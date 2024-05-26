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Formula E Şanghay ePrix II
Yarış raporu

Şanghay E-Prix: Da Costa kazandı, Cassidy puan farkını arttırdı

Porsche'den Antonio Felix da Costa ikinci Şangay E-Prix'sinde zafere ulaşırken, Formula E şampiyona lideri Nick Cassidy, en büyük rakibi Pascal Wehrlein'in puan alamamasıyla puan liderliğini büyüttü.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Güncel:
Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Da Costa, Şanghay Uluslararası Pisti'nde hafta sonunun ikinci yarışında baskın güç oldu ve bu sezon pistteki üçüncü galibiyetini almak için gereken her şeyi yaptı.

Bir önceki günün tecrübesi ve Pazar günkü yarışın bir tur daha kısa olması nedeniyle, sürücüler ve takımlar daha yüksek sıcaklıklarla mücadele ederken, 28 turluk yarışma boyunca tempo belirgin şekilde daha yüksekti.

Da Costa, son Atak Modu aktivasyonunu gerçekleştiren son liderlerden biriydi, bu da üçüncü başladıktan sonra lider pozisyonların dışına hiç düşmediği anlamına geliyordu.

Portekizli sürücü 16. turun başında galibiyet için belirleyici hamleyi yaptı ve Andretti'den Norman Nato'nun 1. virajda iç tarafına geçerek damalı bayrağa kadar kalacağı liderliğe yükseldi.

Arkadan gelen Jake Hughes 7/8. virajların sol ve sağ taraflarında Nato'yu agresif bir hamleyle geçerek ikinci sıraya yükseldi ve ilk Formula E podyumunu elde etti.

Son 10 turda Britanyalı, da Costa'nın en yakın rakibi olarak kaldı ancak birkaç onda bir geriden gelmesine rağmen hiçbir zaman ciddi bir atak şansı bulamadı.

Lider ikili, başlangıçta yedinci sıradan yükseldikten sonra yarışın erken safhalarında liderliği ele geçirerek Andretti için ilk podyumunu elde eden Nato'yu geride bıraktı.

Norman Nato, Andretti Global

Norman Nato, Andretti Global

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Cassidy, 1. virajda Hughes ile temas ettikten sonra her an kopma aracın altına girme tehlikesi bulunan hasarlı ön kanadıyla yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Cassidy'nin ön kanadı hayatta kaldı ve Sam Bird ile temasının ardından patlayan lastiğini değiştirmek için pite girerek yarışı puan dışında tamamlayan rakibi Wehrlein için kötü geçen bir yarışın ardından şampiyona liderliğini genişletmeyi başardı.

Porsche sürücüsü, 13. sırada başladıktan sonra 11. turda yaptığı pit stop öncesinde lider grupta yer alamadı. Yarışı 20. sırada tamamlayarak puan alamayan Wehrlein, Cassidy'nin 25 puan yani bir yarış galibiyeti gerisine düştü.

Puan dışında kalan bir diğer isim de şampiyonluk adayı ve son şampiyon Jake Dennis oldu. 14. sırada başladıktan sonra 11. sırayı alan Dennis de Alman pilot gibi ilk 10'a giremedi.

Cumartesi günkü Şanghay yarışının galibi Mitch Evans; Stoffel Vandoorne ve Jean-Eric Vergne'nin iki DS Penskes'inin önünde beşinci oldu.

Maserati MSG'den Maximilian Guenther sekizinci olarak beş yarış sonra ilk kez puanlara geri dönerken, Robin Frijns 20. başladıktan sonra Envision adına dokuzuncu oldu.

Nissan'dan Oliver Rowland, 10. olarak sadece bir puan toplayabildiği için şampiyonluk yarışında daha fazla zemin kaybetti.

Şanghay E-Prix II Yarış Sonuçları

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Puan Yarış dışı
1 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 28

36'04.600

   141.8 25  
2 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 28

+0.612

36'05.212

 0.612 141.7 21  
3 France N. Nato Andretti Formula E 17 28

+1.122

36'05.722

 0.510 141.7 16  
4 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 28

+2.215

36'06.815

 1.093 141.6 12  
5 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 28

+3.167

36'07.767

 0.952 141.6 10  
6 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 28

+3.861

36'08.461

 0.694 141.5 8  
7 France J. Vergne DS Penske 25 28

+4.374

36'08.974

 0.513 141.5 6  
8 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 28

+5.077

36'09.677

 0.703 141.4 4  
9 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 28

+7.846

36'12.446

 2.769 141.2 2  
10 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 28

+8.840

36'13.440

 0.994 141.2 1  
11 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 28

+9.634

36'14.234

 0.794 141.1    
12 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 28

+10.143

36'14.743

 0.509 141.1    
13 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 28

+11.423

36'16.023

 1.280 141.0    
14 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 28

+12.280

36'16.880

 0.857 141.0    
15 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 28

+12.751

36'17.351

 0.471 140.9    
16 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 28

+13.102

36'17.702

 0.351 140.9    
17 India J. Daruvala Maserati Racing 18 28

+15.973

36'20.573

 2.871 140.7    
18 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 28

+16.419

36'21.019

 0.446 140.7    
19 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 28

+50.057

36'54.657

 33.638 138.6    
20 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 28

+1'01.675

37'06.275

 11.618 137.8    
21 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 28

+1'24.415

37'29.015

 22.740 136.4    
dnf United Kingdom S. Bird McLaren 8 18

+10 Laps

23'48.613

 10 Laps     Yarış dışı
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