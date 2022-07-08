Rowland: "Son 10 tur tasarruf yapmak zorunda kaldım ve iç karartıcıydı"

Haberi dinle

Rowland, Fas'taki mücadelenin startında birkaç önemli hamle yaptıktan sonra dördüncü sıraya kadar yükseldi - bu da diğer sürücülerin onun enerji tüketimi hakkında radyodan yorum yapmasına sebep oldu.

Bu, Mahindra'nın startta ve ilk turlarda daha fazla enerji kullanma planının bir parçasıydı, nitekim ilerleyen turlarda Rowland -sıcaklığın da artmasıyla birlikte- bataryayı korumak için tasarruf moduna geçti.

Yarışın "termal olarak sınırlı" doğasının, sıcaklıkla başa çıkmak için bir dizi stratejik seçenek sunduğunu söyleyen Rowland, takımın kendisinden "ilk turların ardından hızlanmasını" istediğini söyledi.

Autosport'a konuşan Rowland, "Böyle bir tempo tutturmak bizim stratejimizdi. Açıkçası yarış termal olarak kısıtlayıcıydı, bu yüzden birçok farklı yol izleme imkanına sahipsiniz."

"Neler yapabileceğimin takibini bırakmadım. İşin püf noktası sınırları zorlamaktı, çok iyi bir start aldım ​ve dördüncülüğe yükselmek için çok fazla enerji tüketmedim."

"Ancak takım benden sürekli devam etmemi istedi, bu da bir noktadan sonra sıkıntı yarattı. Son 10 tur epey iç karartıcıydı." dedi.

Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarışın sonlarına doğru sıra kaybeden ve yarışı 10. bitiren Rowland, her şeye rağmen Fas'tan bir puanla ayrılmaktan memnun -yine de daha fazla puan alabileceğinde ısrarcı.

Son turlarda Antonio Felix da Costa ile yaşadığı teması da anlatan Rowland, "En iyi sonucu almaya odaklansaydım sekizinci olurdum. Muhtemelen son turda Stoffel'i geçebilirdim, ancak ikimiz de aynı anda pil sıcaklığında düşüş yaşadık."

"[Antonio] virajı genişten aldı ve biraz erken fren yaptı, ben de onu yakaladım -ama onu tam blokaj yaparken yakalamıştım ve direksiyonu kaybettiğinden emindim."

"Bu ona zaman kaybettirdi ve bunun için bir ceza alacağımı düşündüm."

"Sonra onun hâlâ [Jake] Dennis'in dışında olduğunu gördüm, bu yüzden Dennis'i yavaşlattım ve geçmesine izin verdim. Bana "s*ktir git" türünden küçük bir manevra yaptı. Centilmence davrandım!" dedi.