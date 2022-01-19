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Sam Bird, Jaguar Formula E takımıyla çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladı

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Jaguar Racing takımıyla çok yıllık yeni bir kontrat imzalayan Sam Bird, önümüzdeki Formula E'de İngiliz markayı temsil etmeye devam edecek.

Sam Bird, Jaguar Formula E takımıyla çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladı

Sam Bird, 2020-2021 Formula sezonu öncesinde Envision Virgin Racing'den Jaguar Racing takımına geçiş yaptı.

Yeni ekibiyle ilk yılında iki yarış kazanan, bir pole pozisyonu alan ve bir de podyum elde eden Bird, güçlü bir izlenim bıraktı.

Sonunda 87 puan topladı ve şampiyonluğa ulaşan Nyck de Vries'ın 12 puan gerisinde şampiyona altıncısı oldu.

Bird ve Jaguar Racing arasındaki ortaklık her halükarda önümüzdeki Formula E sezonunda da devam edecek. Fakat bu sezonla sona ermeyecek çünkü 35 yaşındaki sürücü, mevcut ekibiyle çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladı.

Bird, takımla çalışmaya devam edecek olmaktan memnun olduğunu söylerken, sözlerine şöyle devam etti: "Tüm takım kararlı, odaklanmış ve en iyisini yapmaya hazır, ki bunun tam da birlikte çalışmak istediğim takım olduğunu söyleyebilirim."

"Artık sekizinci sezona başlamak ve mümkün olduğunca çok puan alabilmek adına, öğrendiğimiz her şeyi ve çıkardığımız tüm dersleri uygulamanın tam zamanı."

Bird, bugüne kadarki tüm Formula E yarışlarına katılan az sayıdaki sürücülerden biri. Ayrıca, her Formula E sezonunda en az bir yarış kazanan tek sürücü.

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