Şanghay E-Prix: Evans son turda geçerek kazandı ancak inceleme altında

Jaguar'dan Evans ve Porsche'den rakibi Pascal Wehrlein, Şanghay Uluslararası Pisti'ndeki 29 turluk yarışın büyük bölümünü domine ettiler. Her ikisi de kırpılmış grand prix düzeninde önemli ölçüde turu lider götürdü.

Yarışın yarısından sonra liderliği ele geçiren Wehrlein, hızını belirgin bir şekilde artırdı ve tur boyunca çeşitli noktalarda, özellikle de 6. virajda pozisyonunu korudu.

Ancak 23. turda 6. virajda kilitlenmesi, Evans'ın çıkışta bir geri dönüş elde etmesine ve liderliği ele geçirmesine olanak sağladı.

Sadece iki tur sonra, Wehrlein tekrar öne geçti ancak Evans ile yan yana sürdüğü 11. virajı kesti.

Arkada, Nick Cassidy 10. sıradan başlayıp gerilemesinin ardından istikrarlı bir şekilde tırmandı ve önündekilerden belirgin bir şekilde %1-2 daha fazla enerjiye sahipti.

Dört tur kala üçüncülüğe yükselen Cassidy, 6. virajda ve takip eden sol ve sağ virajlarda Wehrlein'a yoğun baskı yapmaya başlayan takım arkadaşı Evans'ı takip etti.

Daha fazla enerjiye sahip olmasına rağmen, Cassidy'ye takımı tarafından pozisyonunu koruması ve Evans'ı Antonio Felix da Costa'nın ikinci Porsche'si ve Andretti'den Jake Dennis'in de dahil olduğu takip grubundan koruması söylendi.

Son tura girerken Evans, 1. virajın uzun solundan dışarıya doğru atak yaparak Wehrlein'dan liderliği ve pistte galibiyeti aldı, ancak Yeni Zelandalı pilot pisti terk ettiği ve avantaj sağladığı iddiasıyla soruşturulmaya devam ediyor.

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Evans galibiyete ulaşırken, Cassidy son sağ-sol-sağ viraj dizisinde Wehrlein'a son bir atak yaptı.

Cassidy, Wehrlein'ın kapıyı kapattığı sol iç tarafa doğru hareket etti ve ikili, Cassidy'nin ön kanadının hasar görmesine neden olan bir temas yaşadı.

Wehrlein ikinci sırayı alırken, şampiyona lideri Cassidy son podyum sırası için zorlayan Oliver Rowland'a karşı yerini koruyabildi.

Nissan sürücüsü son turlarda sıralamada yükselişe geçerek da Costa ve Dennis'i geride bıraktı ve son şampiyon son atak modunu almak için lider yarışçıların sonuncusu oldu.

Şangay E-Prix Yarış Sonuçları