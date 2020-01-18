Santiago ePrix 1. antrenman: Bird hızlı başladı

Formula E'de sezonun üçüncü yarışı bu hafta sonu Şili'de yapılacak ve bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansı oldukça tozlu şartlarda yapıldı.

Sürücüler yol tutuş bulmakta zorlanırken, mümkün olduğunca uzun süre pistte kaldılar ve atılan her turun ardından pist hızlandı.

Envision Virgin Racing'den Sam Bird, geçen yıl güçlü bir performans sergilediği Santiago'da, ilk antrenman seansında 1:05'in altına inen tek isimdi ve 1:04.914'le en hızlı isim oldu.

Antonio Felix da Costa, Techeetah'ın en iyisiydi ve Bird'ün 0.150 saniye gerisinde ikinci sırada kendisine yer buldu.

Venturi'den Edoardo Mortara, Da Costa'nın 0.032 saniye gerisinde üçüncü olurken, onu da 0.107 saniye geriden Lucas di Grassi takip etti.

Dragon Racing'de Nico Müller ilk beşi tamamlayan isim oldu ve onu Jerome d'Ambrosio, Alexander Sims, Sebastien Buemi, Pascal Wehrlein ve Andre Lotterer takip etti.

Mercedes sürücülerinin en iyisi Stoffel Vandoorne olurken, 0.592 saniye geride 12. sırada kendisine yer bulabildi.

Son şampiyon Jean Eric Vergne ancak 16. olurken, Felipe Massa 21. ve Brendon Hartley 22. olabildi.

İlk antrenman sonucu: