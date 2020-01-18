Santiago ePrix 2. antrenman: Rowland, Massa'nın önünde lider

Santiago'daki ikinci antrenman seansı 30 dakika üzerinden yapılırken, ilk sekiz dakikanın ardından Porsche sürücüsü Andre Lotterer en hızlı isimdi.

Son 16 dakikaya girilirken Mitch Evans, Jaguar'la liderliğe oturmayı başardı ancak kısa bir süre sonra kırmızı bayraklar sallandı.

Bitime dokuz dakika kala Felipe Massa liderliğe oturdu, ancak liderliği pek fazla uzun sürmedi çünkü Nissan sürücüsü Oliver Rowland 1:04.799 yaparak liderliği kendisinden aldı.

Aynı dakikalarda Ma Qing Hua bariyerlere çarptı ve aracına büyük hasar verdi. Bundan ötürü de seans kırmızı bayraklarla durduruldu.

Kalan kısımda pist temizlenemeyince seansın en hızlı ismi Rowland oldu.

Massa 0.131 saniye geride ikinci, Evans 0.247 saniye geride üçüncü ve Maximilian Gunther 0.321 saniye geride dördüncü oldu.

Lotterer 0.458 saniye yavaş kalıp beşinci olurken, Antonio Felix da Costa altıncı, Edoardo Mortara yedinci, Oliver Turvey sekizinci, Daniel Abt dokuzuncu ve Brendon Hartley onuncu oldu.

Stoffel Vandoorne ancak 14. olurken, Jean Eric Vergne 15. ve Lucas di Grassi 16. olabildi.

Sebastien Buemi 21. ve ilk seansın lideri Sam Bird 22. oldu.

2. antrenman sonucu: