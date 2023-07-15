Roma E-Prix I: Büyük kazanın yaşandığı yarışta zafer Evans'ın, Cassidy ikinci!

Harika bir şampiyonluk mücadelesine sahne olan Formula E, sezonun artık son düzlüğüne girmiş durumda ve bitime sadece 2 hafta sonu kaldı.

Roma'daki ilk yarışı da sayarsak bitime 4 yarış kala şampiyonada ilk 4 pilot çok yakın. Dolayısıyla sezonun sondan ikinci hafta sonu olan Roma hafta sonu, şampiyona için büyük önem teşkil ediyordu.

Bu kritik yarış öncesinde Jaguar pilotları ilk iki sıradaydı: Şampiyonada dördüncü sırada yer alan Mitch Evans birinci, Sam Bird ise ikinciydi. Sacha Fenestraz, Sebastien Buemi ve Rene Rast ilk 5'i tamamlıyorlardı.

Şampiyona lideri Nick Cassidy dokuzuncu sıradan kalktı, şampiyonada ikinci olan Jake Dennis ise yedinci sıradan start aldı.

Jake Dennis, Andretti Autosport Fotoğraf: Andreas Beil

Formula E'nin klasik kısa formasyon turunun tamamlanmasıyla 21 sürücü de gride yerleşti ve 25 turluk yarış başladı. Bird, çizgiden daha iyi kalktı ve takım arkadaşını geçerek ilk sıraya yükseldi. Pilotlar yer değiştirse de Jaguar ilk virajı 1-2 dönmeyi başardı.

Nispeten sakin ve olaysız bir ilk tur geride kalırken pozisyonlar oturmuştu ve ilk turu Bird, Evans, Fenestraz, Rast, Dennis ilk 5'i ile tamamladık.

Yarış startı:

İlk turdaki en büyük olay muhtemelen Porsche pilotu Pascal Wehrlein'ın ön kanadını kırması oldu. Şampiyonada üçüncü sırada yer alan Wehrlein, ön kanadını değiştirmek için pite geldi ve son sıraya gerilemiş oldu.

3. tura geldiğimizde Evans, takım arkadaşını geçerek liderliğe yükseldi. Bu geçişten saniyeler sonra güvenlik aracının içeri girdiğini gördük çünkü Andretti Porsche pilotu Andre Lotterer duvardaydı.

Lotterer'in kazası:

Hızlı bir temizlik çalışmasının ardından yarış 4. turun sonunda yeniden başladı. Lider Evans yarışı yeniden başlattı ve liderliğini korudu, onun arkasında da pozisyonlar aynı kaldı. 6. tura geldiğimizde Fenestraz, Bird'ü geçerek ikinci sıraya yükseldi. Sonraki turda ise Rast, Bird'ü geçti.

Böylelikle Evans, Fenestraz, Rast, Bird ilk 4'ü oluştu. Yedinci turda Evans ilk atak modunu aldı, ikinci sıradaki Fenestraz ise bir sonraki turda atak modunu aldı.

Fenestraz, geç atak modu alma stratejisi sayesinde Evans'ı geçti ve ilk sıraya yükseldi. Liderliğin değişmesinden bir tur sonra, dokuzuncu turda, FE'de son zamanlarda gördüğümüz en büyük kaza yaşandı ve kırmızı bayraklar çıktı.

Bird, düzlüğün ortasında spin atarak pistin en hızlı bölgelerinden birinde durdu. Onun arkasından gelen pilotların neredeyse hepsi ya ona çarptı ya da ondan kaçınmaya çalışırken duvara çarptılar.

Edoardo Mortara ile Sebastien Buemi, pistin ortasında bulunan Bird'den kaçınamayarak son sürat Jaguar aracına çarptılar. Diğer araçlar ise onlardan kaçarken duvara çarparak araçlarına hasar aldılar.

En az 10 pilotun etkilendiği bu kazada kimsenin ciddi bir şekilde sakatlanamaması bir mucizeydi ancak eğer Halo olmasaydı, bu kazada ciddi sakatlıklar hatta bir ölüm dahi görebilirdik.

O kadar çok pilot kazadan etkilenmişti ki pistin o bölgesinde karbon fiberden neredeyse asfalt görülmüyordu.

Bird, Mortara, Buemi, Lucas di Grassi, Antonio Felix da Costa, Robin Frijns yarış dışı kalmıştı.

İşte o kaza:

Yaklaşık 45 dakika kadar süren kırmızı bayrak periyodunun ardından geriye kalan 14 sürücü yeniden güvenlik aracı ardından piste çıktılar.

Sıralama şu şekildeydi: 1. Fenestraz, 2. Evans, 3. Rast, 4. Dennis, 5. Cassidy, 6. Günther, 7. Ticktum, 8. Müller, 9. Sette Câmara, 10. Merhi, 11. Vergne, 12. Wehrlein, 13. Vandoorne, 14. Nato.

Geriye kalan 14 pilotun gride yerleşmesiyle ikinci kez durarak start verildi ve geriye kalan 15 tur başlamış oldu.

İlk sıradan kalkan Fenestraz liderliğini korudu, Evans ise ikinciydi. Dennis yine iyi bir start aldı ve Rast'ı geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Rast dördüncülüğe gerilerken, şampiyona lideri Cassidy ise beşinciydi. Yarışın böyle bitmesi durumunda Dennis şampiyona liderliğine yükselecekti.

12. tura geldiğimizde Cassidy, Rast'ı geçerek dördüncü sıraya yükseldi ve şampiyonadaki ana rakibi Dennis'in hemen arkasına yerleşti.

Rast'ın geçilmesinin nedeni aracında mekanik bir sorun olmasıydı. McLaren pilotu turun sonunda pite geldi ve yarışa veda etti. Böylelikle 13. pilot kalmış oldu.

Öndeki Fenestraz, Evans, Dennis, Cassidy dörtlüsü 1.5 saniye içerisinde devam ediyordu ve harika bir mücadele söz konusuydu.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

15. tura geldiğimizde Dennis atağa geçti ve aynı turda hem Evans hem de Fenestraz'ı geçerek liderliğe yükseldi.

Dennis, liderliğe yükselmesinin ardından 1.6 saniye kadar bir fark oluşturdu çünkü onun arkasındakiler Fenestraz'ın arkasında sıkışıp kalmışlardı. Evans, daha çok zaman kaybetmeden Fenestraz'ı geçti ama fark 1.6 saniye kadar olmuştu bile.

Sonrasında Cassidy'i de Fenestraz'ı geçti. Böylelikle ön tarafta Dennis, Evans, Cassidy ilk 3'ü oluştu ve son 8 tura girerken, galibiyet mücadelesinin bu 3'lüsü arasında geçeceği belliydi.

Bu noktada Dennis atak modunu aldı ve Evans liderliğe yükseldi. 20. turda ise Evans atak modunu almaya geldi ancak atak modu aktivasyon çizgisini kaçırdı!

Evans, bu yüzden sonraki turda bir daha atak modu çizgisinden geçti ve daha çok zaman kaybetti ama bu sefer atak modunu almayı başardı.

22. tura geldiğimizde Dennis ve Evans baş başa kaldı. Evans, atak modunun da avantajıyla liderliğe yükseldi.

Dennis'in enerjisi çok azdı ve Cassidy de kendisini geçti, ardından Günther de Dennis'i geçti. Dennis, kötü enerji yönetimi ve stratejisi nedeniyle takıma oldukça kızgındı.

Yarış sonuna 2 tur daha eklendi ve yarış 27 turluk bir mücadeleye döndü ama Evans önde çok rahattı ve Jaguar pilotu, Roma'da yine zafere ulaştı.

Geçtiğimiz yıl Roma'daki iki yarışı da kazanan Evans, 2023'teki ilk yarışı da kazandı. Jaguar pilotu, pole pozisyonundan başladığı bu kritik yarışta enerjisini çok iyi yönetti ve en doğru zamanda öne geçerek yarışı ilk sırada tamamladı.

Mitch Evans, Jaguar Racing, 1st position, celebrates on the podium Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Şampiyona lider Cassidy, dokuzuncu sırada başladığı yarışı 2. sırada tamamlayarak şampiyonadaki avantajını artırdı ve çok önemli bir yarışı geride bırakmış oldu.

Maximilian Günther ise üçüncü olarak Maserati'yi kendi evinde podyuma taşıdı. Yarışın son bölümlerine lider giren Dennis, kötü strateji nedeniyle dördüncü sırayla yetinmek zorunda kaldı.

Çifte şampiyon Vergne beşinci olurken, Müller altıncıydı. İlk turda ön kanadını kıran Wehrlein, kırmızı bayraklar sayesinde mücadeleye yeniden dahil oldu ve yedinci sırada finiş gördü.

Nissan'da Nato sekizinci olurken, Sergio Sette Camara dokuzunu sırayı aldı. Yarışın ilk bölümünde lider olan Fenestraz ise enerjisini istediği gibi yönetemedi ve 10. sırada finiş görerek günün son puanını aldı.

Vandoorne, Merhi ve Ticktum ise damalı bayrağı gören diğer isimler oldular.

Yarış sonucu: