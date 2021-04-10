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Formula E / Roma E-Prix / Sıralama turları raporu

Roma E-Prix sıralama turları: Pole pozisyonu Vandoorne'un oldu, Rowland duvara temas etti

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Roma’da gerçekleştirilen sıralama turlarında Mercedes-EQ pilotu Stoffel Vandoorne, Formula E’deki 3. pole pozisyonunun sahibi oldu. Oliver Rowland ise turunun sonunda arka lastiğini duvara çarpıp süspansiyonunu kırmasına rağmen 3. tamamladı.

Roma E-Prix sıralama turları: Pole pozisyonu Vandoorne'un oldu, Rowland duvara temas etti

Birinci grupta yer alan 6 pilot arasından en hızlı turu atan Robin Frijns, Süper Pole bölümüne kalmayı başardı. Edoardo Mortara ise teknik bir sorun nedeniyle turunu atamadı.

İkinci gruptaki en hızlı tur Rowland’dan gelirken, Wehrlein attığı tur ile 4. sıraya otursa da sonraki gruplardaki pilotlar tarafından geçildi. Audi pilotu Rene Rast ise frenlemeyi kaçırarak kaçış alanına taştı ve zaman kaydedemedi.

Üçüncü grupta ise zamanlar gelişmeye başladı ve bu gruptan 3 pilot ilk 6’ya girmeyi başardı. Yeni asfalt ve çiselemeye başlayan yağmur ile ilk iki grup için yol tutuşu seviyeleri minimum düzeydeydi. Üçüncü grupta ise pistin durumu daha iyiydi. Bu gruptaki pilotlardan Vandoorne 2., di Grassi 3. ve Vergne 4. sıraya yükselerek Süper Pol’e kalmaya başardı.

Son grupta ise sadece Max Günther ilk altıya girmeye başardı. Virgin Racing pilotu Nick Casssidy, ilk sektörü mor dereceyle geçse de ardından duvarla yaşadığı temasın ardından aldığı hasar yüzünden yolda kaldı ve zaman turu atamadı.

Jaguar pilotu Sam Bird 11. olurken, son Dünya şampiyonu Da Costa sadece 18. olabildi. Bunda ilk gruptaki düşük yol tutuşu seviyesinin büyük rol oynadı.

Süper Pole bölümünde, piste ilk Max Günther çıktı. Turunda birkaç hata yapan Alman pilot, dağınık bir turun ardından seansı Stoffel Vandoorne’un 1.2 saniye arkasında 6. olarak bitirdi.

Sonrasında onu 2 kez dünya şampiyonu Jean Eric Vergne takip etti. Fransız pilot, toplu ve hatasız bir turun ardından Günther’in 0.8 saniye önünde birinciliğe yükseldi. Diğer derecelerin gelmesiyle birlikte ise 5. oldu.

Sabah karıştığı kaza düşünüldüğünde Vergne, hasarı minimuma indirmiş oldu. Vergne, radyodan aracı yarışmaya hazır hâle getiren mekanikerlerine teşekkür etti.

Vergne’in ardından piste çıkan di Grassi, turunu bitirdiğinde Vergne’in 0.050 saniye önünde birinciliğe yükselse de seansı 4. tamamladı.

Porsche pilotu Lotterer turunun ardından birinciliğe yükseldi, seansı ise 2. sırada bitirdi.

Bütün hafta sonu tümseklerde çok dengesiz gözüken Mercedes’e rağmen Vandoorne 1.38.484’lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Piste son olarak çıkan Rowland, Vandoorne’dan saniyenin onda biri kadar hızlı olarak götürdüğü turda önce 2. sektörde duvarla temas etti.

Sonrasında ise son virajda duvara sertçe çarptı ancak çizgiyi geçti ve Vandoorne’un 0.4 saniye arkasında 3. oldu.

Arka süspansiyonu kırılan Rowland pite geri dönemedi ve yolda kaldı.

Yarış TSI 17:04'te başlayacak.

Seans Sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'38.484  
2 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'38.651 0.167
3 22 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'38.889 0.405
4 11 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'38.903 0.419
5 25 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'38.947 0.463
6 28 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'39.751 1.267
7 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'39.081 0.597
8 17 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'39.162 0.678
9 99 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'39.241 0.757
10 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'39.348 0.864
11 10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'39.443 0.959
12 20 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'39.654 1.170
13 94 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'39.743 1.259
14 71 France Norman Nato Monaco Venturi 1'39.762 1.278
15 29 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'39.829 1.345
16 7 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'39.943 1.459
17 6 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'40.057 1.573
18 13 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'40.079 1.595
19 88 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 1'40.120 1.636
20 27 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'40.456 1.972
21 33 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'48.022 9.538
22 37 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'51.081 12.597
23 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi    
24 8 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team    
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Seri Formula E
Etkinlik Roma E-Prix
Pilotlar Stoffel Vandoorne
Takımlar Mercedes
Editör Matt Kew

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