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Rowland, gelecek sezon Mahindra'yla yarışacak

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Oliver Rowland, sezon sonu Nissan e.dams'den ayrılarak, Mahindra Racing'e geçecek.

Rowland, gelecek sezon Mahindra'yla yarışacak

TheRace.com'a göre, Oliver Rowland sezon sonunda Nissan e.dams takımından ayrılacak ve gelecek sezondan itibaren Mahindra Racing için için yarışacak. 

Rowland'ın kontratının birkaç senelik olduğu düşünülüyor.

Rowland 2015 sezonunda Nick Heidfeld'in sakatlanmasının ardından Punta del Este'de Alman pilotun yerini almış ve Mahindra aracının direksiyonun başına oturmuştu.

2015'de Mahindra'yla yarıştığı tek yarışın ardından Rowland, GP2 kariyerine odaklandı. 

2018/2019 sezonunda Albon'un Nissan e.dams'de yarışması planlanıyordu ancak Taylandlı pilot Toro Rosso tarafından çağrılınca bu anlaşma bozuldu. Nissan'da açılan bu boş koltuğa da Rowland oturdu.

Hindistanlı markanın fabrikası İngiltere'de yer alıyor. Takım, İngiltere'deki merkezlerine son birkaç senedir büyük yatırımlar yapmakta. 

Mahindra ayrıca Formula E'nin 2022'den itibaren yürürlüğe girecek olan Gen3 kurallarını da kabul eden ilk ekip olmuştu.

Birkaç gün önce Rowland'ın Nissan'a ayrılacağını belirttiği yönünde haberler çıkmıştı. Mahindra ve Rowland arasındaki görüşmelerin 1 ay kadar sürdüğü tahmin edilmekte.

Mahindra'nın mevcut sürücü kadrosu Alexander Sims ve Alex Lynn'den oluşmakta. Geçtiğimiz sezon Pascal Wehrlein'ın Mahindra kontratı devam ederken Porsche'yle anlaşmasının ardından Lynn sezon ortasında takıma katılmıştı.

İki Mahindra pilotu da sezon içinde podyuma başarmıştı. Sims, Roma'da ikinci olurken; Lynn, Valensiya'da 3. olarak podyuma çıkmayı başardı. 

Sims, bu sezon 36 puan topladı ve şampiyonada 15. sırada yer alıyor. Sims'in takım arkadaşı Lynn ise 32 puanla 16. sırada.

Oliver Rowland, Nissan e.Dams, Nissan IMO2

Oliver Rowland, Nissan e.Dams, Nissan IMO2

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

 

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