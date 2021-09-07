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Rowland, 2022'de Lynn'in yerine Mahindra ile yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula E yarış galibi Oliver Rowland, Nissan e.dams takımında ayrılmasının adından 2022'de Mahindra Racing'e geçecek.

Rowland, 2022'de Lynn'in yerine Mahindra ile yarışacak

Rowland, Mahindra takımında Alex Lynn'in yerini alacak ve bu yılın başında BMW'den takıma katılan Alexander Sims'in yeni takım arkadaşı olacak.

29 yaşındaki sürücü, 2015 yılında Nick Heidfeld'in yerine Punta del Este Formula E yarışına katıldığı Mahindra takımına dönmüş oldu.

Rowland, o yarışın ardından Formula 1'in alt kategorilerinde pek çok başarı elde etti ve 2017 Formula 2 sezonunu Charles Leclerc ve Artem Markelov'un gerisinde üçüncü sırada bitirdi.

Alex Albon'un Formula 1'e geçmesinin ardından Nissan'daki boş Formula E koltuğuna geçen Rowland, son üç yılda Sebastien Buemi ile takım arkadaşıydı.

Japon üretici ile geçirdiği üç sezon boyunca Rowland, griddeki en hızlı sıralama sürücülerinden biri olduğunu kanıtladı ve bu süre zarfında dört pole pozisyonu kazandı. Ayrıca geçen yıl Berlin'de kazandığı ilk galibiyet de dahil olmak üzere toplam beş podyum aldı.

Nissan'da Rowland'dan boşalana koltuğa, BMW Andretti ile yarıştığı dönemde üç zafer kazanan Maximilian Gunther geçecek.

Rowland, "Formula E'nin 8. sezonunda Mahindra Racing'e katıldığım için çok heyecanlıyım." derken, kendisi için başlangıçta bir geçiş dönemi olacağını fakat deneyimiyle bunun üstesinden gelebileceğini ekledi.

Sonrasında, "Takım arkadaşım olarak Alexander'a sahip olduğum için gerçekten mutluyum ve araçtan en iyi şekilde faydalanıp, takım için güçlü sonuçlar getirmek için kendisiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diye ekledi.

Alexander Sims, Mahindra Racing, M7Electro

Alexander Sims, Mahindra Racing, M7Electro

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Takımda ikinci sezonunu geçirecek Sims ise yeni takımıyla ilk podyumunu Roma'da aldı ve geç güvenlik aracı periyodu yarışı karıştırmadan önce, Valencia'da bir başka podyum daha almaya doğru gidiyordu. Sonuç olarak sezonu, Lynn'in 7 sıra gerisinde 19. birdi.

Sims, "Bu sezon takımdaki herkesle çalışmaktan büyük keyif aldım ve yıl ilerledikçe birlikte çok şey öğrenip, bazı güçlü sonuçlar aldık."

"8. sezonda daha fazlasını elde etme potansiyelimiz var ve öğrendiğimiz şeyleri bu sezondan bir sonraki sezona taşımaktan büyük keyif alacağız. Çok hızlı ve harika bir yarışçı olan Oliver ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Mahindra, 2020/21 Formula E sezonunu Porsche'nin 5 puan ardında dokuzuncu sırada tamamlamıştı.

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