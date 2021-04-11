Roma E-Prix: Islak zemindeki sıralama turlarında pole pozisyonu Cassidy'nin oldu

Gece ve sabah yağan yağmur pistin zeminini oldukça ıslak hale getirdiğinden, piste çıkan ilk gruptaki Vergne, Bird, Evans, De Vries gibi isimler, pisti keşfetmek ve limitleri bulmak için çaba göstermek zorunda kaldılar.

Araçlar piste çıktıkça temiz bir yarış çizgisi oluşmaya ve yol tutuşu artmaya başladı. Cassidy de 4. ve son grupta olmanın avantajını sonuna kadar kullandı. Cassidy, süper pole'de piste sondan 2. çıktı. Hatasız bir turun ardından 1.52.011'lik derecesiyle en yakın rakibine 0.332 sn fark atarak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing 1 / 1 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Venturi Racing pilotu Norman Nato da son grupta olmanın avantajını kullandı ve süper pole'e kalmayı başardı. Sonuç olarak sıralama turlarını 2. sırada tamamladı.

Porsche pilotu Pascal Wehrlein attığı tur ile o noktada pole pozisyonunda bulunan Vandoorne'u 1.7 sn ardında bıraksa da, sonrasında piste çıkan Nato ve Cassidy kendisini geçti. Alman pilot seansı 3. tamamladı.

Dün pole pozisyonunu almasına rağmen yarışta karıştığı 2 talihsiz kazanın ardından yarış dışı kalan Vandoorne'un sıralama turlarındaki temposu etkileyiciydi. Son grupta olmamasına rağmen temiz bir turla süper pole'e kalan Belçikalı pilot yarışa 4. sıradan başlayacak.

Max Günther seansı 5. tamamlarken, Alexander Sims agresif turunda bolca arkadan kayma yaşadı ve hata yaptı. Gridde 6. sırada bulunacak.

Dünkü sıralama turlarında teknik bir arıza yüzünden tur atamayan Edoardo Mortara, güçlü bir performans ile seansı 7. tamamladı.

Şampiyona lideri Sam Bird 11, Mitch Evans 12, Lucas di Grassi ise 13. oldu. Son dünya şampiyonu Antonio Felix Da Costa seansı 15. bitirirken, Nyck De Vries 17. bitirdi.

Bu sürücülerin ilk gruptaki kötü koşullardan etkilendiğini belirtmek gerek. Andre Lotterer ise enerji limit olan 250 kw'ı aştığından 22. sırada başlayacak.

14.04'te başlayacak yarışı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Yağmur altından kaotik bir yarış bizi bekliyor.

Super Pole sonuçları:

Grup aşamaları:

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