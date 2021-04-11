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Önceki / Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu
Formula E / Roma E-Prix / Antrenman raporu

Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Envision Virgin Racing sürücüsü Nick Cassidy, Virgin Racing'le Roma'daki üçüncü antrenman senasının en hızlı ismi oldu.

Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy

Formula E'de ikinci Roma yarışı öncesinde sabah saatlerinde üçüncü antrenman seansı düzenlendi. 45 dakika üzerinden gerçekleştirilen seans, oldukça hareketli başladı.

Başlangıçta soğuk ve hafif ıslak olan asfalt nedeniyle dereceler 1:40 ve üzerindeydi. İlk turların ardından Maximilian Gunther 1:40.612 ile ilk sırayı eline geçirmeyi başardı.

Daha sonra Nick Cassidy 1:40.107 yaparak ilk sırayı eline geçirdi.

Islak pistte, seansın kalan kısmında derecesini geliştirebilen bir isim çıkmadı ve seansın lideri Cassidy oldu.

Gunther, ilk bölümdeki zaman turunu geliştirse de 0.049 saniye geride ikinci olurken, dünkü yarışa pole pozisyonundan başlayan Stoffel Vandoorne 0.555 saniye geride üçüncü en iyi zamana imza attı.

Sergio ette Camara, Dragon ile 0.701 saniye geride kaldı ve dördüncü oldu. Onu bu hafta sonunun şanssız ismi Oliver Rowland ve BMW sürücüsü Jake Dennis takip etti.

Roma'daki ilk yarışın galibi Jean Eric Vergne yedinci olurken, Sebastien Buemi sekizinci, Edoardo Mortara dokuzuncu ve Andre Lotterer 10. oldu.

Pascal Wehrlein geride kalmaya devam etti ve ancak 14. olabildi. Şampiyona lideri Sam Bird ise 15. oldu.

Dünkü korkutucu antrenman kazası sonrası aksiyona geri dönen Oliver Turvey, yaklaşık 5 saniye geride 24. sırada finiş gördü.

Roma E-Prix 3. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 19 1'40.107  
2 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 19 1'40.156 0.049
3 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 17 1'40.662 0.555
4 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 17 1'40.808 0.701
5 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 18 1'40.962 0.855
6 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 16 1'40.985 0.878
7 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 18 1'41.029 0.922
8 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 19 1'41.097 0.990
9 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 19 1'41.165 1.058
10 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 20 1'41.216 1.109
11 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 18 1'41.310 1.203
12 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 15 1'41.341 1.234
13 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 16 1'41.376 1.269
14 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 20 1'41.418 1.311
15 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 17 1'41.590 1.483
16 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 18 1'41.764 1.657
17 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 21 1'41.883 1.776
18 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 18 1'42.005 1.898
19 France Norman Nato Monaco Venturi 20 1'42.206 2.099
20 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 16 1'42.211 2.104
21 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 17 1'42.303 2.196
22 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 19 1'42.428 2.321
23 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 17 1'42.464 2.357
24 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 18 1'45.221 5.114
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Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Roma E-Prix
Pilotlar Nick Cassidy
Editör Matt Kew

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