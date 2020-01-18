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Formula E / Antrenman raporu

Santiago ePrix 2. antrenman: Rowland, Massa'nın önünde lider

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Santiago ePrix 2. antrenman: Rowland, Massa'nın önünde lider
Ekleyen:
, Editör
18 Oca 2020 14:20

Şili'de gerçekleştirilecek 2019/20 Formula E sezonunun üçüncü yarışı öncesinde 2. antrenman seansını Nissan pilotu Oliver Rowland ilk sırada tamamladı.

Santiago'daki ikinci antrenman seansı 30 dakika üzerinden yapılırken, ilk sekiz dakikanın ardından Porsche sürücüsü Andre Lotterer en hızlı isimdi.

Son 16 dakikaya girilirken Mitch Evans, Jaguar'la liderliğe oturmayı başardı ancak kısa bir süre sonra kırmızı bayraklar sallandı.

Bitime dokuz dakika kala Felipe Massa liderliğe oturdu, ancak liderliği pek fazla uzun sürmedi çünkü Nissan sürücüsü Oliver Rowland 1:04.799 yaparak liderliği kendisinden aldı.

Aynı dakikalarda Ma Qing Hua bariyerlere çarptı ve aracına büyük hasar verdi. Bundan ötürü de seans kırmızı bayraklarla durduruldu.

Kalan kısımda pist temizlenemeyince seansın en hızlı ismi Rowland oldu.

Massa 0.131 saniye geride ikinci, Evans 0.247 saniye geride üçüncü ve Maximilian Gunther 0.321 saniye geride dördüncü oldu.

Lotterer 0.458 saniye yavaş kalıp beşinci olurken, Antonio Felix da Costa altıncı, Edoardo Mortara yedinci, Oliver Turvey sekizinci, Daniel Abt dokuzuncu ve Brendon Hartley onuncu oldu.

Stoffel Vandoorne ancak 14. olurken, Jean Eric Vergne 15. ve Lucas di Grassi 16. olabildi.

Sebastien Buemi 21. ve ilk seansın lideri Sam Bird 22. oldu.

2. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 15 1'04.799  
2 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 12 1'04.930 0.131
3 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 8 1'05.046 0.247
4 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 11 1'05.120 0.321
5 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 11 1'05.257 0.458
6 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 12 1'05.280 0.481
7 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 12 1'05.327 0.528
8 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 12 1'05.398 0.599
9 Germany Daniel Abt Germany Audi Sport Team Abt 12 1'05.469 0.670
10 New Zealand Brendon Hartley United States Dragon Racing 9 1'05.540 0.741
11 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 14 1'05.586 0.787
12 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 13 1'05.598 0.799
13 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 10 1'05.634 0.835
14 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 11 1'05.899 1.100
15 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 10 1'06.258 1.459
16 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 8 1'06.283 1.484
17 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 11 1'06.349 1.550
18 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 11 1'06.368 1.569
19 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 9 1'06.660 1.861
20 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 6 1'06.857 2.058
21 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 13 1'06.904 2.105
22 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 9 1'07.007 2.208
23 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 11 1'07.056 2.257
24 China Ma Qing Hua United Kingdom NIO Formula E Team 10 1'08.364 3.565
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Kemal Şengül

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Santiago E-prix

Santiago E-prix

17 Oca - 18 Oca
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