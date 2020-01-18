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Formula E / Santiago E-prix / Antrenman raporu

Santiago ePrix 1. antrenman: Bird hızlı başladı

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Santiago ePrix 1. antrenman: Bird hızlı başladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Oca 2020 12:59

Şili'de gerçekleştirilecek 2019/20 Formula E sezonunun üçüncü yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Virgin Racing'den Sam Bird ilk sırada tamamladı.

Formula E'de sezonun üçüncü yarışı bu hafta sonu Şili'de yapılacak ve bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansı oldukça tozlu şartlarda yapıldı.

Sürücüler yol tutuş bulmakta zorlanırken, mümkün olduğunca uzun süre pistte kaldılar ve atılan her turun ardından pist hızlandı.

Envision Virgin Racing'den Sam Bird, geçen yıl güçlü bir performans sergilediği Santiago'da, ilk antrenman seansında 1:05'in altına inen tek isimdi ve 1:04.914'le en hızlı isim oldu.

Antonio Felix da Costa, Techeetah'ın en iyisiydi ve Bird'ün 0.150 saniye gerisinde ikinci sırada kendisine yer buldu.

Venturi'den Edoardo Mortara, Da Costa'nın 0.032 saniye gerisinde üçüncü olurken, onu da 0.107 saniye geriden Lucas di Grassi takip etti.

Dragon Racing'de Nico Müller ilk beşi tamamlayan isim oldu ve onu Jerome d'Ambrosio, Alexander Sims, Sebastien Buemi, Pascal Wehrlein ve Andre Lotterer takip etti.

Mercedes sürücülerinin en iyisi Stoffel Vandoorne olurken, 0.592 saniye geride 12. sırada kendisine yer bulabildi.

Son şampiyon Jean Eric Vergne ancak 16. olurken, Felipe Massa 21. ve Brendon Hartley 22. olabildi.

İlk antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 26 1'04.914  
2 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 29 1'05.064 0.150
3 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 27 1'05.096 0.182
4 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 23 1'05.203 0.289
5 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 27 1'05.252 0.338
6 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 27 1'05.314 0.400
7 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 27 1'05.388 0.474
8 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 27 1'05.397 0.483
9 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 27 1'05.429 0.515
10 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 28 1'05.452 0.538
11 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 30 1'05.472 0.558
12 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 28 1'05.506 0.592
13 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 26 1'05.513 0.599
14 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 29 1'05.569 0.655
15 Germany Daniel Abt Germany Audi Sport Team Abt 26 1'05.632 0.718
16 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 28 1'05.659 0.745
17 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 24 1'05.706 0.792
18 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 30 1'05.783 0.869
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 31 1'06.076 1.162
20 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 23 1'06.121 1.207
21 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 29 1'06.193 1.279
22 New Zealand Brendon Hartley United States Dragon Racing 27 1'06.508 1.594
23 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 30 1'06.608 1.694
24 China Ma Qing Hua United Kingdom NIO Formula E Team 31 1'07.037 2.123
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Santiago E-prix
Pilotlar Sam Bird
Editör Filip Cleeren

Yarış merkezi

Santiago E-prix

Santiago E-prix

17 Oca - 18 Oca
Son sonuçlar Puan Durumu

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