Roma E-Prix sıralama turları: Pole pozisyonu Vandoorne'un oldu, Rowland duvara temas etti

Birinci grupta yer alan 6 pilot arasından en hızlı turu atan Robin Frijns, Süper Pole bölümüne kalmayı başardı. Edoardo Mortara ise teknik bir sorun nedeniyle turunu atamadı.

İkinci gruptaki en hızlı tur Rowland’dan gelirken, Wehrlein attığı tur ile 4. sıraya otursa da sonraki gruplardaki pilotlar tarafından geçildi. Audi pilotu Rene Rast ise frenlemeyi kaçırarak kaçış alanına taştı ve zaman kaydedemedi.

Üçüncü grupta ise zamanlar gelişmeye başladı ve bu gruptan 3 pilot ilk 6’ya girmeyi başardı. Yeni asfalt ve çiselemeye başlayan yağmur ile ilk iki grup için yol tutuşu seviyeleri minimum düzeydeydi. Üçüncü grupta ise pistin durumu daha iyiydi. Bu gruptaki pilotlardan Vandoorne 2., di Grassi 3. ve Vergne 4. sıraya yükselerek Süper Pol’e kalmaya başardı.

Son grupta ise sadece Max Günther ilk altıya girmeye başardı. Virgin Racing pilotu Nick Casssidy, ilk sektörü mor dereceyle geçse de ardından duvarla yaşadığı temasın ardından aldığı hasar yüzünden yolda kaldı ve zaman turu atamadı.

Jaguar pilotu Sam Bird 11. olurken, son Dünya şampiyonu Da Costa sadece 18. olabildi. Bunda ilk gruptaki düşük yol tutuşu seviyesinin büyük rol oynadı.

Süper Pole bölümünde, piste ilk Max Günther çıktı. Turunda birkaç hata yapan Alman pilot, dağınık bir turun ardından seansı Stoffel Vandoorne’un 1.2 saniye arkasında 6. olarak bitirdi.

Sonrasında onu 2 kez dünya şampiyonu Jean Eric Vergne takip etti. Fransız pilot, toplu ve hatasız bir turun ardından Günther’in 0.8 saniye önünde birinciliğe yükseldi. Diğer derecelerin gelmesiyle birlikte ise 5. oldu.

Sabah karıştığı kaza düşünüldüğünde Vergne, hasarı minimuma indirmiş oldu. Vergne, radyodan aracı yarışmaya hazır hâle getiren mekanikerlerine teşekkür etti.

Vergne’in ardından piste çıkan di Grassi, turunu bitirdiğinde Vergne’in 0.050 saniye önünde birinciliğe yükselse de seansı 4. tamamladı.

Porsche pilotu Lotterer turunun ardından birinciliğe yükseldi, seansı ise 2. sırada bitirdi.

Bütün hafta sonu tümseklerde çok dengesiz gözüken Mercedes’e rağmen Vandoorne 1.38.484’lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Piste son olarak çıkan Rowland, Vandoorne’dan saniyenin onda biri kadar hızlı olarak götürdüğü turda önce 2. sektörde duvarla temas etti.

Sonrasında ise son virajda duvara sertçe çarptı ancak çizgiyi geçti ve Vandoorne’un 0.4 saniye arkasında 3. oldu.

Arka süspansiyonu kırılan Rowland pite geri dönemedi ve yolda kaldı.

Yarış TSI 17:04'te başlayacak.

Seans Sonucu: