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Formula E / Son dakika

Roma Formula E yarışı tehlike altında

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Roma Formula E yarışı tehlike altında
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Mar 2020 09:07

4 Nisan'da yapılması planlanan FIA Formula E Şampiyonası'nın Roma ayağı, Coronavirüs'ün etkileri nedeniyle ertelenme ihtimaliyle karşı karşıya.

Eğer resmi olarak doğrulanırsa, 13-15 Mart arasında şehirde yapılacak olan erkekler ve kadınlar U20 İtalya v İngiltere ragbi maçından ve 29 Mart'ta yapılması planlanan Roma Maratonu'ndan sonra iptal edilen bir diğer önemli etkinlik olacak.

Çarşamba günü hükümet tarafından yayınlanan bir kararnamede, spor etkinlikleri de dahil olmak üzere pek çok insanın bir araya geldiği büyük etkinliklerin 3 Nisan Cuma'ya kadar askıya alındığı duyuruldu. Tam da o gün Formula E'nin Shakedown yapması planlanıyor.

Roma belediyesindeki kaynaklar, Motorsport.com'a verdikleri demeçte, yarışın ertelenebileceğini ve eğer alternatif bir tarih bulunamazsa da iptal edilebileceğini doğruladılar. Daha fazla açıklamanın cuma günü içerisinde yapılması planlanıyor.

Formula E zaten 21 Mart'ta yapılması planlanan Sanya Çin E-Prix'sini ertelemek zorunda kalmıştı.

Şimdiye kadar pek çok motor sporları etkinliği ertelendi ya da iptal edildi. MotoGP, Katar yarışını iptal etti ve Tayland yarışını sezon sonuna erteledi. Ayrıca Suzuka Super Formula E yarışı da iptallerden nasibini aldı.

DTM organizatörleri ise perşembe günü yaptıkları açıklamada, Monza'dan Hockenheim'a alınan sezon öncesi testlerinin, halka açık olmayacağını duyurdu.

Marco Congiu ve Adam Cooper

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