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Formula E / Roma E-Prix / Antrenman raporu

Roma E-Prix 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansın lideri Gunther

Ekleyen:
, Editör

Roma E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını BMW sürücüsü Maximilain Gunther ilk sırada tamamlarken, seans yarısından fazlası kırmızı bayrak altında geçti.

Roma E-Prix 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansın lideri Gunther

Roma caddelerindeki antrenman seansından kısa bir süre sonra gerçekleştirilen ikinci seans, 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi.

Seans başlar başlamaz sürücüler piste çıktılar ve zaman turlarını kaydetmeye başladılar. İlk sekiz dakika geride kalırken Maximilian Gunther, BMW ile 1:39.517 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıkmayı başardı.

İlk on dakikanın ardından pistteki kerblerden birinin yerinden çıkmasından ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu. Yetkililer, hemen kerble ilgili çalışmalar başlatsa da, seans kırmızı bayraklar altında sonlandı.

Böylelikle Gunther, 1:39.517'lik zaman turuyla seansı ilk sırada tamamlamış oldu. Onu 0.192 saniye geriden Mercedes sürücüsü Nyck de Vries takip etti.

Mercedes'in diğer pilotu Stoffel Vandoorne 0.383 saniye geride üçüncü olurken, Nissan sürücüsü Oliver Rowland dördüncü, Dragon'dan Nico Müller beşinci ve Virgin'dan Nick Cassidy altıncı oldu.

Jaguar Racing sürücüleri Mitch Evans ve Sam Bird sırasıyla 7. ve 9. oldular. Bu ikiliyi Porsche'den Pascal Wehrlein ayırdı.

Son şampiyonu Antonio Felix da Costa, 1:41.085'lik turuyla ilk onu tamamlayan isimdi.

İlk seansın sonunda kazaya karışan Jake Dennis, Jean Eric Vergne ve Oliver Turvey'e ek olarak, yine ilk seansta kaza yapan Tom Blomqvist zaman turu kaydedemedi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 5 1'39.517  
2 Netherlands Nyck deVries Mercedes-EQ Formula E Team 6 1'39.709 0.192
3 Belgium Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ Formula E Team 6 1'39.900 0.383
4 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 6 1'39.924 0.407
5 Switzerland Nico Müller DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 5 1'39.961 0.444
6 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 3 1'40.042 0.525
7 New Zealand Mitch Evans Jaguar Racing 6 1'40.232 0.715
8 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 6 1'40.530 1.013
9 United Kingdom Sam Bird Jaguar Racing 3 1'40.995 1.478
10 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 5 1'41.085 1.568
11 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 6 1'41.551 2.034
12 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 4 1'41.691 2.174
13 Brazil Sergio SetteCamara DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 6 1'41.924 2.407
14 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 5 1'42.027 2.510
15 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 6 1'42.606 3.089
16 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 6 1'43.262 3.745
17 France Norman Nato Monaco Venturi 5 1'43.277 3.760
18 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 6 1'44.362 4.845
19 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 3 1'51.099 11.582
20 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 4 1'56.157 16.640
21 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 0    
22 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 0    
23 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 0    
24 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 0    
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Seri Formula E
Etkinlik Roma E-Prix
Alt-etkinlik Antrenman 2
Editör Kemal Şengül

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