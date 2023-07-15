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Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans

Jaguar sürücüsü Mitch Evans, bu hafta sonu yapılacak olan Roma E-Prix'si öncesinde antrenman seanslarını lider tamamladı.

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Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Jaguar pilotu, son beş dakikaya girilirken seansı lider bitirmesini sağlayacak bir tura sahipti. Fakat geçen yıl Roma'daki her iki yarışı da kazanan Evans, 1:37.881 yaptı ve 1:38'in altına inen tek isim olarak seansı lider tamamladı.

En yakın rakibi, 0.613 saniye geride ikinci sırada yer alan şampiyona lideri Jake Dennis oldu.

Andretti Autosport sürücüsü küçük bir spin atmasının ardından son turunda derecesini geliştiremedi ve ikinci sırada yer aldı.

Son anlarda derecelerini geliştiren Antonio Felix da Costa ve Pascal Wehrlein ise ilk dördü tamamladı.

En iyi Maserati sürücüsü olan Edoardo Mortara'nın beşinci olduğu seansta Andre Lotterer altıncı, Sebastien Buemi yedinci ve Stoffel Vandoorne sekizinci oldu.

İlk onu Maximilian Gunther ve Jean Eric Vergne tamamladı.

İlk antrenmanda ise en hızlı isim 1:39.632 yapan Pascal Wehrlein olmuş, Sam Bird ise 0.272 saniye geride ikinci sırada yer almıştı.

2. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'37.881  
2 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'38.494 0.613
3 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 1'38.638 0.757
4 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'38.639 0.758
5 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 1'38.681 0.800
6 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 1'38.692 0.811
7 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 1'38.695 0.814
8 Belgium Stoffel Vandoorne United States DS Penske 1'38.753 0.872
9 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 1'38.772 0.891
10 France Jean-Eric Vergne United States DS Penske 1'38.870 0.989
11 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 1'38.905 1.024
12 Germany René Rast United Kingdom McLaren 1'38.944 1.063
13 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 1'38.964 1.083
14 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 1'39.007 1.126
15 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'39.218 1.337
16 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 1'39.224 1.343
17 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'39.479 1.598
18 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 1'39.515 1.634
19 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 1'39.560 1.679
20 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 1'39.700 1.819
21 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt 1'40.669 2.788
22 Spain Roberto Merhi India Mahindra Racing 1'41.705 3.824
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1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'39.632  
2 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'39.904 0.272
3 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 1'40.004 0.372
4 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 1'40.177 0.545
5 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'40.286 0.654
6 France Jean-Eric Vergne United States DS Penske 1'40.338 0.706
7 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 1'40.359 0.727
8 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 1'40.406 0.774
9 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 1'40.511 0.879
10 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 1'40.523 0.891
11 Belgium Stoffel Vandoorne United States DS Penske 1'40.562 0.930
12 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 1'40.585 0.953
13 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'40.718 1.086
14 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 1'40.724 1.092
15 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 1'40.738 1.106
16 Germany René Rast United Kingdom McLaren 1'40.780 1.148
17 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 1'40.923 1.291
18 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'41.410 1.778
19 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 1'43.303 3.671
20 Spain Roberto Merhi India Mahindra Racing 1'47.995 8.363
21 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt    
22 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt    
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