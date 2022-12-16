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Formula E Haberler

Rowland: "Sezon arasında peş peşe hastalıklar geçirdim, yeterince test yapamadım"

Mahindra sürücüsü Oliver Rowland, üst üste hastalıklar geçirmesi nedeniyle çok az test yapabildiğini, ancak kendini iyi hissettiğini söylüyor.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Rowland: "Sezon arasında peş peşe hastalıklar geçirdim, yeterince test yapamadım"
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Goodwood Hız Festivali'nde yeni aracını tanıtan Mahindra, festivalden test programının gerisinde kaldıkları gibi bir hissiyatla ayrıldı.

Calafat'taki testin iptal olması ve COVID geçirmesi nedeniyle yeterince test yapamadığını söyleyen Rowland, yeni aracı tanımak için Valencia testinden önceki hafta bir telafi testi yapmak zorunda kaldığını açıkladı ve Mahindra'nın geri kalabileceğinden endişe duyduğunu itiraf etti.

Autosport'a konuşan Rowland, "Dürüst olmak gerekirse, yaptığımız geliştirme testleri ve özel izinle gerçekleşen telafi testleri zorlu geçti."

"Yeni araçlarla sürüş yapmamızı engelleyen pek çok şey yaşadık. Calafat testini kötü rüzgar nedeniyle iptal ettik, sonraki bir ayı hasta yatağında geçirdim. Hastalık bitti derken bir de COVID geçirdim ve yine geri düştüm, bu yüzden fazla sürüş yapamadım." 

"Geçen hafta sadece her şeye alışmak için bir günlük telafi testi yaptım. Şimdiden kendimi iyi hissettiğim için oldukça mutluyum. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum."

"Sanırım çok geride kalacağımızdan endişeleniyordum, ama görünüşe göre düşündüğümüzden daha iyiyiz." dedi.

Oliver Rowland, Mahindra Racing

Oliver Rowland, Mahindra Racing

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Mahindra takım patronu Frederic Bertrand, takımın testlerdeki mevcut durumundan memnun olmadığını, bu nedenle ilk yarışta orta grupta yer alabilmenin gerçekçi bir hedef olacağını söylüyor.

Dilbagh Gill'in yerine Mahindra'nın başına geçen eski FIA yöneticisi, "Testlerdeki gidişattan memnun değilim, ancak belli düzeylerde tatmin olmuş vaziyetteyim."

"Neden memnun değilim? Bunun sebebi gelişim konusunda biraz geç kaldığımızı düşünmem. Sinir bozucu bir durum, nitekim potansiyelimiz olduğunun farkındayız."

"Dolayısıyla biraz geç kalmış olmak, telafi edilmesi gereken bir boşluk olduğunu hissetmemize neden oluyor. İşleri telafi etmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz."

"Yine de potansiyelimiz var ki bu çok ilginç. Dayanıklılık anlamında da bir sorun yok gibi. İşlerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz." 

"Önceliğimiz dayanıklı olmak ve yarışın sportif kapasitemizi sınırlayacak herhangi bir teknik sorunun ortaya çıkmayacağı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilmek. Sonra da iki sürücümüzden de aracı mümkün olduğunca yükseğe çıkarmak için ellerinden geleni yapmalarını bekliyorum."

"Başlangıçtan itibaren orta sıralarda yer alabilirsek, bu iyi bir başlangıç olur, böylece daha sonra gelişip ilerleyebilecek bir konumda oluruz."

"Eğer bana podyuma çıkabileceğimizi söylerseniz hemen üstüne atlarım! Ancak şu anlık orta grup gerçekçi bir hedef olacaktır." dedi.

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