Roma E-Prix: Evans ve Cassidy temas etti, Dennis kazandı!

Andretti Autosport sürücüsü, 24 turluk yarış boyunca hiç pole pozisyonundan başlamamasına rağmen, Nissan'dan Norman Nato ve Jaguar'dan Sam Bird'ün baskısına direnerek zafere ulaştı.

Bird'ün takım arkadaşı Evans ikinci turda Dennis'in arkasındayken, 7. virajda şampiyona lideri Cassidy ile temas ettikten sonra yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Jaguar sürücüsü frenleme sırasında arka aksı kilitledi ve Cassidy'nin arkasına çarptı, bu da Evans'ın yerden yükselmesine sebep oldu ve Cassidy kaçış yoluna girerken bariyerlere çarptı. Bu olayın ardından güvenlik aracı devreye girdi.

Cumartesi günkü açılış Roma E-Prix'sinde zafere ulaşan Evans, yeni bir ön kanat için pite girdi ve yarıştan çekilmeden önce iki tur daha yarıştı.

Yarışa sıralamada Dennis'in iki puan önünde giren Envision Racing'den Cassidy, 14. virajda son turda Andretti'den Andre Lotterer ile yaşadığı soruşturma altında olan temasın ardından toparlanamayarak yarışı 14. sırada tamamladı.

Evans ve Cassidy'nin kazasının ardından güvenlik aracı pite girdiğinde Dennis Nato, Bird ve Dan Ticktum'un önünde yer alırken, Nato 17. virajda Andretti'nin aracının arkasına temas ederek ön kanadına hasar verdi.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Hasar nedeniyle Nato yarışın geri kalanında Dennis'in hızına yetişmekte zorlandı ve bu durum yarışın kapanış turlarında kritik bir hal aldı.

Nato iki atak modundan ilkini kullandığında Bird öne geçti ve sonraki turlarda Dennis'e büyük baskı yaptı; 12. turda 7. virajda ise en güçlü atağını yaptı.

Öne geçmenin bir yolunu bulamayan Bird, 18. turda son atak modunu etkinleştirdikten sonra Nato'nun arkasına düştü.

Son turlarda çok daha fazla enerjiye sahip olmasına rağmen Bird, Nato'yu geçemedi ve ikili yarışı Dennis'in üç saniye gerisinde tamamladı.

Edoardo Mortara ve Maximilian Gunther'in Maserati'leri sırasıyla dördüncü ve altıncı sırayı alırken, Envision'dan Sebastien Buemi liderlerin arasında yarışı tamamladı.

Porsche'den Pascal Wehrlein 15. sırada başladığı yarışta 7. olurken, Stoffel Vandoorne (DS Penske), Dan Ticktum (NIO 333) ve Nico Muller (Abt Cupra) ilk 10'u tamamladı.