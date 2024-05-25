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Formula E Şanghay E-Prix
Yarış raporu

Şanghay E-Prix: Evans son turda geçerek kazandı ancak inceleme altında

Mitch Evans, Şanghay E-Prix'sinde son turdaki geçişinin ardından sezonun ikinci Formula E galibiyetini aldı ancak haksız avantaj elde ettiği için inceleme altında.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Jaguar'dan Evans ve Porsche'den rakibi Pascal Wehrlein, Şanghay Uluslararası Pisti'ndeki 29 turluk yarışın büyük bölümünü domine ettiler. Her ikisi de kırpılmış grand prix düzeninde önemli ölçüde turu lider götürdü.

Yarışın yarısından sonra liderliği ele geçiren Wehrlein, hızını belirgin bir şekilde artırdı ve tur boyunca çeşitli noktalarda, özellikle de 6. virajda pozisyonunu korudu.

Ancak 23. turda 6. virajda kilitlenmesi, Evans'ın çıkışta bir geri dönüş elde etmesine ve liderliği ele geçirmesine olanak sağladı.

Sadece iki tur sonra, Wehrlein tekrar öne geçti ancak Evans ile yan yana sürdüğü 11. virajı kesti.

Arkada, Nick Cassidy 10. sıradan başlayıp gerilemesinin ardından istikrarlı bir şekilde tırmandı ve önündekilerden belirgin bir şekilde %1-2 daha fazla enerjiye sahipti.

Dört tur kala üçüncülüğe yükselen Cassidy, 6. virajda ve takip eden sol ve sağ virajlarda Wehrlein'a yoğun baskı yapmaya başlayan takım arkadaşı Evans'ı takip etti.

Daha fazla enerjiye sahip olmasına rağmen, Cassidy'ye takımı tarafından pozisyonunu koruması ve Evans'ı Antonio Felix da Costa'nın ikinci Porsche'si ve Andretti'den Jake Dennis'in de dahil olduğu takip grubundan koruması söylendi.

Son tura girerken Evans, 1. virajın uzun solundan dışarıya doğru atak yaparak Wehrlein'dan liderliği ve pistte galibiyeti aldı, ancak Yeni Zelandalı pilot pisti terk ettiği ve avantaj sağladığı iddiasıyla soruşturulmaya devam ediyor.

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Evans galibiyete ulaşırken, Cassidy son sağ-sol-sağ viraj dizisinde Wehrlein'a son bir atak yaptı.

Cassidy, Wehrlein'ın kapıyı kapattığı sol iç tarafa doğru hareket etti ve ikili, Cassidy'nin ön kanadının hasar görmesine neden olan bir temas yaşadı.

Wehrlein ikinci sırayı alırken, şampiyona lideri Cassidy son podyum sırası için zorlayan Oliver Rowland'a karşı yerini koruyabildi.

Nissan sürücüsü son turlarda sıralamada yükselişe geçerek da Costa ve Dennis'i geride bıraktı ve son şampiyon son atak modunu almak için lider yarışçıların sonuncusu oldu.

Şangay E-Prix Yarış Sonuçları

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Puan Yarış dışı
1 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 29

 

        
2 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 29

 

        
3 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 29

 

        
4 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 29

 

        
5 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 29

 

        
6 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 29

 

        
7 France J. Vergne DS Penske 25 29

 

        
8 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 29

 

        
9 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 29

 

        
10 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 29

 

        
11 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 29

 

        
12 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 29

 

        
13 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 29

 

        
14 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 29

 

        
15 France N. Nato Andretti Formula E 17 29

 

        
16 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 29

 

        
17 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 29

 

        
18 United Kingdom S. Bird McLaren 8 29

 

        
19 India J. Daruvala Maserati Racing 18 29

 

        
20 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 29

 

        
21 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 29

 

        
dnf Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 16

 

       Yarış dışı
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