Roma E-Prix 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansın lideri Gunther

Roma caddelerindeki antrenman seansından kısa bir süre sonra gerçekleştirilen ikinci seans, 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi.

Seans başlar başlamaz sürücüler piste çıktılar ve zaman turlarını kaydetmeye başladılar. İlk sekiz dakika geride kalırken Maximilian Gunther, BMW ile 1:39.517 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıkmayı başardı.

İlk on dakikanın ardından pistteki kerblerden birinin yerinden çıkmasından ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu. Yetkililer, hemen kerble ilgili çalışmalar başlatsa da, seans kırmızı bayraklar altında sonlandı.

Böylelikle Gunther, 1:39.517'lik zaman turuyla seansı ilk sırada tamamlamış oldu. Onu 0.192 saniye geriden Mercedes sürücüsü Nyck de Vries takip etti.

Mercedes'in diğer pilotu Stoffel Vandoorne 0.383 saniye geride üçüncü olurken, Nissan sürücüsü Oliver Rowland dördüncü, Dragon'dan Nico Müller beşinci ve Virgin'dan Nick Cassidy altıncı oldu.

Jaguar Racing sürücüleri Mitch Evans ve Sam Bird sırasıyla 7. ve 9. oldular. Bu ikiliyi Porsche'den Pascal Wehrlein ayırdı.

Son şampiyonu Antonio Felix da Costa, 1:41.085'lik turuyla ilk onu tamamlayan isimdi.

İlk seansın sonunda kazaya karışan Jake Dennis, Jean Eric Vergne ve Oliver Turvey'e ek olarak, yine ilk seansta kaza yapan Tom Blomqvist zaman turu kaydedemedi.

Seans sonucu: