Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy

Formula E'de ikinci Roma yarışı öncesinde sabah saatlerinde üçüncü antrenman seansı düzenlendi. 45 dakika üzerinden gerçekleştirilen seans, oldukça hareketli başladı.

Başlangıçta soğuk ve hafif ıslak olan asfalt nedeniyle dereceler 1:40 ve üzerindeydi. İlk turların ardından Maximilian Gunther 1:40.612 ile ilk sırayı eline geçirmeyi başardı.

Daha sonra Nick Cassidy 1:40.107 yaparak ilk sırayı eline geçirdi.

Islak pistte, seansın kalan kısmında derecesini geliştirebilen bir isim çıkmadı ve seansın lideri Cassidy oldu.

Gunther, ilk bölümdeki zaman turunu geliştirse de 0.049 saniye geride ikinci olurken, dünkü yarışa pole pozisyonundan başlayan Stoffel Vandoorne 0.555 saniye geride üçüncü en iyi zamana imza attı.

Sergio ette Camara, Dragon ile 0.701 saniye geride kaldı ve dördüncü oldu. Onu bu hafta sonunun şanssız ismi Oliver Rowland ve BMW sürücüsü Jake Dennis takip etti.

Roma'daki ilk yarışın galibi Jean Eric Vergne yedinci olurken, Sebastien Buemi sekizinci, Edoardo Mortara dokuzuncu ve Andre Lotterer 10. oldu.

Pascal Wehrlein geride kalmaya devam etti ve ancak 14. olabildi. Şampiyona lideri Sam Bird ise 15. oldu.

Dünkü korkutucu antrenman kazası sonrası aksiyona geri dönen Oliver Turvey, yaklaşık 5 saniye geride 24. sırada finiş gördü.

Roma E-Prix 3. antrenman sonucu: