Roma E Prix: 2. yarışın galibi Stoffel Vandoorne oldu

Yarış Raporu :

Roma’daki ikinci yarışa dün olduğu gibi yine güvenlik aracı arkasında başlandı. Pist, sabaha kıyasla çok daha kuru olsa da risk alınmadı ve ilk 3 dakika güvenlik aracı arkasında geçilerek koşullara bakıldı.

Pole pozisyonundan başlayan Nick Cassidy, Formula E kariyerinde lider gittiği ilk turun 3. virajında arka lastiklerini kilitleyerek spin attı. Böylelikle Norman Nato liderliğe yükselirken, Pascal Wehrlein 2. ve Stoffel Vandoorne 3. oldu. Birkaç dakika sonra Nato'yu hem Wehrlein hem de Vandoorne geride bıraktı.

Wehrlein, bir süre lider gitse de Vandoorne tempo yükseltti ve arkasına yapıştı. 4. Maximilian Günther ve 5. Alexander Sims ise 3. sıradaki Nato’nun arkasında vakit kaybetmeye başladı.

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Kısa bir süre sonra Cassidy, 3.virajda attığı spinden birkaç tur sonra bu kez Oliver Rowland ile temas etti ve bariyerlere çarptı.

Robert Frijns güvenlik aracı altında yaptığı bir ihlalden ötürü 5 saniyelik ceza aldı . Andre Lotterer ise sıralama turlarında 250kw limiti aştığı için ceza yemişti. Buna ek olarak gridde yapılan bir ihlalden ötürü 10 saniye daha ceza yedi.

30. dakikaya girdiğimizde Vandoorne atak modunu daha akıllı kullanarak Wehrlein’i arkasında bırakıp liderliği alırken, Lucas di Grassi ile Buemi temas yaşadı ve bariyerlere çarptı.

Brezilyalı pilot, ikinci yarışta da yarış dışı kaldı. 5 dakika boyunca tüm grid sarı bayraklar altında geçti.

Yeşil bayraklar çıktığında Sims çok akıllıca bir hareket ile Wehrlein’i yeşil bayrak çıkar çıkmaz arkasında bıraktı böylece, Vandoorne, Sims, Wehrlein sıralaması oluştu.

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Andre Lotterer, Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric 1 / 2 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5 2 / 2 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

8 dakika kala Audi pilotu Rene Rast, duvarla temas etti ve lastiğini patlattı. Düzlükte aracın kontrolünü kaybeden Rast, yüksek hızda spin atarak bariyerlere girdi. Bu güvenlik aracının çıkmasına neden oldu.

Güvenlik aracı bittiğinde geriye 1 tur kalmıştı. Vandoorne hata yapmazken Fan Boostunu da kullanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

Sims, son bölümde hata yapmayıp ikinci olurken, damalı bayrağı üçüncü sırada gören Norman Nato, çizgiyi geçmeden önce bataryası bittiğinden incelemeye alındı. Sonrasında Nato'nun diskalifiye edildiği duyuruldu ve podyum Wehrlein'a gitti.

10. sıradaki şampiyona lideri Sam Bird ve 11. sıradaki Mercedes pilotu Nyck De Vries temas yaşayarak bariyerlere çarptılar. İkisi de yarış dışı kaldı.

Yarış sonucu: