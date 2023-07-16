Roma E-Prix: İkinci yarış öncesi pole pozisyonu Dennis'in

Roma'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk grubunda en hızlı isim Jaguar'ın İngiliz pilotu Sam Bird olurken, Nick Cassidy, Dan Ticktum ve Mitch Evans 0.2 saniye içerisinde dizildiler ve çeyrek finale kaldılar.

Sacha Fenestraz, batarya sorunu nedeniyle zaman turu kaydedemedi.

B grubunda ise en iyi derece 1:38.214 yapan Jake Dennis'ten gelirken, kendisiyle beraber Sebastien Buemi, Norman Nato ve Maximilian Gunther sıralama turlarında çeyrek finale kaldı.

Çeyrek final karşılaşmalarının ilk Cassidy ve Ticktum arasındaydı. Ticktum, en hızlı turunda hata yapınca, Cassidy yarı finale kalan ilk isim oldu.

Evans, Bird'ü 0.499 saniye ile geçerek yarı finale kalırken, Nato da hata yapan Buemi'yi geçti. Son olarak Dennis, Gunther'i 0.4 saniye gibi önemli bir farkla mağlup etti.

Cassidy ve Evans arasındaki mücadele epey keyifli geçerken, finale kalan isim Virgin Racing sürücüsü Cassidy oldu.

Dennis ise daha yakın geçen mücadelede Nato'yu geride bıraktı.

Final ise kıran kırana geçti. Dennis, 1:37.986'lık bir turla, Cassidy'i sadece 0.071 saniye farkla mağlup etti ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Bu sonuçla bugünkü yarışa Dennis birinci, Cassidy ikinci, Nato üçüncü ve Evans dördüncü başlayacak.

Bu isimleri Bird, Gunther, Ticktum, Buemi, Edoardo Mortara ve Antonio Felix da Costa takip ediyor.

Seans sonucu: