Sam Bird, Formula E'de McLaren'a geçecek

Bird, 2014'teki başlangıcından bu yana Formula E'nin sadık bir üyesi oldu ve son dokuz yılda Virgin Racing, Envision Racing ve Jaguar için yarıştı.

Son üç sezonu İngiliz üreticiyle geçiren 36 yaşındaki pilot, Diriye ve New York'taki ilk sezonlarında iki galibiyet elde etti.

Ancak Bird'ün formu bu sezon düşüşe geçti ve herhangi bir galibiyet elde edemedi. Bird, Pilotlar Sıralaması'nda sekizinci olurken, takım arkadaşı Mitch Evans ile iki kez temas yaşadı.

Britanyalı pilotun gelecek sezon Jaguar'daki yerini Nick Cassidy alırken, Bird'ün McLaren'a geçeceği iddiaları Salı günü doğrulandı.

Bird, "McLaren Formula E Takımı ile yola çıkacağım için çok heyecanlıyım. McLaren Racing ailesi gibi büyük bir mirasa ve prestije sahip bir takımın parçası olmak çok özel bir duygu."

"Formula E'de en önde olmak istediğimiz yere ulaşmak için 10. sezon öncesinde yapmamız gereken bazı işler olduğunu biliyoruz."

"Takımın bir parçası olmak harika bir duygu ve sezon hazırlıklarını başlatmak için sabırsızlanıyorum. 10. sezonda takımla birlikte başarıya ulaşmak için son derece motiveyim ve azimliyim." dedi.

McLaren bu dönem Formula E'ye, Nyck de Vries ve Stoffel Vandoorne ile iki Takım ve iki Pilot Şampiyonluğu kazandıktan sonra şampiyonadan çekilen Alman üretici Mercedes'in yerini alarak katıldı.

Sam Bird, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6 leads Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04 Photo by: Andrew Ferraro

Britanyalı Jake Hughes McLaren'deki çaylak sezonunda iki pole pozisyonu aldı ve Diriye'deki üçüncülükle takımın tek podyumunu elde eden Rast'ın sekiz puan önünde 12. oldu.

Hughes'un geçen hafta McLaren ile yeniden anlaştığı doğrulanırken, BMW ile anlaşmalı spor otomobil yarışçısı Rast'ın sadece bir sezon sonra takımdan ayrılacağı açıklandı.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Sam'e McLaren Racing ailesine hoş geldin demekten memnuniyet duyuyorum."

"Formula E'de geçirdiği süre boyunca Sam etkileyici bir yetenek olduğunu kanıtladı ve McLaren Formula E Takımına 10. sezonda daha fazla başarı getirmek için onun deneyim ve uzmanlığından yararlanmak istiyoruz."

"Jake ile birlikte Formula E gridindeki en güçlü eşleşmelerden birine sahip olduğumuzdan eminim."