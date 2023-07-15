Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans

Jaguar pilotu, son beş dakikaya girilirken seansı lider bitirmesini sağlayacak bir tura sahipti. Fakat geçen yıl Roma'daki her iki yarışı da kazanan Evans, 1:37.881 yaptı ve 1:38'in altına inen tek isim olarak seansı lider tamamladı.

En yakın rakibi, 0.613 saniye geride ikinci sırada yer alan şampiyona lideri Jake Dennis oldu.

Andretti Autosport sürücüsü küçük bir spin atmasının ardından son turunda derecesini geliştiremedi ve ikinci sırada yer aldı.

Son anlarda derecelerini geliştiren Antonio Felix da Costa ve Pascal Wehrlein ise ilk dördü tamamladı.

En iyi Maserati sürücüsü olan Edoardo Mortara'nın beşinci olduğu seansta Andre Lotterer altıncı, Sebastien Buemi yedinci ve Stoffel Vandoorne sekizinci oldu.

İlk onu Maximilian Gunther ve Jean Eric Vergne tamamladı.

İlk antrenmanda ise en hızlı isim 1:39.632 yapan Pascal Wehrlein olmuş, Sam Bird ise 0.272 saniye geride ikinci sırada yer almıştı.

2. antrenman sonucu:

1. antrenman sonucu: