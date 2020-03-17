Rockenfeller, Formula E'yi küçük gördüğünü kabul etti

Formula E, 2014 senesinde ilk startını verdiğinden itibaren büyük bir gelişim gösteriyor ve bu sene devam etmekte olan 2019/20 sezonunda 10 farklı üretici ve 24 araç ile yarışıyor. Bu sayı hem DTM hem de Formula 1 gridinden daha fazla.

Bu değişim ile beraber seriye pek çok isim ilgi duymaya başladı. Bu isimlerden biri ise Le Mans 24 Saat galibi Andre Lotterer oldu. Lotterer seriye katılmadan önce seri hakkında "spordan ziyade bir felsefe" demecini vermişti.

Her ne kadar 36 yaşındaki Rockenfeller yaşı itibariyle gelecekte Formula E'de yarışmak üzerine bir ilgisinin olmadığını söylese de serinin, daha önceki açıklamalarında bahsettiğine göre daha büyük bir adım attığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Rockenfeller şunları söyledi: "Sanırım Formula E'yi biraz küçük gördüm. Bence bu hâlâ... dürüst olmak gerekirse hâlâ seriden hoşlanmıyorum.

"Ancak dünya çapında veya Avrupa'da Formula 1'de yarışmıyorsanız, burası para kazanmak için en iyi yer. NASCAR veya IndyCar hakkında konuşmuyorum.

"Ancak Formula E kesinlikle olunması gereken bir yer. Tüm üreticiler orada, bu üreticiler çok fazla para harcıyorlar ve böylece iyi maaşlar da veriyorlar.

"Bu hissiyatı özlüyorum ancak buna hiçbir zaman ilgili değildim, böyle bir çözüme inanmıyorum. Belki de bu konuda eski kafalıyımdır, bilmiyorum."

Mike Rockenfeller, Audi Sport Abt Sportsline Audi RS5 DTM Fotoğraf: Andreas Beil

Rockenfeller'ın takımı Audi, Formula E'nin 2014/15 sezonundan beri serinin içinde ve 2017/18'de ABT takımını tam bir üretici takımına çevirerek yaptıkları yatırımı artırdılar.

An itibariyle takım, Lucas di Grassi ve Daniel Abt ikilisi ile yollarına devam ediyor. Bu ikili, Audi'nin FE projesinin en başından itibaren takım ile çalışıyor.

Audi'nin projenin başında kendisine Formula E'de yarışma şansı verip vermediği sorusuna Rockenfeller şu yanıtı verdi: "Eğer bu yönde zorlasaydım ve konuşmalar yapsaydım bu durum olabilirdi.

"Ancak her zaman burada (WEC'de) olacakmışım gibi düşündüm. Bu yüzden açıkçası hiçbir zaman derin sohbetlere girmedik.

"Dürüst olmak gerekirse Formula E yerine diğer serilere konsantre olmuştum. Bunu genç bir sürücü olarak yapmıştım. Şimdi bir genç sürücü olmak ise farklı. Eğer şansınız varsa, Formula E olmanız gereken yer.

"Belki birkaç sene içinde her şey değişecek ve tamamen farklı bir şeye odaklanacağız. Belki de bu LMDh serisi olacak, kim bilir? Göreceğiz. Sizin de dediğiniz gibi bunu bilmek zor, tüm fikirler değişiyor. Kim bilir?"

Ingolstadt merkezli markanın binek araç serisindeki katılımını azaltıp diğer fabrika programlarına konsantre olması, Audi'nin 2020 sezonu sonrasında DTM'den çıkacağına dair soru işaretlerine yol açtı.

Bu karar ile beraber DTM, Audi dışındaki tek üretici olan BMW ile kalabilir ve serinin varlığı tehdit altında olabilir. Aynı zamanda Rockenfeller de tam zamanlı sürüş şansını kaybedebilir.

Önceliklerin değiştiği motor sporlarındaki geleceği hakkında konuşan Rockenfeller şunları söyledi: "Yani şu anda 36 yaşındayım. Kariyerimin sonundaymışım gibi hissetmiyorum ancak tabii ki de kariyerimin başında da değilim.

"Hala önümde iyi yılların olduğuna inanıyorum. Kendimi taze hissediyorum, mutluyum ve motiveyim, sağlıklıyım. Bu yüzden buna neden devam etmeyeyim veya yüksek bir seviyede devam etmeyeyim bilmiyorum.

"DTM'i seviyorum. Araçlar süper, heyecan vericiler. Yaptığımız hızlar inanılmaz. Burada (WEC'de) yaptığımız şeyi de seviyorum, Corvette her zaman hayallerimde olan bir araç olmuştur. GT araçlarında Aston, Porsche, Corvette, Ferrari, bunların hepsi çok güzel araçlar. Ve olmak istediğim yer burası.

"Tabii ki bir gün gidip LMP'lerde sürüş yapmak isterim. Geçmişte çokça kez yaptım. Geçmişte Audi içinde DTM veya LMP yapmak üzerine karar vermem gerekiyordu. DTM'i seçtiğim için artık LMP programında yer almıyordum.

"Daha sonrasında da Corvette teklifi geldi ve böylece DPi yerine GT'ye geçmiş oldum. Ancak benim için bu kararı vermek kolaydı çünkü Corvette, fabrika desteğine sahip. Benim için bağımsız bir DPi'da veya buna benzer herhangi bir şeyde çalışmaktan daha iyi.

"Bu kararı verdiğim için çok mutluyum. Geleceğe baktığımda hala LMP'ye geri gidebileceğimi düşünüyorum.

"Ancak olduğum yerde mutluyum ve buna rağmen dayanıklılık yarışlarına katılmak isterim. Sprint ve dayanıklılık yarışlarının bir arada olması her zaman hayalim oldu."