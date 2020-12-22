Santiago E-Prix, COVID-19 nedeniyle ertelendi

Şili'nin başkenti Santiago'daki çifte yarışın 16-17 Ocak'ta O'higgins Park'ta yapılması planlanmıştı.

Ancak FE, Salı akşamı sosyal medyadan yaptığı kısa bir açıklamayla yarışın ertelendiğini açıkladı.

Şimdi şampiyonanın ilk yarışları için yeni bir planlama yapılacak ve ilerleyen zamanda duyurulacak.

Açıklamaya göre erteleme kararının "Santiago Belediyesi ile istişare edildikten sonra" alındığına yer verildi.

İngiltere’den Hollanda, Avustralya, İskoçya, İtalya, Belçika ve Danimarka’ya yayılan koronavirüsün yeni mutasyonu, tüm dünyada endişe yaratıyor ve bu karar, yeni virüsün varlığının açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

İngiltere merkezli Envision Virgin Racing, Mahindra Racing, Mercedes, NİO 333 ve Jaguar Racing olmak üzere beş takım etkinlik için ülkeye gidemeyecek.

Motorsport.com'a konuşan FE sözcüsü: "Şili'nin İngiltere ile sınırlarını geçici olarak kapatmasıyla ilgili son haberler nedeniyle, Santiago Belediyesi ile birlikte Santiago E-Prix'sini ertelemeyi kabul ettik."

"16 ve 17 Ocak tarihleri arasındaki çifte yarış gerçekleştirilmeyecek."

"Bunun yerine, yarışların yılın ilk çeyreğinde yapılacağı tarihleri belirlemek için şehirle çalışıyoruz." açıklamasını yaparken, yeni tarihleri Ocak ayında açıklayacaklarını belirtti.

Organizatörler ve FIA Haziran ayında 2020-21 takvimini yayınladı, ancak daha sonra bu takvim geri çekildi.

Sonrasındaysa Meksika (13 Şubat) ve Sanya e-Prix'in (13 Mart) yarışları ertelendi.