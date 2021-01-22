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Formula E / Son dakika

Santiago E-Prix'si, Formula E takvimindeki eski yerine geri döndü

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Santiago E-Prix'si, Formula E takvimindeki eski yerine geri döndü
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Şili motor sporları federasyonu başkanı tarafından gönderilen bir mektuba göre Formula E, Santiago E-Prix'sini normal olması gereken tarihlerde yani Haziran ayında yapacak.

FIA ve FE, geçen yılın Haziran ayında 2020-21 sezonunun geçici takvimini yayınlamıştı. Orijinal FE takviminde Şili yarışı 5 Haziran'da yer almış ve yarış için "onaylanacak" ibaresi olmuştu.

Sonrasında Santiago'daki tek yarışın 16 Ocak tarihinde yapılması planlanmıştı ve böylelikle sezon açılışı olacaktı.

Ancak Ekim ayında Mexico City ve Sanya yarışları, COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenince, Santiago'daki yarış çift yarışa döndürüldü.

Aralık ayında Şili'nin başkentindeki yarışlar, İngiltere'de tespit edilen ve hızla yayılan yeni COVID-19 türü nedeniyle ertelendi.

Formula E bunun üzerine yarış için yeni bir tarih bulmak adına Şili hükümetiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Şimdi Santiago'daki çifte yarışın 5-6 Haziran'da gerçekleştirileceği anlaşılıyor.

Bu Çarşamba günü Şili Motor Sporları Federasyonu Başkanı Mauricio Melo Avaria tarafından gönderilen mektupta, yarışın bu tarihlerde yapılacağına vurgu yapıldı.

Şimdi bu tarihlerin FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Şimdilik takvimde sadece Suudi Arabistan (26-27 Şubat) onaylanmış durumda. Kısa bir süre önce Monako da 8 Mayıs'ta yapılması planlanan yarışı, planlandığı şekilde gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

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Seri Formula E
Editör Matt Kew

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