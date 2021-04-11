Formula E
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma ePrix II
11 Nis
Yarış:
00 Saat
:
12 Dakika
:
28 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-Prix
24 Nis
İptal edildi
R
Formula E
Valensiya ePrix
24 Nis
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Valencia ePrix II
25 Nis
Sıradaki Etkinlik
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Monako E-Prix
08 May
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Marakeş ePrix
22 May
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-Prix
23 May
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-Prix
19 Haz
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-Prix
10 Tem
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix I
24 Tem
Sıradaki Etkinlik
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix II
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
104 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy Sonraki / Cassidy: ‘’Roma FE pole pozisyonunu alarak, sırtımdaki yükü attım’’
Formula E / Roma ePrix II / Sıralama turları raporu

Roma E-Prix: Islak zemindeki sıralama turlarında pole pozisyonu Cassidy'nin oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Roma'da ıslak zeminde yapılan sıralama turlarını 3. antrenman seansını da zirvede bitiren Nick Cassidy zirvede tamamladı.

Roma E-Prix: Islak zemindeki sıralama turlarında pole pozisyonu Cassidy'nin oldu

Gece ve sabah yağan yağmur pistin zeminini oldukça ıslak hale getirdiğinden, piste çıkan ilk gruptaki Vergne, Bird, Evans, De Vries gibi isimler, pisti keşfetmek ve limitleri bulmak için çaba göstermek zorunda kaldılar.

Araçlar piste çıktıkça temiz bir yarış çizgisi oluşmaya ve yol tutuşu artmaya başladı. Cassidy de 4. ve son  grupta olmanın avantajını sonuna kadar kullandı. Cassidy, süper pole'de piste sondan 2. çıktı. Hatasız bir turun ardından 1.52.011'lik derecesiyle en yakın rakibine 0.332 sn fark atarak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing
1/1

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Venturi Racing pilotu Norman Nato da son grupta olmanın avantajını kullandı ve süper pole'e kalmayı başardı. Sonuç olarak sıralama turlarını 2. sırada tamamladı.

Porsche pilotu Pascal Wehrlein attığı tur ile o noktada pole pozisyonunda bulunan Vandoorne'u 1.7 sn ardında bıraksa da, sonrasında piste çıkan Nato ve Cassidy kendisini geçti. Alman pilot seansı 3. tamamladı.

Dün pole pozisyonunu almasına rağmen yarışta karıştığı 2 talihsiz kazanın ardından yarış dışı kalan Vandoorne'un sıralama turlarındaki temposu etkileyiciydi. Son grupta olmamasına rağmen temiz bir turla süper pole'e kalan Belçikalı pilot yarışa 4. sıradan başlayacak.

Max Günther seansı 5. tamamlarken, Alexander Sims agresif turunda bolca arkadan kayma yaşadı ve hata yaptı. Gridde 6. sırada bulunacak.

Dünkü sıralama turlarında teknik bir arıza yüzünden tur atamayan Edoardo Mortara, güçlü bir performans ile seansı 7. tamamladı.

Şampiyona lideri Sam Bird 11,  Mitch Evans 12, Lucas di Grassi ise 13. oldu. Son dünya şampiyonu Antonio Felix Da Costa seansı 15. bitirirken, Nyck De Vries 17. bitirdi.

Bu sürücülerin ilk gruptaki kötü koşullardan etkilendiğini belirtmek gerek. Andre Lotterer ise enerji limit olan 250 kw'ı aştığından 22. sırada başlayacak.

14.04'te başlayacak yarışı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Yağmur altından kaotik bir yarış bizi bekliyor.

Super Pole sonuçları:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 3 1'52.011     92.240
2 France Norman Nato Monaco Venturi 2 1'52.343 0.332 0.332 91.968
3 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 3 1'52.630 0.619 0.287 91.733
4 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 3 1'54.359 2.348 1.729 90.347
5 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 3 1'54.701 2.690 0.342 90.077
6 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 3 1'55.598 3.587 0.897 89.378
Tüm sonuçları görüntüle

Grup aşamaları:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 France Norman Nato Monaco Venturi 2 1'56.006  
2 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 2 1'56.271 0.265
3 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 2 1'56.860 0.854
4 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 2 1'58.274 2.268
5 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 2 1'58.500 2.494
6 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 2 1'58.777 2.771
7 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 2 1'59.105 3.099
8 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 2 1'59.497 3.491
9 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 2 1'59.512 3.506
10 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 2 1'59.630 3.624
11 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 2 1'59.701 3.695
12 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 2 1'59.739 3.733
13 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 2 2'00.128 4.122
14 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 2 2'00.150 4.144
15 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 2 2'00.205 4.199
16 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 2 2'00.557 4.551
17 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 2 2'00.943 4.937
18 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 2 2'01.197 5.191
19 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 2 2'01.229 5.223
20 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 2 2'02.038 6.032
21 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 2 2'02.061 6.055
22 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 2 2'04.864 8.858
23 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 0    
24 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 0    
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy

Önceki haber

Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy

Sonraki haber

Cassidy: ‘’Roma FE pole pozisyonunu alarak, sırtımdaki yükü attım’’

Cassidy: ‘’Roma FE pole pozisyonunu alarak, sırtımdaki yükü attım’’
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Roma ePrix II
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar

1
MotoGP

Lorenzo: ‘’Rossi beni ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı’’

14s
2
Formula 1

Villeneuve: "Verstappen şampiyon olabilir"

16 dk
3
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

3 ay
4
Formula 1

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

1g
5
Formula 1

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"

1g
Son Haberler
Cassidy: ‘’Roma FE pole pozisyonunu alarak, sırtımdaki yükü attım’’
Formula E

Cassidy: ‘’Roma FE pole pozisyonunu alarak, sırtımdaki yükü attım’’

45dk
Roma E-Prix: Islak zemindeki sıralama turlarında pole pozisyonu Cassidy'nin oldu
Formula E

Roma E-Prix: Islak zemindeki sıralama turlarında pole pozisyonu Cassidy'nin oldu

2s
Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy
Formula E

Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy

3s
Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu
Formula E

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu

4s
Di Grassi: ''Aracın bozulması için ortada hiçbir sebep yoktu''
Formula E

Di Grassi: ''Aracın bozulması için ortada hiçbir sebep yoktu''

5s
Son Videolar
Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı 00:58
Formula E
31 Mar 2021

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 04:20
Formula E
10 Mar 2021

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
1 Mar 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
28 Şub 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer 00:29
Formula E
26 Şub 2021

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer

Daha fazlası
Matt Kew
Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy Roma E-Prix
Formula E / Antrenman raporu

Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu Roma E-Prix
Formula E / Haberler

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu

Di Grassi: ''Aracın bozulması için ortada hiçbir sebep yoktu'' Roma E-Prix
Formula E / Haberler

Di Grassi: ''Aracın bozulması için ortada hiçbir sebep yoktu''

Çok Okunanlar Bugün

Lorenzo: ‘’Rossi beni ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı’’
MotoGP MotoGP / Haberler

Lorenzo: ‘’Rossi beni ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı’’

Villeneuve: "Verstappen şampiyon olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Verstappen şampiyon olabilir"

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"

Ricciardo: ''Şu anda Max’la arkadaş olmamız daha kolay''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: ''Şu anda Max’la arkadaş olmamız daha kolay''

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

Leclerc: ‘’Sainz’ın Ferrari coşkusu bulaşıcı’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: ‘’Sainz’ın Ferrari coşkusu bulaşıcı’’

Son Haberler

Cassidy: ‘’Roma FE pole pozisyonunu alarak, sırtımdaki yükü attım’’
Formula E Formula E / Haberler

Cassidy: ‘’Roma FE pole pozisyonunu alarak, sırtımdaki yükü attım’’

Roma E-Prix: Islak zemindeki sıralama turlarında pole pozisyonu Cassidy'nin oldu
Formula E Formula E / Sıralama turları raporu

Roma E-Prix: Islak zemindeki sıralama turlarında pole pozisyonu Cassidy'nin oldu

Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy
Formula E Formula E / Antrenman raporu

Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu
Formula E Formula E / Haberler

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.