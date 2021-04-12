Rowland, Cassidy ile kazasından aldığı cezayı eleştirdi

Envision Virgin Racing'in çaylak pilotu Cassidy, sıralama turlarında pole pozisyonunu Norman Nato'dan 0.3 saniye farkla almasına rağmen yarışın 3. virajında liderliği kaptırdı.

5. ve 7. virajlardaki nemli bölümler nedeniyle güvenlik aracının arkasından başlayan yarışta, Cassidy arkasındaki araçlarla arayı açarak uzaklaştı ancak arka lastikleri kilitlediğinde neredeyse spin atıyordu.

Cassidy 10. sırada geri döndü ve Nissan e.dams pilotu Oliver Rowland ile yedincilik için üç tur sonra bir mücadeleye girdi ve bunun sonucunda ikili temas yaşadılar ve Cassidy TecPro bariyerlerine çarptı.

Cassidy, Nico Muller'in Dragon Penske Autosport'una karşı savunmak için pistin ortasında yer alırken, Rowland içeriden almaya çalıştı ve ikili apekste çarpıştı.

Rowland 10 saniyelik bir ceza aldı ve yarış lisansına iki ceza puanı eklendi.

Berlin E-Prix galibi Autosport'a şunları söyledi: "Virajı içeriden almaya çalıştım ama tamamen içeriye de girmedim çünkü onu çıkıştaki duvara sıkıştırmak istemedim."

“Sanki orada değilmişim gibi döndüğünü hissettim. Orada ne yapmam gerektiğinden emin değilim. Yok olamam. Cezayı aldım ama bilmiyorum."

"Eğer birisi iç taraftaysa, birisi orada yokmuş gibi içeri dalamazsınız. Daha nereye gidebilirim? Zaten içerideyim."

Rowland daha sonra kuralların uygulanış biçimini sorguladı.

"Araç genişliği kadar bırakılması gereken alan nerede?"

"Yönetmeliğe göre, aracınızın herhangi bir kısmı diğer aracın yanındaysa bir araç genişliği kadar alan bırakmanız gerekir."

“Tam olarak içeride değildim ama orada değilmişim gibi döndü... Bu, Formula E'ye özel bir şey gibi görünüyor.”

Ceza ile birlikte Rowland, yarışı 16. sırada yarışı tamamlarken, Cassidy ise yarışı bıraktı.