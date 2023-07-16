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Roma E-Prix: İkinci yarış öncesi pole pozisyonu Dennis'in

Jake Dennis, şampiyonadaki rakibi Nick Cassidy'i 0.071 saniye farkla mağlup ederek Roma'daki ikinci yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Jake Dennis, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3, Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9

Roma'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk grubunda en hızlı isim Jaguar'ın İngiliz pilotu Sam Bird olurken, Nick Cassidy, Dan Ticktum ve Mitch Evans 0.2 saniye içerisinde dizildiler ve çeyrek finale kaldılar.

Sacha Fenestraz, batarya sorunu nedeniyle zaman turu kaydedemedi.

B grubunda ise en iyi derece 1:38.214 yapan Jake Dennis'ten gelirken, kendisiyle beraber Sebastien Buemi, Norman Nato ve Maximilian Gunther sıralama turlarında çeyrek finale kaldı.

Çeyrek final karşılaşmalarının ilk Cassidy ve Ticktum arasındaydı. Ticktum, en hızlı turunda hata yapınca, Cassidy yarı finale kalan ilk isim oldu.

Evans, Bird'ü 0.499 saniye ile geçerek yarı finale kalırken, Nato da hata yapan Buemi'yi geçti. Son olarak Dennis, Gunther'i 0.4 saniye gibi önemli bir farkla mağlup etti.

Cassidy ve Evans arasındaki mücadele epey keyifli geçerken, finale kalan isim Virgin Racing sürücüsü Cassidy oldu.

Dennis ise daha yakın geçen mücadelede Nato'yu geride bıraktı.

Final ise kıran kırana geçti. Dennis, 1:37.986'lık bir turla, Cassidy'i sadece 0.071 saniye farkla mağlup etti ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Bu sonuçla bugünkü yarışa Dennis birinci, Cassidy ikinci, Nato üçüncü ve Evans dördüncü başlayacak.

Bu isimleri Bird, Gunther, Ticktum, Buemi, Edoardo Mortara ve Antonio Felix da Costa takip ediyor.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark km/s
1 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'37.986   124.181
2 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'38.057 0.071 124.091
3 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 1'38.203 0.217 123.906
4 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'38.322 0.336 123.756
5 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'38.445 0.459 123.602
6 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 1'38.655 0.669 123.338
7 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 1'38.720 0.734 123.257
8 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 1'51.464 13.478 109.165
9 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 1'38.598 0.612 123.410
10 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 1'38.976 0.990 122.938
11 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 1'38.677 0.691 123.311
12 France Jean-Eric Vergne United States DS Penske 1'39.128 1.142 122.750
13 Germany René Rast United Kingdom McLaren 1'38.825 0.839 123.126
14 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 1'39.318 1.332 122.515
15 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'38.842 0.856 123.105
16 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 1'39.365 1.379 122.457
17 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 1'38.932 0.946 122.993
18 Belgium Stoffel Vandoorne United States DS Penske 1'39.366 1.380 122.456
19 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 1'39.125 1.139 122.754
20 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt 1'39.536 1.550 122.247
21 Spain Roberto Merhi India Mahindra Racing 1'40.289 2.303 121.329
22 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams      
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Roma E-Prix I: Büyük kazanın yaşandığı yarışta zafer Evans'ın, Cassidy ikinci!

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