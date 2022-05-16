Rowland: "Mahindra, yeni güncellemeler ile fark yaratıyor"

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Rowland, sıralama turlarını takım arkadaşı Alexander Sims'in önünde 10. sırada tamamladı.

Mahindra, antrenman boyunca ön grupta yer aldı ve Rowland, bu güçlü performansını ikinci yarışta yükselmek için kullandı.

İkinci yarışta beşinci sıraya yükselen Rowland, son etaplarda enerji kaybetti ve Antonio Felix da Costa ve Robin Frinjs'e iki sıra kaybetti.

Rowland, "Mutluyum."

"Bugün, gerçekten iyi bir tempomuz olduğunu düşünüyorum ve geriden geldik."

"Nihayetinde biraz şanslı olmak ve her şeyin iyi gittiğini görmek güzel."

"Buraya gelmek için herkes çok çalıştı. Hâlâ yapacak çok işimiz var ama güzel bir yarıştı ve keyif aldım." dedi.

Rowland, yarışın sonundaki pozisyon kaybını açıkladı ve Mahindra sistemleri hakkındaki bilgi eksikliğinin, onu başlangıçta az enerji tüketmesine, sonra da beşinci sıradayken hava koridorunu kaybedince aşırı enerji tüketmesine yol açtığını belirtti.

Rowland, "Benim hatamdı. Sistemler konusunda biraz tecrübesizim ve hava koridoru varken az enerji tüketiyordum."

Oliver Rowland, Mahindra Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Daha sonra geçiş yaptığım an iki tur boyunca fazla enerji tükettim ve bu hedefimi yok etti."

"Antonio'yu geçtiğimde daha kontrollü olsaydım beşinci bitirebilirdim. Biraz tecrübe eksikliğinden kaynaklandı çünkü hava koridorunda çok fazla enerji tasarrufu yapıyorsunuz."

"Ayrıca ne kadar enerji olduğunu da anlamak gerekli. Çünkü uyarı vermeye başladığında hava koridoru yoksa, enerjiyi boşa harcıyorsunuz."

"Fakat beşinci veya yedinci sıra olması umurumda değil. Yarıştan memnunum." dedi.

Rowland, Mahindra'nın yazılımında yaptığı değişikliklerin, Monako'ya fren güncellemeleriyle gelmesinin ve ardından Berlin'e daha fazla ince ayar değişiklikleri getirmesinin işe yaradığını gördüklerini açıkladı.

Rowland ayrıca, Sims'in cumartesi günü sıralama turlarındaki performansının, takımın çalışmalarının meyvelerini verdiğini kanıtladığını belirtti.

"İlerlediğimiz yönün ve araçtan istediğimiz şeylerin bir fark yarattığını görmek güzel."

"Sims'in sıralamasını gördük, bu benim için de güzel bir şey. Bazıları, takım arkadaşları iyi bir iş çıkarınca memnun kalmıyor olabilir!"

"Fakat bizim yaptıklarımız bir fark yaratıyor ve bu pistte, böyle bir yarış yapmak kolay değil. Bu yüzden, yaptıklarımızdan çok fazla olumlu şey çıkarabiliriz."