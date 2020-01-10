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Formula E / Son dakika

Santiago pisti, 2020 yarışı için büyük oranda değiştirildi

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Santiago pisti, 2020 yarışı için büyük oranda değiştirildi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Oca 2020 07:48

Motorsport.com, Formula E'nin Santiago'daki Park O'Higgins pistinin bu yılki yarış öncesinde daha iyi bir yarışa sahip olmak amacıyla büyük ölçüde değiştiğini öğrendi.

Formula E'de sezonun üçüncü yarışı önümüzdeki hafta Şili'nin başkenti Santiago'da yapılacak ve buradaki Park O'Higgins pisti ikinci kez bir yarışa ev sahipliği yapacak.

Pist, 2020 yarışı öncesinde çeşitli değişikliklere uğradı ve 2019'da 1.45 mil olan pist uzunluğu 1.42 mile indi.

Buna göre start/finiş düzlüğünün ardından sola doğru bir ilk viraj ve ardından sağa doğru kıvrılan ikinci viraj yer alıyor. Sonrasında geçen yıl da kullanılan 3, 4, 5 ve 6. virajlar geliyor.

Bir sonraki değişiklik Nissan e.dams sürücüsü Sebastien Buemi'nin geçen yılki yarışta kaza yaptığı 7. virajda yapıldı.

Sonrasında uzun bir düzlük bulunuyor ancak bu düzlüğün ortasındaki viraj kaldırıldı.

Pistteki toplam viraj sayısı 14'ten 11'e düşerken, pistin son kısmında büyük frenleme noktalarının bulunduğu 9., 10. ve 11. viraj yer alıyor.

İlk sektördeki değişikliklerin geçişleri arttırmak için yapıldığı düşünülüyor. Ayrıca pit yolunun konumundaki değişiklikler de lojistik sebeplerle yapıldı.

Bu sayede 2019'a kıyasla daha basit hale gelmiş oldu. 2020 yarışındaki atak modu 2019'daki üçüncü virajın aksine 11. virajın dışında yer alacak.

Santiago ePrix track layout

Santiago ePrix track layout

Photo by: FIA Formula E

 

 

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Seri Formula E
Editör Alex Kalinauckas

Yarış merkezi

Santiago E-prix

Santiago E-prix

17 Oca - 18 Oca
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