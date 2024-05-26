Şanghay E-Prix: Da Costa kazandı, Cassidy puan farkını arttırdı
Porsche'den Antonio Felix da Costa ikinci Şangay E-Prix'sinde zafere ulaşırken, Formula E şampiyona lideri Nick Cassidy, en büyük rakibi Pascal Wehrlein'in puan alamamasıyla puan liderliğini büyüttü.
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Da Costa, Şanghay Uluslararası Pisti'nde hafta sonunun ikinci yarışında baskın güç oldu ve bu sezon pistteki üçüncü galibiyetini almak için gereken her şeyi yaptı.
Bir önceki günün tecrübesi ve Pazar günkü yarışın bir tur daha kısa olması nedeniyle, sürücüler ve takımlar daha yüksek sıcaklıklarla mücadele ederken, 28 turluk yarışma boyunca tempo belirgin şekilde daha yüksekti.
Da Costa, son Atak Modu aktivasyonunu gerçekleştiren son liderlerden biriydi, bu da üçüncü başladıktan sonra lider pozisyonların dışına hiç düşmediği anlamına geliyordu.
Portekizli sürücü 16. turun başında galibiyet için belirleyici hamleyi yaptı ve Andretti'den Norman Nato'nun 1. virajda iç tarafına geçerek damalı bayrağa kadar kalacağı liderliğe yükseldi.
Arkadan gelen Jake Hughes 7/8. virajların sol ve sağ taraflarında Nato'yu agresif bir hamleyle geçerek ikinci sıraya yükseldi ve ilk Formula E podyumunu elde etti.
Son 10 turda Britanyalı, da Costa'nın en yakın rakibi olarak kaldı ancak birkaç onda bir geriden gelmesine rağmen hiçbir zaman ciddi bir atak şansı bulamadı.
Lider ikili, başlangıçta yedinci sıradan yükseldikten sonra yarışın erken safhalarında liderliği ele geçirerek Andretti için ilk podyumunu elde eden Nato'yu geride bıraktı.
Norman Nato, Andretti Global
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Cassidy, 1. virajda Hughes ile temas ettikten sonra her an kopma aracın altına girme tehlikesi bulunan hasarlı ön kanadıyla yarışı dördüncü sırada tamamladı.
Cassidy'nin ön kanadı hayatta kaldı ve Sam Bird ile temasının ardından patlayan lastiğini değiştirmek için pite girerek yarışı puan dışında tamamlayan rakibi Wehrlein için kötü geçen bir yarışın ardından şampiyona liderliğini genişletmeyi başardı.
Porsche sürücüsü, 13. sırada başladıktan sonra 11. turda yaptığı pit stop öncesinde lider grupta yer alamadı. Yarışı 20. sırada tamamlayarak puan alamayan Wehrlein, Cassidy'nin 25 puan yani bir yarış galibiyeti gerisine düştü.
Puan dışında kalan bir diğer isim de şampiyonluk adayı ve son şampiyon Jake Dennis oldu. 14. sırada başladıktan sonra 11. sırayı alan Dennis de Alman pilot gibi ilk 10'a giremedi.
Cumartesi günkü Şanghay yarışının galibi Mitch Evans; Stoffel Vandoorne ve Jean-Eric Vergne'nin iki DS Penskes'inin önünde beşinci oldu.
Maserati MSG'den Maximilian Guenther sekizinci olarak beş yarış sonra ilk kez puanlara geri dönerken, Robin Frijns 20. başladıktan sonra Envision adına dokuzuncu oldu.
Nissan'dan Oliver Rowland, 10. olarak sadece bir puan toplayabildiği için şampiyonluk yarışında daha fazla zemin kaybetti.
Şanghay E-Prix II Yarış Sonuçları
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Puan
|Yarış dışı
|1
|A. Felix da Costa Porsche Team
|13
|28
|
36'04.600
|141.8
|25
|2
|J. Hughes McLaren
|5
|28
|
+0.612
36'05.212
|0.612
|141.7
|21
|3
|N. Nato Andretti Formula E
|17
|28
|
+1.122
36'05.722
|0.510
|141.7
|16
|4
|N. Cassidy Jaguar Racing
|37
|28
|
+2.215
36'06.815
|1.093
|141.6
|12
|5
|M. Evans Jaguar Racing
|9
|28
|
+3.167
36'07.767
|0.952
|141.6
|10
|6
|S. Vandoorne DS Penske
|2
|28
|
+3.861
36'08.461
|0.694
|141.5
|8
|7
|J. Vergne DS Penske
|25
|28
|
+4.374
36'08.974
|0.513
|141.5
|6
|8
|M. Gunther Maserati Racing
|7
|28
|
+5.077
36'09.677
|0.703
|141.4
|4
|9
|R. Frijns Virgin Racing
|4
|28
|
+7.846
36'12.446
|2.769
|141.2
|2
|10
|O. Rowland Nissan e.dams
|22
|28
|
+8.840
36'13.440
|0.994
|141.2
|1
|11
|J. Dennis Andretti Formula E
|1
|28
|
+9.634
36'14.234
|0.794
|141.1
|12
|S. Buemi Virgin Racing
|16
|28
|
+10.143
36'14.743
|0.509
|141.1
|13
|E. Mortara Mahindra Racing
|48
|28
|
+11.423
36'16.023
|1.280
|141.0
|14
|S. Fenestraz Nissan e.dams
|23
|28
|
+12.280
36'16.880
|0.857
|141.0
|15
|N. Müller Audi Sport Team Abt
|51
|28
|
+12.751
36'17.351
|0.471
|140.9
|16
|N. deVries Mahindra Racing
|21
|28
|
+13.102
36'17.702
|0.351
|140.9
|17
|J. Daruvala Maserati Racing
|18
|28
|
+15.973
36'20.573
|2.871
|140.7
|18
|S. SetteCamara ERT Formula E Team
|3
|28
|
+16.419
36'21.019
|0.446
|140.7
|19
|L. di Grassi Audi Sport Team Abt
|11
|28
|
+50.057
36'54.657
|33.638
|138.6
|20
|P. Wehrlein Porsche Team
|94
|28
|
+1'01.675
37'06.275
|11.618
|137.8
|21
|D. Ticktum ERT Formula E Team
|33
|28
|
+1'24.415
37'29.015
|22.740
|136.4
|dnf
|S. Bird McLaren
|8
|18
|
+10 Laps
23'48.613
|10 Laps
|Yarış dışı
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