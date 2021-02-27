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Önceki / Mercedes: "De Vries güvenlik aracına rağmen kazandığı için şanslıydı"
Formula E / Son dakika

Rowland, Mercedes'in Formula E'yi F1'deki gibi domine etmemesini umuyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Nissan sürücüsü Oliver Rowland, Nyck de Vries'in Riyad'da elde ettiği baskın zaferin ardından, Mercedes'in Formula E'de, Formula 1 benzeri bir dominasyona sahip olmamasını umuyor.

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Rowland, Mercedes'in Formula E'yi F1'deki gibi domine etmemesini umuyor

Mercedes pilotu Nyck de Vries, Suudi Arabistan'daki her iki antrenman seansını zirvede tamamlayan isim olurken, sıralama turlarında 0.6 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Yarışta da Formula E standartlarına göre yüksek bir fark olan 4.1 saniyelik avantajla galibiyete ulaştı.

Venturi sürücüsü Edoardo Mortara, Mercedes güç ünitesiyle ikinci sırada yer alırken, De Vries'ın takım arkadaşı Stoffel Vandoorne 15. sıradan başladığı yarışta takıma puan getirmeyi başardı.

Mercedes, serideki ilk zaferini geçen yılın son yarışında Stoffel Vandoorne ile beraber Berlin'de almayı başardı. Bu, arka arkaya ikinci zafer anlamına geliyor.

Nissan e.dams sürücüsü Oliver Rowland, Alman üreticinin Riyad performansının "endişe verici" olduğunu kabul ediyor ve 2014'ten bu yana Formula 1'i domine eden Mercedes'in, Formula E'de benzer bir üstünlük kurmasından endişe ediyor.

Motorsport.com'a konuşan Britanyalı sürücü, "Evet, bu durum biraz endişe verici."

"Formula E biraz tuhaf bir seri ve inişler ya da çıkışlar olabiliyor. Şimdi Mercedes harika bir iş çıkarıyor ve umarım durum Formula 1'e dönmez."

“Nyck gibi geçen sezon oldukça deneyimsiz bir sürücüleri vardı, Stoffel bile deneyim anlamında benimle benzer. Bu yüzden her şeyi doğru yapmak biraz vakit alıyor."

"Bir şeyler oluşturmada iyi bir iş çıkarmalarıyla biliniyorlar. Bu yüzden büyük ihtimalle kendilerini geliştiriyorlar."

"Berlin’de gördüğümüz gibi, geçen yıl bazı zamanlarda iyi iş çıkardılar, yani belki de her alanda adım atılması, herkesin gelişmesini sağlıyordur." dedi.

Rowland, sıralama turlarını 10. sırada tamamladı ve yarışın son bölümünde Alexander Sims'i de geçerek damalı bayrağı altıncı sırada gören isim oldu.

Rowland, gridde daha yukarılardan başlasaydı nerede bitirebileceği sorulduğunda, “Kazanacak tempomuz vardı."

"Biraz daha iyi bir yarış çıkarmak için küçük de olsa bir şansım vardı. Sonunda Pascal’ı geçebilirdim. Dürüst olmak gerekirse çok iyi bir iş çıkaramadım."

"Maalesef grup yapıları nedeniyle, özellikle kumlu ve rüzgarlı anda piste çıktığınızda yapabileceğiniz pek bir şey olmuyor." yanıtını verdi.

Nissan, homologasyon kuralları gereği, yazılım güncellemelerine rağmen temelde geçen sezonla aynı güç ünitesini kullanıyor.

Mercedes: "De Vries güvenlik aracına rağmen kazandığı için şanslıydı"

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Mercedes: "De Vries güvenlik aracına rağmen kazandığı için şanslıydı"
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Seri Formula E
Editör Rachit Thukral

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