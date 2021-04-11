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Önceki / Cassidy: ‘’Roma FE pole pozisyonunu alarak, sırtımdaki yükü attım’’
Formula E / Roma ePrix II / Yarış raporu

Roma E Prix: 2. yarışın galibi Stoffel Vandoorne oldu

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Roma'da gerçekleştirilen 2. yarış yine güvenlik aracı arkasında başlarken, yarışa pole pozisyonundan başlayan Nick Cassidy daha 3. virajda spin attı ve liderliği kaybetti. Akıllı atak modu kullanımının ardından liderliği alan Mercedes EQ pilotu Stoffel Vandoorne hatasız bir sürüşle zafere ulaştı.

Roma E Prix: 2. yarışın galibi Stoffel Vandoorne oldu

Yarış Raporu :

Roma’daki ikinci yarışa dün olduğu gibi yine güvenlik aracı arkasında başlandı. Pist, sabaha kıyasla çok daha kuru olsa da risk alınmadı ve ilk 3 dakika güvenlik aracı arkasında geçilerek koşullara bakıldı.

Pole pozisyonundan başlayan Nick Cassidy, Formula E kariyerinde lider gittiği ilk turun 3. virajında arka lastiklerini kilitleyerek spin attı. Böylelikle Norman Nato liderliğe yükselirken, Pascal Wehrlein 2. ve Stoffel Vandoorne 3. oldu. Birkaç dakika sonra Nato'yu hem Wehrlein hem de Vandoorne geride bıraktı.

Wehrlein, bir süre lider gitse de Vandoorne tempo yükseltti ve arkasına yapıştı. 4. Maximilian Günther ve 5. Alexander Sims ise 3. sıradaki Nato’nun arkasında vakit kaybetmeye başladı.

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Kısa bir süre sonra Cassidy, 3.virajda attığı spinden birkaç tur sonra bu kez Oliver Rowland ile temas etti ve bariyerlere çarptı.

Robert Frijns güvenlik aracı altında yaptığı bir ihlalden ötürü 5 saniyelik ceza aldı . Andre Lotterer ise sıralama turlarında 250kw  limiti aştığı için ceza yemişti. Buna ek olarak gridde yapılan bir ihlalden ötürü 10 saniye daha ceza yedi.

30. dakikaya girdiğimizde Vandoorne atak modunu daha akıllı kullanarak Wehrlein’i arkasında bırakıp liderliği alırken, Lucas di Grassi ile Buemi temas yaşadı ve bariyerlere çarptı.

Brezilyalı pilot, ikinci yarışta da yarış dışı kaldı. 5 dakika boyunca tüm grid sarı bayraklar altında geçti.

Yeşil bayraklar çıktığında Sims çok akıllıca bir hareket ile Wehrlein’i yeşil bayrak çıkar çıkmaz arkasında bıraktı böylece, Vandoorne, Sims, Wehrlein sıralaması oluştu.

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Andre Lotterer, Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Andre Lotterer, Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric
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Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5
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Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

8 dakika kala Audi pilotu Rene Rast, duvarla temas etti ve lastiğini patlattı. Düzlükte aracın kontrolünü kaybeden Rast, yüksek hızda spin atarak bariyerlere girdi. Bu güvenlik aracının çıkmasına neden oldu.

Güvenlik aracı bittiğinde geriye 1 tur kalmıştı. Vandoorne hata yapmazken Fan Boostunu da kullanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

Sims, son bölümde hata yapmayıp ikinci olurken, damalı bayrağı üçüncü sırada gören Norman Nato, çizgiyi geçmeden önce bataryası bittiğinden incelemeye alındı. Sonrasında Nato'nun diskalifiye edildiği duyuruldu ve podyum Wehrlein'a gitti.

10. sıradaki şampiyona lideri Sam Bird ve 11. sıradaki Mercedes pilotu Nyck De Vries temas yaşayarak bariyerlere çarptılar. İkisi de yarış dışı kaldı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 23 46'52.603    
2 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 23 46'53.269 0.666 0.666
3 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 23 46'54.949 2.346 1.680
4 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 23 46'57.621 5.018 2.672
5 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 23 46'57.908 5.305 0.287
6 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 23 46'58.274 5.671 0.366
7 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 23 46'58.736 6.133 0.462
8 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 23 47'02.398 9.795 3.662
9 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 23 47'04.635 12.032 2.237
10 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 23 47'05.475 12.872 0.840
11 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 23 47'08.279 15.676 2.804
12 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 23 47'08.612 16.009 0.333
13 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 23 47'08.955 16.352 0.343
14 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 23 47'09.737 17.134 0.782
15 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 23 47'10.441 17.838 0.704
16 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 23 47'13.743 21.140 3.302
17 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 23 47'30.300 37.697 16.557
18 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 23 47'35.706 43.103 5.406
  United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 22 45'13.987 1 Lap 1 Lap
  Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 22 45'14.812 1 Lap 0.825
  New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 21 43'18.503 2 Laps 1 Lap
  Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 19 36'33.173 4 Laps 2 Laps
  Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 7 13'35.923 16 Laps 12 Laps
  France Norman Nato Monaco Venturi 23 46'54.681 2.078 33'18.758
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Cassidy: ‘’Roma FE pole pozisyonunu alarak, sırtımdaki yükü attım’’

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Roma ePrix II
Alt-etkinlik Yarış
Editör Can Çarpıcı

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