Sao Paulo E-Prix 2. Antrenman: Bird antrenmanı lider tamamladı, Evans sorun yaşadı

Britanyalı pilot 1:12.773 ile DS Penske'den Stoffel Vandoorne'un neredeyse 0.1 saniye farkla liderliğe yerleşirken, antrenman seansı sona erdiğinde ilk 10 pilot arasında yarım saniyeden daha az bir fark bulunuyor.

Şampiyona lideri Nick Cassidy seansın ilk 10 dakikasının ardından zaman tablosunun zirvesinde yer alırken, Jaguar pilotu 1:13.849'luk derecesiyle Abt pilotu Nico Muller'in sadece 0.003s önünde yer aldı.

Ancak Maserati MSG'den Maximilian Guenther'in 1:13.807'lik derecesiyle sezon açılışı Mexico City E-Prix'sinin galibi Pascal Wehrlein'in ikinci sıraya yerleşmesiyle her ikisinin de sıralamada aşağılara düşmesi uzun sürmedi.

Zamanlar 30 dakikalık seansın yarısına yaklaşırken hızlanmaya başladı ve Andretti'den Norman Nato 1:13.173'lük bir derece elde etti.

Son Formula E şampiyonu Jake Dennis 1:13 barajının altına inen ilk pilot oldu ve 1:12.943'lük bir derece elde etti. Britanyalı pilot etkinlik öncesinde Andretti takımının Diriyah'taki son turda kendisini rahatsız eden yol tutuş sorunlarını çözdüğüne inandığını belirtmişti.

Vandoorne son 10 dakika içinde en hızlı zamanı 0.071 saniye geliştirerek en hızlı isim olurken, Bird bitime altı dakikadan fazla bir süre kala 1:12.773s ile zirveye yerleşti.

Ancak kısa bir süre sonra Mahindra'dan Edoardo Mortara'nın 1. virajdaki kaçış alanına girerek durması üzerine kırmızı bayrak gösterildi.

Seans bir dakika kala yeniden başladı ve sürücülerin lastikleri ısıtma turları yapmasına izin verildi ancak herhangi bir hızlı tur atmak için yeterli zaman kalmadı.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04 Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Nissan'dan Oliver Rowland üçüncü olurken, Dennis seansı Wehrlein'ın ardından dördüncü olarak tamamladı ve Porsche sürücüsünün takım arkadaşı Antonio Felix da Costa ilk altıyı tamamladı.

Sezona pek de ideal olmayan bir başlangıç yaptıktan sonra Sao Paulo yarışı öncesinde 'yakında büyük bir sonuca ihtiyacı olduğunu' açıklayan Mitch Evans, antrenmanın ilk bölümünde bir ön aks sorunu yaşadı.

Jaguar pilotu seans boyunca sadece yedi tur atabildi ve takım arkadaşı Cassidy'nin 12. sırayı almasıyla zaman sıralamasında sonuncu oldu.

Cuma akşamı 1. antrenmanda Evans 1:12.555'lik derecesiyle en hızlı isim olmuş ve takım arkadaşı Cassidy ise 0.221 saniye geride kalmıştı.

Mortara, ERT'den Dan Ticktum ve Wehrlein'in ardından üçüncü olarak cuma gününü daha şanslı tamamladı.

Guenther seansı altıncı sırada bitirdi ancak Maserati MSG takımının 2. antrenman seansı öncesinde aracının vites kutusunu değiştirmesinin ardından cumartesi günü yapılacak sıralama turları öncesinde 20 sıra grid cezası aldı.

Sao Paulo E-Prix 2. Antrenman Seansı Sonuçları: