin ardından cumartesi günü yapılacak sıralama turları öncesinde 20 sıra grid cezası aldı.

Sao Paulo E-Prix 2. Antrenman Seansı Sonuçları:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom S. Bird McLaren 8 16

1'12.773

   146.427
2 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 15

+0.099

1'12.872

 0.099 146.229
3 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 14

+0.164

1'12.937

 0.065 146.098
4 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 14

+0.170

1'12.943

 0.006 146.086
5 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 17

+0.228

1'13.001

 0.058 145.970
6 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 17

+0.230

1'13.003

 0.002 145.966
7 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 16

+0.320

1'13.093

 0.090 145.786
8 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 17

+0.352

1'13.125

 0.032 145.723
9 France N. Nato Andretti Formula E 17 14

+0.400

1'13.173

 0.048 145.627
10 India J. Daruvala Maserati Racing 18 16

+0.452

1'13.225

 0.052 145.524
11 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 16

+0.506

1'13.279

 0.054 145.416
12 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 18

+0.744

1'13.517

 0.238 144.946
13 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 17

+0.794

1'13.567

 0.050 144.847
14 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 18

+0.928

1'13.701

 0.134 144.584
15 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 17

+1.034

1'13.807

 0.106 144.376
16 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 16

+1.050

1'13.823

 0.016 144.345
17 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 13

+1.104

1'13.877

 0.054 144.239
18 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 16

+1.190

1'13.963

 0.086 144.072
19 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 16

+1.206

1'13.979

 0.016 144.040
20 France J. Vergne DS Penske 25 14

+1.334

1'14.107

 0.128 143.792
21 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 17

+1.398

1'14.171

 0.064 143.668
22 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 7

+1.576

1'14.349

 0.178 143.324
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