Resmi: Norman Nato, gelecek sezon Andretti ile yarışacak

Geçen yıl Nissan ile tam zamanlı olarak Formula E'ye dönen ve Roma'da ikinciliğe ulaşarak podyuma çıkan Nato, sadece bir sezonun ardından takımdan ayrılmış ve yerini Oliver Rowland'a bırakmıştı.

Nato'nun gelecek planları bilinmemekteydi, ancak Lotterer'in odağını WEC'e çevirmesi sayesinde bir Andretti koltuğunun boşa çıkması, kendisi adına bir fırsat yarattı.

31 yaşındaki Fransız sürücü, böylece geçtiğimiz sezon Jake Dennis ile şampiyonluğa ulaşmış bir aracı sürme fırsatı yakalamış oldu.

Yeni takımıyla ilgili konuşan Nato, "Gelecek sezondan itibaren Andretti FE ailesinin bir parçası haline gelmekten ötürü çok heyecanlıyım."

"Kazanabilecek bir araca sahip olma fırsatından ötürü de çok heyecanlıyım. Takımla çalışmak ve takımın başarı dolu tarihine katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Norman Nato, Nissan Formula E Team Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images

Andretti CEO'su Michael Andretti ise, Serinin onuncu sezonu için hazırlanırken takımın emin adımlarla ilerlediğini görebiliyorum."

"Norman'ın kadromuza katılması, zafer arayışı ve kazanma tutkusu konusundaki ortak zihniyetimizi yansıtıyor."

"Norman beraberinde büyük bir deneyim ve beceri getiriyor ve sezon boyunca gösterdiği gelişimle dikkatimizi çekti."

"Jake'in bu yıl sürücüler şampiyonasında kazandığı olağanüstü zaferin ardından çıta yükseldi ve biz daha fazlasını istiyoruz." dedi.