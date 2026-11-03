Formula E

Ricciardo yarışlara geri mi dönüyor?

Formula E’nin yeni takımı Fortescue Zero Racing’in, eski Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo ile gizli görüşmeler yürüttüğü iddia edildi. Avustralyalı ekibin, ülkesinde büyük popülerliğe sahip Ricciardo’yu kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmek istediği öne sürülüyor.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 3 Kas 2026 19:15

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Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Formula E’nin 13. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Avustralyalı Fortescue Zero Racing, Daniel Ricciardo’yu takıma katmak için harekete geçti.

Sonbaharın başlarında, DS Penske’nin varlıklarını satın alan Fortescue Zero Racing’in 2026-2027 sezonunda Formula E’ye katılacağı açıklanmıştı. Takımın pilot kadrosu da belli olmuş ve İngiliz pilotlar Taylor Barnard ile Dan Ticktum’un yeni sezonda direksiyon başına geçmesi bekleniyordu.

Ancak iddialara göre Fortescue, özellikle Avustralya’da daha fazla ilgi görmek amacıyla tanınmış bir Avustralyalı pilotu kadrosuna katmak istiyor.

Takımın ilk olarak Jack Doohan ile anlaşmaya çalıştığı, ancak görüşmelerin ciddi bir aşamaya ulaşmadığı belirtiliyor. Fortescue’nun şimdi ise eski Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo ile gizli görüşmeler yürüttüğü ve onu Formula E’ye katılmaya ikna etmeye çalıştığı öne sürülüyor.

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Ricciardo, Formula E’ye sıcak bakabilir mi?

Fortescue’nun Ricciardo’yu ikna etmek için öne sürdüğü argümanlardan biri, Formula E’nin yeni nesil GEN4 araçları.

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak yeni nesil elektrikli yarış otomobillerinin yüksek hızları ve etkileyici hızlanma performansıyla dikkat çekmesi bekleniyor.

Ricciardo’nun geçmişte sergilediği yarış yeteneği, deneyimi ve popülerliği düşünüldüğünde, birçok farklı yarış kategorisindeki takımın Avustralyalı pilotu kadrosuna katmak isteyeceği belirtiliyor. Ancak mevcut söylentilere göre Fortescue ile Ricciardo arasındaki görüşmelerde henüz somut bir ilerleme kaydedilmedi.

Ricciardo’nun şu anda kendi iş projelerine odaklandığı biliniyor. Avustralyalı pilot aynı zamanda Ford Racing’in marka elçiliğini yapıyor ve Ford Raptor’ın tanıtım çalışmalarında aktif rol alıyor.

Bununla birlikte Ricciardo’nun Formula E teklifini kesin olarak reddettiğine dair bir bilgi de bulunmuyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu konuda yeni gelişmeler yaşanabilir.

Formula E sezonu ne zaman başlayacak?

Formula E’de üç gün sürecek sezon öncesi testler, 16 Kasım’da İspanya’nın başkenti Madrid yakınlarındaki Circuito de Madrid Jarama pistinde başlayacak.

2026-2027 sezonunun ilk yarışının ise 18-19 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan’da düzenlenmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan’daki çifte yarışın iptal edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Dakar Rallisi’nin ülkeden Fas’a taşındığı biliniyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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