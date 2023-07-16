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Önceki / Roma E-Prix: İkinci yarış öncesi pole pozisyonu Dennis'in
Formula E / Roma ePrix II Yarış raporu

Roma E-Prix: Evans ve Cassidy temas etti, Dennis kazandı!

Jake Dennis, şampiyonluk rakipleri Nick Cassidy ve Mitch Evans'ın temas ettiği ikinci Roma E-Prix'sinde zafere ulaşarak Formula E Şampiyonası'nda yeniden liderliğe yükseldi.

Stefan Mackley
Ekleyen:
Jake Dennis, Andretti Autosport

Andretti Autosport sürücüsü, 24 turluk yarış boyunca hiç pole pozisyonundan başlamamasına  rağmen, Nissan'dan Norman Nato ve Jaguar'dan Sam Bird'ün baskısına direnerek zafere ulaştı.

Bird'ün takım arkadaşı Evans ikinci turda Dennis'in arkasındayken, 7. virajda şampiyona lideri Cassidy ile temas ettikten sonra yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Jaguar sürücüsü frenleme sırasında arka aksı kilitledi ve Cassidy'nin arkasına çarptı, bu da Evans'ın yerden yükselmesine sebep oldu ve Cassidy kaçış yoluna girerken bariyerlere çarptı. Bu olayın ardından güvenlik aracı devreye girdi. 

Cumartesi günkü açılış Roma E-Prix'sinde zafere ulaşan Evans, yeni bir ön kanat için pite girdi ve yarıştan çekilmeden önce iki tur daha yarıştı.

Yarışa sıralamada Dennis'in iki puan önünde giren Envision Racing'den Cassidy, 14. virajda son turda Andretti'den Andre Lotterer ile yaşadığı soruşturma altında olan temasın ardından toparlanamayarak yarışı 14. sırada tamamladı.

Evans ve Cassidy'nin kazasının ardından güvenlik aracı pite girdiğinde Dennis Nato, Bird ve Dan Ticktum'un önünde yer alırken, Nato 17. virajda Andretti'nin aracının arkasına temas ederek ön kanadına hasar verdi.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Hasar nedeniyle Nato yarışın geri kalanında Dennis'in hızına yetişmekte zorlandı ve bu durum yarışın kapanış turlarında kritik bir hal aldı.

Nato iki atak modundan ilkini kullandığında Bird öne geçti ve sonraki turlarda Dennis'e büyük baskı yaptı; 12. turda 7. virajda ise en güçlü atağını yaptı.

Öne geçmenin bir yolunu bulamayan Bird, 18. turda son atak modunu etkinleştirdikten sonra Nato'nun arkasına düştü.

Son turlarda çok daha fazla enerjiye sahip olmasına rağmen Bird, Nato'yu geçemedi ve ikili yarışı Dennis'in üç saniye gerisinde tamamladı.

Edoardo Mortara ve Maximilian Gunther'in Maserati'leri sırasıyla dördüncü ve altıncı sırayı alırken, Envision'dan Sebastien Buemi liderlerin arasında yarışı tamamladı.

Porsche'den Pascal Wehrlein 15. sırada başladığı yarışta 7. olurken, Stoffel Vandoorne (DS Penske), Dan Ticktum (NIO 333) ve Nico Muller (Abt Cupra) ilk 10'u tamamladı.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 24 45'04.323        
2 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 24 45'07.428 3.105 3.105    
3 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 24 45'07.956 3.633 0.528    
4 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 24 45'08.680 4.357 0.724    
5 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 24 45'09.327 5.004 0.647    
6 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 24 45'09.726 5.403 0.399    
7 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 24 45'15.909 11.586 6.183    
8 Belgium Stoffel Vandoorne United States DS Penske 24 45'16.274 11.951 0.365    
9 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 24 45'16.886 12.563 0.612    
10 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 24 45'17.636 13.313 0.750    
11 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 24 45'18.830 14.507 1.194    
12 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 24 45'22.357 18.034 3.527    
13 Germany René Rast United Kingdom McLaren 24 45'25.352 21.029 2.995    
14 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 24 45'32.798 28.475 7.446    
15 France Jean-Eric Vergne United States DS Penske 24 46'30.946 1'26.623 58.148    
16 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 23 46'34.025 1 Lap 1 Lap    
17 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 23 43'35.296 1 Lap      
18 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 23 43'48.004 1 Lap 12.708    
19 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt 18 35'13.022 6 Laps 5 Laps    
20 Spain Roberto Merhi India Mahindra Racing 12 24'56.735 12 Laps 6 Laps    
21 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 12 25'34.526 12 Laps 37.791    
22 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 4 12'15.688 20 Laps 8 Laps    
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